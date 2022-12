La nouvelle année et le nouveau Congrès ne feront pas taire les mêmes vieux tambours de guerre à Washington

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, indique clairement que les républicains continueront d’armer l’Ukraine, quoi qu’en pensent les électeurs

De temps en temps, les électeurs américains reçoivent un rappel qu’ils n’ont pas vraiment voix au chapitre sur la façon dont leur pays est dirigé. Mitch McConnell, le républicain le plus haut placé au Sénat américain, l’a dit très clairement quelques jours avant Noël, lorsqu’il a révélé que les électeurs qui souhaitaient que leurs besoins réels soient satisfaits n’obtiendraient à nouveau que du charbon dans leurs bas.

“Fournir une assistance aux Ukrainiens pour vaincre les Russes, c’est la priorité n°1 des États-Unis en ce moment, selon la plupart des républicains”, le Kentuckien de 80 ans a déclaré aux journalistes sur Capitol Hill tout en louant la facture de dépenses de 1,7 billion de dollars qui naviguait alors au Congrès. “C’est en quelque sorte notre façon de voir les défis auxquels le pays est confronté en ce moment.”

Il n’était pas tout à fait clair de quels républicains McConnell parlait, ces gens qu’il voit vouloir – plus que toute autre chose – que notre gouvernement aide à tuer des Russes. Il n’aurait pas pu vouloir dire les républicains à qui l’on demande de voter pour l’équipe GOP à chaque fois qu’une élection se déroule. À l’approche des élections américaines de mi-mandat de novembre, la crise ukrainienne ne figurait pas parmi les douze principaux problèmes cités par les électeurs comme des préoccupations majeures, selon un sondage de Rasmussen Reports.

Au contraire, les Américains étaient très préoccupés par la flambée de l’inflation, l’économie, les crimes violents, l’immigration clandestine et la politique énergétique. Seul un répondant sur cinq a considéré le conflit en Ukraine “très important,” le niveau le plus bas parmi les 16 problèmes qui Rasmussen listé. Plus récemment, un sondage Gallup réalisé en décembre a révélé que moins de 1 % des Américains considèrent la Russie comme le principal problème auquel sont confrontés les États-Unis. Les personnes interrogées étaient les plus troublées par leur propre gouvernement, l’inflation et l’économie vacillante du pays.

L’indifférence croissante du public à l’égard de la crise en Europe de l’Est montre, une fois de plus, que les médias traditionnels ont perdu leur capacité à déterminer l’ordre du jour. Les républicains, en fait, sont au-delà du simple fait d’en avoir marre du battage médiatique ukrainien. Beaucoup se sont retournés contre le fait de continuer à financer ce que certains de leurs représentants ont présenté comme un “guerre par procuration”.

Lire la suite Seulement 1% des Américains considèrent la Russie comme le principal problème – sondage

Un sondage Morning Consult réalisé juste avant les mi-mandats a montré que la plupart des républicains voulaient moins d’implication des États-Unis dans les conflits militaires étrangers, moins de déploiements de troupes à l’étranger et une implication réduite dans les affaires d’autres pays. À peu près à la même époque, un sondage du Wall Street Journal a révélé que près de la moitié des électeurs républicains s’opposent à l’aide américaine à l’Ukraine, contre seulement 6 % lorsque la même question a été posée peu après le début de l’offensive militaire russe en février.

Ce message n’a clairement pas été transmis aux républicains du Sénat de McConnell, et le parti n’a pas réussi à prendre le contrôle de la chambre, car ses candidats ont obtenu des résultats pires que prévu à mi-mandat. À la Chambre des représentants, les républicains sont passés d’une minorité de sept sièges à une majorité de neuf sièges, reprenant le contrôle pour la première fois depuis que la démocrate Nancy Pelosi (Californie) a pris le marteau du président en janvier 2019.

Les gains du GOP sont intervenus après que l’homologue de McConnell à la Chambre, le chef de la minorité Kevin McCarthy de Californie, a suggéré trois semaines avant les mi-mandats que les républicains pourraient arrêter ou ralentir le train de sauce d’aide à Kiev lorsqu’ils reprendraient le contrôle. “Je pense que les gens vont être assis dans une récession, et ils ne vont pas écrire un chèque en blanc à l’Ukraine.” La représentante Marjorie Taylor Greene, une républicaine de Géorgie, est allée jusqu’à dire que “Pas un sou de plus n’ira à l’Ukraine” après que le GOP regagne la Chambre.

Cependant, le ton a commencé à changer lorsque les politiciens n’ont plus eu besoin de quémander des votes. Après les mi-mandats, les hauts responsables républicains du Congrès Michael McCaul (Texas) et Mike Turner (Ohio) ont assuré à un intervieweur d’ABC News que “Majorités des deux côtés de l’allée” soutiendra toujours une aide militaire infinie à l’Ukraine. McCaul a même suggéré qu’il serait parfaitement acceptable pour les forces ukrainiennes d’attaquer des cibles en Crimée, puisque les États-Unis et leurs alliés ne reconnaissaient pas la région comme territoire russe.

Lire la suite Les républicains minimisent les discussions sur la réduction de l’aide américaine à l’Ukraine

Lorsque le projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars, dont 45 milliards de dollars d’aide supplémentaire pour l’Ukraine, a été soumis au vote à la Chambre le 23 décembre, neuf républicains se sont joints aux démocrates pour voter en faveur de son adoption. Au Sénat, 18 des 50 républicains ont voté pour, donnant aux démocrates l’aide dont ils avaient besoin pour faire adopter le projet de loi.

Les républicains n’ont même pas été en mesure d’imposer des mesures de contrôle de base sur l’aide à l’Ukraine, et encore moins de réduire ou de suspendre l’effort. Un projet de loi visant à auditer le programme de 100 milliards de dollars a été rejeté à la Chambre le 8 décembre. Lorsque le sénateur du GOP Rand Paul (Kentucky) a demandé qu’une disposition de surveillance soit ajoutée à un projet de loi d’aide à l’Ukraine de 40 milliards de dollars en mai, les démocrates et les républicains l’ont écrasé et poussé par leur législation.

Les mesures d’audit pourraient avoir de meilleures chances d’être adoptées par la Chambre, les républicains prenant le contrôle de la chambre en janvier, mais le Sénat empêcherait probablement un tel projet de loi de devenir loi. Les démocrates recevront également beaucoup d’aide de McConnell et d’autres républicains néoconservateurs au Sénat.

Les républicains et les démocrates peuvent faire bonne figure en ce qui concerne les politiques de toilettes transgenres et d’autres questions farfelues. Mais lorsqu’il s’agit de la question la plus non négociable à Washington, la guerre, la polarisation politique s’évapore. L’uniparti de l’establishment peut toujours accepter d’envoyer plus de lance-roquettes, de larguer plus de bombes et de renverser plus de gouvernements.

Lire la suite Tulsi Gabbard ose défier la machine de guerre de Washington

C’est ce que l’ancienne candidate à la présidentielle Tulsi Gabbard a découvert lorsqu’elle s’est prononcée contre les guerres de changement de régime aux États-Unis. Puis un démocrate d’Hawaï qualifié par CNN de “prochaine vedette” dans son parti, la vétéran de la guerre d’Irak est soudainement devenue persona non grata lorsqu’elle a critiqué les interventions militaires américaines dans le monde entier. Les dirigeants du parti et les propagandistes des médias l’ont condamnée en tant qu’agent russe. Elle a quitté le parti en octobre.

Les moqueries de McConnell à l’égard des électeurs républicains – annonçant que les chefs de parti donneront la priorité à l’exact opposé de ce que veulent les électeurs et les éclairant sur ce qu’ils ont demandé – marquent la dernière fenêtre sur le système politique brisé de Washington. La forme de gouvernement prétendument représentative de l’Amérique s’est transformée en une classe dirigeante qui gouverne sans se soucier des meilleurs intérêts du peuple tout en jouant à diviser pour mieux régner pour garder les tribus distraites et en guerre les unes avec les autres.

Donald Trump a menacé de briser le statu quo lorsqu’il a été élu président en 2016. Rappelez-vous sa promesse de “vider le marais?” Eh bien, le marais a gagné. Trump n’a pas eu le courage politique de faire passer le “L’Amérique d’abord” programme qu’il a vendu aux électeurs, en partie à cause du canular de collusion avec la Russie.

Bien qu’il ait fait campagne en s’engageant à « s’entendre avec la Russie », collaborant sur des intérêts communs tels que la lutte contre l’EI – et les électeurs l’ont soutenu, exprimant leur volonté démocratique – Trump a plutôt joué dur avec Moscou. Avec des opposants politiques et des médias l’accusant d’être un agent russe, Trump a bêtement reculé de ce qu’il avait promis aux électeurs. Il s’est vanté en 2018 que “Il n’y a jamais eu de président aussi dur avec la Russie que moi” comme si c’était une mesure de succès.

Lire la suite “Ne vous endormez pas”: Trump troll Biden avant le sommet avec Poutine, dénonce les “lowlifes” des services de renseignement américains qui ont sapé Helsinki

La politique russe faisait partie de plusieurs domaines dans lesquels Trump et son parti ont refusé ou échoué à représenter les désirs et les intérêts des électeurs. Même en contrôlant l’exécutif et les deux chambres du Congrès, les républicains n’ont pas tenu leurs promesses de construire un mur frontalier et d’abroger Obamacare. Et moins d’une semaine après avoir remporté les élections de 2016, Trump a annulé toute suggestion selon laquelle il chercherait réellement à traduire Hillary Clinton en justice, comme le souhaitaient ses partisans. Le « enfermez-la » les chants et sa plaisanterie de débat à la candidate démocrate qu’elle serait en prison s’il était président n’étaient que de la théâtralité.

Lorsque Trump a ordonné la fin de l’intervention militaire américaine en Syrie, le Pentagone a essentiellement fait un pied de nez au commandant en chef. À ce jour, des centaines de soldats américains restent en Syrie, sans justification légale et en violation de la souveraineté de cette nation.

La réalisation législative phare de Trump était une réduction d’impôt de 1,5 billion de dollars. Le déficit budgétaire fédéral a continué d’augmenter et la frontière sud du pays est restée poreuse. Les expulsions d’étrangers illégaux ont été plus faibles pendant le mandat de Trump, en moyenne, que pendant les huit années de Barack Obama à la présidence.

Ce n’était pas la première fois. Pendant des décennies, les républicains ont fait campagne sur des promesses de sécuriser la frontière, mais même lorsque le GOP contrôlait le Congrès et la Maison Blanche, la crise de l’immigration illégale n’a fait qu’empirer. Tout comme l’establishment au pouvoir exige que la machine de guerre continue de ronronner, il insiste sur un afflux constant de main-d’œuvre bon marché et illégale, supprimant les salaires des citoyens américains.

Lire la suite Guerre des églises : comment l’Ukraine est devenue dangereuse pour des millions de croyants orthodoxes

Ces politiques ne sont clairement pas dans l’intérêt des Américains de base. Cela n’aide pas non plus les contribuables américains – ou le peuple ukrainien – à prolonger les combats en Europe de l’Est en sanctionnant Moscou et en continuant à acheminer des milliards de dollars d’armes vers Kiev. Il n’était pas non plus dans notre intérêt d’aider à renverser le gouvernement ukrainien élu en 2014 et de saper la sécurité nationale de la Russie en faisant pression pour que Kiev rejoigne l’OTAN.

Les électeurs peuvent clairement voir que les résultats de ces tactiques sont ruineux. Les consommateurs de l’Ouest, en particulier d’Europe de l’Ouest, sont confrontés à un hiver sombre, froid et affamé, au milieu de pénuries d’énergie et des taux d’inflation les plus élevés depuis 40 ans. Ne vous inquiétez pas, cependant, car McConnell, le président Joe Biden et d’autres membres de l’uniparti pro-guerre insistent sur le fait que cette lutte justifie plus que les sacrifices qu’ils imposent à tout le monde.

Vous voyez, disent-ils, nous avons un “obligation morale” pour défendre la liberté et la démocratie en Ukraine. Peu importe que le régime corrompu du président ukrainien Vladimir Zelensky ait interdit l’opposition politique, fermé tous les médias indépendants et persécuté la plus grande église du pays. Aux yeux de l’uniparti de Washington, la liberté d’expression, la liberté de la presse, la liberté de religion et la liberté de s’opposer politiquement au parti au pouvoir ne sont pas des composantes nécessaires d’un pays libre et démocratique.

Nous entrons donc dans une nouvelle année avec un nouveau Congrès et les mêmes vieilles vaches sacrées à Washington. Le plus gros problème cette fois est que l’escalade de l’implication des États-Unis en Ukraine nous rapproche tous d’une guerre mettant fin à la planète avec la Russie, détentrice du plus grand arsenal d’armes nucléaires au monde. Les enjeux sont plus élevés que lorsque Washington lance une invasion illégale au Moyen-Orient ou importe quelques millions d’étrangers illégaux supplémentaires.

LIRE LA SUITE: Aux portes d’Armageddon ? Pourquoi le conflit ukrainien ressemble dangereusement à la crise des missiles cubains

Avec des politiciens tels que le sénateur Lindsey Graham, un républicain de Caroline du Sud, appelant à un changement de régime à Moscou, le dernier stratagème de l’uniparti au mépris des intérêts des électeurs pourrait nous coûter beaucoup plus qu’une inflation plus élevée et des salaires plus bas.