La nouvelle application de Cricket permet aux utilisateurs d’iPhone déverrouillés d’essayer le réseau d’AT&T pendant deux semaines

Toute personne envisageant de passer à AT&T et curieuse d’essayer son réseau disposera désormais d’un moyen nouveau et plus simple de le faire. La filiale prépayée Cricket du transporteur a lancé une application appelée “tryCricket” qui, eh bien, vous permet d’essayer son service Cricket qui fonctionne sur le réseau d’AT&T.

L’application, qui est maintenant disponible dans l’App Store et fonctionnera avec les iPhones déverrouillés exécutant iOS 15 ou une version ultérieure, vous permettra d’échantillonner le service pendant 14 jours. Pendant l’essai, vous obtiendrez 3 Go de données – y compris un accès 5G – et un numéro de téléphone temporaire avec appels et SMS illimités.

Vous n’avez pas besoin de donner une carte de crédit à l’entreprise pour essayer le service. L’application vous guidera tout au long du processus de configuration et vous guidera tout au long de la période d’essai, ainsi que vous aidera à passer à Cricket si vous souhaitez changer de fournisseur de services sans fil.

Capture d’écran par Eli Blumenthal/CNET



Les propriétaires d’iPhone pourront d’abord essayer le réseau de Cricket. Si vous possédez un iPhone déverrouillé récent (XS, XR ou version ultérieure), Cricket vous permettra d’essayer son réseau à l’aide d’une eSIM, qui peut fonctionner avec votre fournisseur existant et peut être configurée “en aussi peu que 15 minutes”. Si vous avez un ancien iPhone qui ne prend pas en charge la carte SIM virtuelle, Cricket vous enverra une carte SIM physique que vous pourrez insérer dans votre téléphone.

Cricket dit que le support Android arrivera dans la “première moitié de 2023”.

Avec la nouvelle application d’essai de Cricket, les trois principaux opérateurs de téléphonie mobile disposent désormais de moyens de vous permettre d’essayer leurs réseaux respectifs directement à partir d’un iPhone récent sans avoir à saisir de carte de crédit. T-Mobile, qui a été le premier acteur dans cet espace, a récemment augmenté son offre d’essai pour permettre trois mois de données, d’appels et de SMS illimités sur son réseau via son programme Network Pass.

Comme AT&T, Verizon n’offre pas d’essai directement, mais propose à la place un essai gratuit de 15 jours avec des données, des appels et des SMS illimités à travers sa filiale Visible.