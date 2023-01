La nouvelle Apple Watch Sport Loop Black Unity est maintenant disponible pour la livraison et le retrait en magasin

La nouvelle boucle sport Apple Watch Black Unity en nylon tissé d’Apple est désormais disponible pour la livraison et le retrait en magasin, avec l’accessoire aux couleurs du drapeau panafricain pour commémorer le Mois de l’histoire des Noirs.

Le nouveau Black Unity Apple Watch Sport Loop comporte le mot “Unity” tissé de manière abstraite dans le groupe à l’aide de fils rouges, verts et noirs qui rendent hommage au drapeau panafricain, tandis qu’une superposition de fils donne une impression de tridimensionnalité à les lettres.

De plus, le nouveau cadran de la montre Unity Mosaic d’Apple intègre des formes géométriques en vert, noir, rouge et jaune, et à mesure que les minutes changent, chaque numéro utilise des morceaux d’autres numéros pour se transformer en de nouvelles formes.

Le Black Unity Sport Loop est disponible à partir d’aujourd’hui dans les tailles 41 mm et 45 mm pour 49 $, et est compatible avec Apple Watch SE, Apple Watch Series 4 ou plus récent, et Apple Watch Ultra.