Dimanche est arrivé et Mark Gurman de Bloomberg est sorti avec la dernière édition de sa newsletter hebdomadaire Power On, cette semaine donnant quelques détails supplémentaires sur la nouvelle Apple Watch «Pro» haut de gamme d’Apple, qui devrait être annoncée dans les mois à venir aux côtés de une Apple Watch SE de nouvelle génération et une nouvelle Apple Watch Series 8.

Selon Gurman, la nouvelle Apple Watch “Pro” haut de gamme devrait présenter la première refonte majeure de l’Apple Watch depuis le lancement de l’Apple Watch Series 4, le journaliste suggérant que l’écran sera environ 7% plus grand et aura un boîtier plus résistant, conformément aux rapports selon lesquels le portable “Pro” du fabricant d’iPhone sera renforcé pour résister à une utilisation dans des environnements sportifs extrêmes où la montre est susceptible d’être heurtée, cognée et lâchée.

Gurman rapporte que le nouveau portable offrira probablement une durée de vie de la batterie plus longue, offrant plusieurs jours sur une seule charge via un nouveau mode basse consommation et le capteur de température corporelle. Alors que Gurman ne s’attend pas à ce qu’Apple lance la nouvelle Apple Watch avec des côtés plats comme les rumeurs l’ont précédemment suggéré, on pense que l’Apple Watch “Pro” haut de gamme “sera une évolution de la forme rectangulaire actuelle, et non circulaire. ”

Plus tôt ce mois-ci, Gurman a dit il « ne serait pas surpris » si la nouvelle Apple Watch démarre plus près de 900 $ à 999 $, le prix de départ d’un iPhone 13 Pro, en raison de l’écran plus grand, des nouveaux capteurs et des matériaux haut de gamme.

