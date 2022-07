La nouvelle application de la société mère de TikTok aurait envoyé des messages pro-chinois aux Américains

Lorsque Liu Yang a commencé son travail actuel, il a eu du mal à reprendre la conduite de sa propre voiture : « J’ai instinctivement opté pour le siège passager. Ou quand je conduisais, je m’attendrais à ce que la voiture freine toute seule », explique le natif de Pékin âgé de 33 ans, qui a rejoint le géant chinois de la technologie Baidu en janvier 2021 en tant que conducteur de robotaxi.

Le conducteur de robotaxi est un métier qui n’existe qu’à notre époque, le résultat d’une technologie en évolution suffisamment avancée pour se débarrasser d’un conducteur – la plupart du temps, dans des environnements contrôlés – mais pas assez pour convaincre les autorités qu’elles peuvent s’en débarrasser. toute intervention humaine.

Liu est l’un des centaines d’opérateurs de sécurité employés par Baidu, “conduisant” cinq jours par semaine dans le parc de Shougang. Mais bien qu’il n’ait travaillé pour l’entreprise que pendant 19 mois, il doit déjà penser à son prochain changement de carrière, car son emploi sera probablement supprimé d’ici quelques années. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Podcast : L’IA peut-elle empêcher les armes d’entrer dans les écoles ?

Au milieu d’une épidémie croissante de violence armée aux États-Unis, l’IA peut-elle faire partie de la solution ? Dans le dernier épisode de notre podcast primé, In Machines We Trust, nous examinons certaines des technologies de détection d’armes que les écoles utilisent pour essayer d’assurer la sécurité des élèves et examinons si elles tiennent leur promesse. Écoutez-le par vous-même.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 L’application d’actualités américaine de ByteDance aurait poussé les messages pro-chinois

D’anciens employés disent qu’ils ont également reçu pour instruction de censurer les critiques de Pékin. (Flux d’actualités)

+ Les ventes de smartphones en Chine sont à leur plus bas niveau depuis une décennie. (Le registre)

2Mark Zuckerberg passe à la vitesse supérieure

Pour faire fonctionner le métaverse, il a besoin que ses employés travaillent encore plus dur. (NYT $)

+ Il a raison de s’inquiéter – Meta annoncera probablement sa toute première baisse de revenus aujourd’hui. (Reuter)

+ Les employés de Facebook qui espèrent des jours de congé supplémentaires peuvent réfléchir à nouveau. (Le bord)

+ Meta augmente également les prix de son casque Quest 2 VR. (ZDNet)

+ Une mise à jour de sécurité du métaverse agace ses premiers utilisateurs. (Carte mère)

3 Une IA déguisée de manière convaincante en philosophe

Ce qui pourrait être incroyablement dangereux entre de mauvaises mains. (Carte mère)

+ La nouvelle version de GPT-3 se comporte beaucoup mieux (et devrait être moins toxique). (examen de la technologie MIT)

4 Comment l’expérience de l’algorithme de tarification dynamique de Ticketmaster s’est retournée contre lui

Faire payer les fans de Bruce Springsteen jusqu’à 5 000 $ par billet n’était pas une bonne décision. (Variété $)

+ Comment les algorithmes de tarification apprennent à s’entendre. (examen de la technologie MIT)

5 La nouvelle renaissance des drogues psychédéliques est arrivée

Mais les critiques craignent que cela n’alimente le capitalisme psychédélique. (Filaire $)

+ Que font les drogues psychédéliques sur notre cerveau ? L’IA pourrait nous aider à découvrir. (examen de la technologie MIT)

6 La Russie annonce qu’elle se retirera du partenariat ISS en 2024

La NASA dit que cela n’a pas été officiellement dit, cependant. (Le bord)

+ L’espace-temps déformé autour du Soleil pourrait détenir la clé de la découverte de la vie extraterrestre. (Carte mère)

7 vélos électriques de New York continuent de prendre feu

Les batteries lithium-ion en provenance de Chine semblent être le coupable. (Carte mère)

+ Comment les pods de stationnement pour vélos pourraient améliorer les villes américaines pour les cyclistes. (examen de la technologie MIT)

8 Le plastique flottant dans l’océan abrite de mauvaises bactéries 🦠

Les infections des voies urinaires, de la peau et de l’estomac ne sont que quelques-unes des maladies moins qu’agréables qu’elles pourraient causer. (Magazine Hakaï)

+ Un pseudo-parasite mangeur de calculs rénaux semble avoir renoncé au parasitisme. (L’Atlantique $)

9 Les câbles Internet sous-marins pourraient bientôt détecter les tsunamis 🌊

Et suivez-les en temps réel pour éviter de futures catastrophes. (New yorkais $)

10 Il s’avère que les araignées mortes font d’excellents robots

Préhenseurs spécifiquement hydrauliques. (Spectre IEEE)

+ Ce robot a appris à marcher tout seul. (examen de la technologie MIT)