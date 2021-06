La nouvelle animatrice du compte à rebours Anne Robinson et sa fille Emma échangent leurs garde-robes pour la journée

AVEC leurs cheveux roux distinctifs, leurs traits d’elfe et leur esprit vif, à bien des égards, mère et fille sont taillées dans le même tissu.

Quoiqu’Hermès pour Anne Robinson et H&M pour sa fille Emma qui souffre depuis longtemps.

Dan Charity / Le Soleil

Emma porte une chemise froissée Issey Miyake d’Anne, une jupe matelassée Dior, 2 100 £ et des escarpins Yves Saint Laurent et Anne porte un poncho Missoni d’Emma, ​​un pantalon Gap et un pull J.Crew, 84 £[/caption]

Alors que la star de la télévision à la langue nitrique dépense des milliers de livres par mois en vêtements, son seul enfant préfère un plus. . . aspect décontracté.

Pour sa part, Emma estime que sa mère a tendance à ressembler plutôt, enfin, à Sir Elton John : « J’ai l’impression que parfois les vestes matelassées à double boutonnage jaune ne sont pas aussi flatteuses qu’elle pourrait le penser, et qu’Elton veut probablement les récupérer .

« Maman n’a pas toujours à dépenser des milliers et des milliers pour montrer une très bonne taille. »

Ainsi, avant le retour de l’ancien présentateur de Weakest Link à la télé terrestre aux heures de grande écoute aujourd’hui, en tant qu’hôte du compte à rebours de Channel 4, The Sun a invité le couple à échanger leurs garde-robes.

Emma, ​​49 ans, commence par enfiler la chemise noire froissée Issey Miyake d’Anne et la jupe matelassée Dior, tandis qu’Anne, 76 ans, essaie le poncho rayé d’Emma, ​​le pantalon Gap et le pull J.Crew.

Ils piétinent chacun, après avoir changé, avec des visages comme le tonnerre. Ils ont l’air livides.

Nous essayons ensuite quelques échanges supplémentaires – avant qu’Anne n’en ait assez et ne revienne à elle-même avec sa propre robe en bronze Victoria Beckham.

S’exprimant depuis son manoir incroyablement somptueux des Cotswolds, Anne explique : « Il y a des années, quand il y avait de l’espoir dans mon cœur, j’achetais des tenues pour Emma qui étaient toutes coordonnées – mais je ne les ai jamais vues ensemble.

« Elle ressemble à une clocharde.

Dan Charity / Le Soleil

Emma porte la robe à imprimé girafe Victoria Beckham d’Anne, 1 595 £ & Anne porte la robe verte H&M d’Emma[/caption]

Emma dit : Je pense que les vestes matelassées aux épaules de maman ne sont pas flatteuses… et Elton veut les récupérer

Anne dit : En grandissant, vous ne pourriez jamais acheter de robes pour Emma… elle ressemble à un clochard

ANNE EST POUR RÉVEILLER CE QUE TRUMP EST À LA DIPLOMATIE

«En grandissant, vous ne pouviez jamais acheter de robes pour elle. En fait, vous ne pouviez pas lui dire quoi faire, mais cela empire progressivement à mesure qu’elle vieillit.

L’ancienne alcoolique Anne n’a pas touché une goutte d’alcool depuis près de 40 ans.

Ce qu’elle aurait pu dépenser en vins millésimés, elle l’a très certainement compensé en robes, chaussures et lunettes. (Ce dernier qu’elle achète dans une petite boutique française, et chez Specsavers).

Quand je lui demande si c’est « gauche » de deviner combien elle dépense chaque année en vêtements, Emma répond : « Trop ».

Anne ajoute : « Ce n’est pas gauche mais c’est comme les réseaux sociaux, ce sont des informations avec lesquelles je ne peux rien faire. »

Elle concède que la mode est de loin sa plus grande extravagance – malgré le fait de posséder trois maisons et d’avoir une femme de ménage «brillante» à temps plein, Aira, qui prépare également tous ses repas.

Les patrons du compte à rebours ont donné à l’ancien cadre du tabloïd une allocation vestimentaire de 8 000 £ avant la nouvelle série. Ce qui ferait probablement passer Anne à travers un spectacle.

« Je ferais du shopping à Primark si je comptais sur ce budget », dit-elle impassible.

Après avoir décroché le concert, elle s’est fait remarquer en s’éclaboussant sur une veste Comme des Garçons.

Emma, ​​qui appelle sa mère celle qui doit être obéie, ajoute : « Elle met beaucoup de travail en ligne – les boîtes Net-a-Porter viennent d’apparaître.

« Ensuite, elle les fait fuir et devient très défensive si vous dites:« Oh, qu’est-ce que c’est ? »

« Comme vous pouvez l’imaginer, elle est vraiment très impolie à ce sujet.

«Si j’ai quelque chose qui arrive, elle l’ouvre juste puis prétend qu’elle n’a pas vu mon nom sur le devant. Ce n’est jamais quelque chose de sexy : des chemises en coton H&M pour les garçons. (Ses deux fils, Hudson, 12 ans, et Parker, 11 ans, au mari gourou de la publicité, Liam.)

Dan Charity / Le Soleil

La fille d’Anne, Emma partage les cheveux roux distinctifs de sa mère, ses traits elfiques et son esprit vif[/caption]

Emma – le résultat du premier mariage d’Anne avec l’ancien rédacteur en chef du Times Charlie Wilson – continue : « J’ai toujours aimé un magasin de charité et je peux faire un détour assez loin pour un vide-grenier, alors que maman mourrait plutôt que de visiter non plus.

«Elle est une grande pour jeter des choses. Je thésaurise, lance-t-elle. Elle dit que la thésaurisation est un signe de faiblesse.

« Elle me dit régulièrement : ‘Emma, ​​tu pleures très facilement’. C’est incroyable je l’aime, vraiment.

«J’ai acheté ma robe de mariée, un magnifique numéro orné de bijoux John Galliano, sur eBay – et elle l’a jeté.

« Il y a dix choses que je n’entendrai jamais ma mère dire : ‘Oh, j’aime ce que tu portes !’ étant l’un d’entre eux, et un second : « Est-ce qu’ils ont ça dans ma taille ? »

« Mais je suis une mère assez autoritaire, il s’avère – après tout, les lapins sauvages n’élèvent pas de lapins apprivoisés. »

Célèbre pour son shtick Queen of Mean dans la série culte de la BBC The Weakest Link, Anne doit réveiller ce que Donald Trump reste à la diplomatie internationale.

Au plus fort du programme, Anne commandait 4 millions de livres sterling par an et volait vers et depuis l’Amérique (première classe) pour filmer Stateside.

Dan Charity / Le Soleil

Emma porte la jupe plissée Sunray d’Anne et un haut en soie, avec ses propres chaussures Marc Jacobs et Anne porte sa propre robe Victoria Beckham et une ceinture à imprimé animal Yves Saint Laurent[/caption]

Emma dit : J’ai acheté ma magnifique robe de mariée John Galliano sur eBay… Maman l’a jetée

Anne dit : Je peux vraiment me réveiller chaque matin et penser que tout le monde m’aime [as she’s not on Twitter]

PILATES TROIS HEBDOMADAIRES ET TENNIS RÉGULIER

Et même si elle ne « demandera pas à un candidat pourquoi il est si gros » dans sa dernière réincarnation télévisée, elle ne souffrira probablement pas les imbéciles avec plaisir.

À trois reprises, elle me demande pourquoi j’ai garé ma voiture « claquer, bang au milieu de la route, alors que j’ai dépensé une somme considérable pour un parking ».

Et quand je demande à la journaliste mariée deux fois avec qui elle sort maintenant, elle souffre d’une perte auditive sélective. À la quatrième demande, elle me dit sèchement que ce n’est « pas tes affaires », ajoutant : « Est-ce que je te demande avec qui tu sors ? »

Euh, oui Anne, fréquemment.

« Oui, eh bien, je n’écris pas à ce sujet dans un journal national. »

Contrairement à sa réputation de guêpe, la vraie Anne – Annie à ses amis – est incroyablement généreuse, inébranlablement loyale et amusante.

Quatre ans après 80 ans, elle reste élancée grâce à des séances de Pilates trois fois par semaine, des parties régulières de tennis – elle a un court – et un entraîneur personnel.

Elle a l’air d’au moins dix ans de moins que son âge, en partie à cause de ce qui précède, en partie à un, peut-être deux, qui sait, des liftings – dont elle a parlé ouvertement afin de s’assurer que les autres femmes ne se sentent pas découragé.

Son dicton préféré est « les femmes capables ont les ongles cassés », et Anne est vraiment un faiseur. (Ou elle demandera à sa gouvernante de le faire.) Et elle déteste la culture d’annulation : « Je n’aime pas que les choses soient interdites », et n’aime pas non plus la culture victime. Vous ne verrez pas Anne réclamer de la compo de si tôt.

« Prenez l’âgisme à la télévision », songe-t-elle. « Si j’allais pour la première équipe à Chelsea, je resterais vraiment en forme et je m’entraînerais. Donc si vous voulez rester à la télévision en tant que femme, vous faites l’équivalent.

« Je ne fais pas partie de l’équipe de Chelsea, mais je ne vais pas traîner Chelsea devant le tribunal du travail. »

Elle ne s’est également jamais googlée, affirme-t-elle de manière invraisemblable. «Ça va m’ennuyer parce que tout ira mal», dit-elle. « Je ne suis vraiment rien de moi. »

Anne utilise un banc OKA gris de 2 000 £ comme poubelle. (Ce qui convient vraisemblablement à Emma, ​​qui est une « guerrière du recyclage pour le Conseil de Westminster ».) Anne n’est sur aucun réseau social, n’a jamais regardé Love Island – « mais je devrais probablement l’essayer » – et n’a jamais été à Sainsbury’s.

Mais elle pourrait, si elle était poussée, s’étendre jusqu’à une visite occasionnelle dans un magasin de ferme.

Après avoir servi au photographe Dan et moi un déjeuner composé d’une tarte au fromage, d’une tarte aux épinards et à la feta, et d’un plateau de fromages géant, elle explique ensuite pourquoi elle refuse de rejoindre Instagram ou Twitter avant de commencer le nouveau travail du compte à rebours. « Je peux vraiment me réveiller chaque matin et penser que tout le monde m’aime », sourit-elle.

« J’ai du mal à comprendre pourquoi le reste d’entre vous ne me rejoint pas dans ce monde.





« C’est fabuleux ici, un monde parfait dans lequel vous devriez tous être.

«Mais je suis suffisamment conscient de moi-même pour savoir qu’il y aura des téléspectateurs de Countdown qui seront horrifiés que je sois là en train de ruiner leur programme.

« Je suis vraiment très excité, cependant, et c’est merveilleux d’avoir à nouveau un but. »

Anne Robinson présentera Countdown tous les jours de la semaine à 14h10, à partir d’aujourd’hui, sur Channel 4.