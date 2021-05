La nouvelle Anjali Bhabhi alias Sunayana Fozdar de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah réagit au retour de Neha Mehta en spectacle | Actualités télévisées

New Delhi: «Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah» d’Asit Kumarr Modi fonctionne avec succès depuis une décennie et divertit ses téléspectateurs. L’année dernière, quelques nouveaux visages ont remplacé les anciens et, naturellement, les fans étaient impatients de regarder encore plus l’émission. L’actrice Sunayana Fozdar, qui a travaillé dans plusieurs émissions de télévision, s’est jointe à Anjali Bhabhi après que Neha Mehta ait cessé de jouer le personnage pendant 12 longues années.

Dans une interview avec Bombay Times, Sunayana Fozdar a réagi aux rumeurs de Neha Mehta retour au spectacle. Elle a déclaré: « Depuis que j’ai été choisie pour jouer Anjali, les questions sur le remplacement ne se sont pas arrêtées. J’ai été très claire dès le début que je travaillerais sur le personnage à travers mes yeux et non en fonction de la façon dont quelqu’un l’a joué pendant tant d’années. Je ne suis pas un nouveau venu et j’ai fait de nombreux spectacles avant cela. Je suis heureux d’avoir eu l’opportunité de faire partie de ce spectacle et je pourrais ajouter ma saveur au rôle. Je sens qu’un personnage est au-dessus de tout l’acteur et nous devons nous en souvenir. Le repos est pour les téléspectateurs de décider dans quelle mesure ils sont à l’aise avec le nouveau Anjali bhabhi. «

Lorsqu’on lui a demandé si elle savait que Neha avait dit une fois qu’elle aimerait revenir dans la série, Sunayana a répondu: « Je n’en ai aucune idée. Cela fait presque huit mois que je joue à Anjali. Si Neha Mehta veut revenir à la show, alors c’est entièrement l’appel du producteur Asit Kumarr Modi. Je ne suis personne pour commenter. «

Dayaben est un autre personnage principal qui manquait à la série.

Disha Vakani, qui a joué Dayaben dans la série, a pris une pause maternité après avoir eu la chance d’avoir une petite fille en 2018. L’actrice s’est attelée à Mayur Pandya le 24 novembre 2015.

Les spéculations sur le retour de Disha faisaient le tour depuis un certain temps. Après que les informations selon lesquelles Disha Vakani ne revenait pas au spectacle ont commencé à faire le tour, il est apparu que les fabricants recherchaient un nouveau visage.

En fait, plusieurs noms comme Vibhoutee Sharma et Ami Trivedi remplaçant l’actrice sont également apparus. Cependant, tout cela s’est avéré être des rumeurs et rien d’autre.

Le suspense est toujours monté sur le fait de savoir si Disha reviendra ou non à la série à plein temps.