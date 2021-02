Après que Bumble, axé sur les femmes, ait fait d’énormes gains en introduction en bourse, un autre nouveau site de rencontres appartenant à des femmes vient de frapper le marché.

Snack est une application de rencontres récemment lancée par Kimberly Kaplan. L’USP de l’application? Il combine les fonctionnalités d’une application de rencontres et d’applications vidéo comme TikTok.

Selon un rapport de Tech Crunch, l’application était basée sur le comportement des utilisateurs dans des applications de rencontres telles que Tinder et Bumble. Kaplan, qui travaillait auparavant dans l’équipe des produits, du marketing et des revenus de l’application de rencontres « Plenty of Fish », a observé que les utilisateurs, en particulier la génération Z, correspondaient souvent à des partenaires sur des sites Web / applications de rencontres, mais déplaceraient bientôt les interactions vers d’autres applications telles que Instagram, TikTok ou Snapchat où ils pourraient suivre l’autre personne dans un environnement plus détendu.

Comment ça marche?

L’application possède toutes les fonctionnalités habituelles d’une application de rencontres. Au lieu de télécharger des photos, cependant, les utilisateurs de Snack téléchargent de courtes vidéos. Ainsi, au lieu de parcourir des photos statiques, les utilisateurs de Snack peuvent découvrir un partenaire potentiel à travers leurs vidéos.

Selon le site Web de Snack, les vidéos promeuvent la «transpendance» et la «confiance» et permettent également aux utilisateurs de faire preuve de créativité de diverses manières en utilisant le format vidéo.

L’application diffère également des autres applications de rencontres en ce qu’elle n’offre pas de fonction de localisation. Cela signifie que les correspondances et les options peuvent ne pas être limitées ou spécifiques à une certaine zone. Bien que certains puissent voir que c’est un inconvénient, les créateurs de l’application pensent que cela rendra les options plus diversifiées pour les gens en leur permettant d’interagir avec des personnes sans filtres de localisation.

Inspiré par TikTok

La fondatrice de Snack, Kimberly Kaplan, a déclaré à Newsweek que l’application était inspirée de la courte plateforme de partage de vidéos TikTok. « Un jour, je faisais défiler des vidéos sur TikTok et j’ai commencé à voir ces profils de rencontres dans mon flux. J’ai eu ce moment d’ampoule où j’ai réalisé que les gens essayaient de sortir avec TikTok, mais ce n’est fondamentalement pas conçu pour cela », a-t-elle déclaré .

Avec Bumble faisant d’énormes gains en introduction en bourse, de nombreux entrepreneurs considèrent les applications de rencontres comme une source potentielle de revenus.

Et en fusionnant les fonctionnalités d’Instagram et de TikTok avec une application de rencontres, le Snatch pourrait bien réussir à faire une nouvelle marque dans le monde des rencontres en ligne.