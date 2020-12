Le nord-est des États-Unis se prépare samedi à une puissante tempête venteuse qui, selon les prévisionnistes, pourrait amener 18 pouces ou plus de neige lourde et humide dans certaines parties de la région et potentiellement s’intensifier en un « cyclone à la bombe ».

La neige abondante et poudreuse attendue cet après-midi en Nouvelle-Angleterre pourrait entraîner des conditions proches de la tempête de neige qui rendent les déplacements difficiles, déversant jusqu’à un pied de neige sur la banlieue de Boston au cours du premier nord-est de l’année.

La tempête s’étendra du centre du Massachusetts au nord du Maine, où jusqu’à deux pieds de neige sont attendus.

L’impact de la neige sera augmenté par les vents forts qui pourraient atteindre jusqu’à 50 mph le long de la côte du Massachusetts, avec coup de vent avertissements en vigueur des Carolines au Maine

Le météorologue du National Weather Service Michael Clair du bureau de Gray, dans le Maine, a déclaré que la tempête commençait sous forme de pluie et devrait se transformer en neige samedi après-midi. Dans certaines régions, des chutes de neige de 3 pouces par heure sont possibles.

«C’est le premier grand», a déclaré Clair à propos du début de la saison d’hiver. «Il y a eu de la neige dans les montagnes, mais c’est le premier endroit où vivent la plupart des gens.

On prévoit jusqu’à 18 pouces de neige dans le centre du Massachusetts et jusqu’à 2 pieds dans certaines parties du nord du Maine

La neige commencera dans le centre du Massachusetts en milieu d’après-midi et se poursuivra vers le sud

Le service météorologique national a partagé un graphique de la tempête qui a fusionné vendredi soir

Si la tempête s’intensifie assez rapidement, elle pourrait également devenir un « cyclone à la bombe » selon CNN.

C’est le nom donné au phénomène de baisse de pression d’au moins 24 millibars en 24 heures, couplé aux précipitations et aux vents.

Du jour au lendemain, le Service météorologique national de Boston a partagé un graphique du nor’easter tel qu’il se développait avec la fusion de deux éléments d’énergie atmosphérique – l’un des Grands Lacs et un autre du sud-est pour former la tempête.

Bien que des totaux localisés de plus de 18 pouces soient possibles dans les terrains plus élevés, Clair dit qu’en général, la région devrait être touchée le plus durement juste à l’intérieur des terres, où les prévisions indiquent environ un pied de neige.

Un avis météorologique est en vigueur jusqu’à 7 heures du matin dimanche dans le nord de New Haven, le nord du Middlesex et le nord de New London, dans le Connecticut, prévoyant deux à quatre pouces de neige. Le centre du Massachusetts a également été placé sous un avis prévoyant que huit pouces de neige devraient tomber le soir.

« Après une matinée pluvieuse le long de la côte médio-atlantique et nord-est, où plus d’un pouce de pluie est prévue, des périodes de neige transpireront sur l’intérieur de la Nouvelle-Angleterre et tomberont parfois fortement », a déclaré le service météorologique.

« La combinaison de fortes chutes de neige et de vents plus forts entraînera des conditions de voyage dangereuses voire impossibles, des visibilités de voile blanc et le potentiel de dommages aux arbres et de pannes de courant.

« En plus de la pluie et de la neige, des vents violents seront ressentis le long de la côte de la Nouvelle-Angleterre où les vagues élevées, les inondations côtières et l’érosion des plages sont possibles », a-t-il ajouté.

Le pire de la neige samedi frappera le Massachusetts, le Maine et le New Hampshire

On s’attend à ce que la neige continue sur une période de 24 heures, mais peut produire de lourdes bandes de neige dans lesquelles quelques pouces tombent en quelques heures.

Samedi à 13 heures, le NWS Boston a conseillé aux résidents d’éviter les déplacements nécessaires, car les chutes de neige ont commencé à un pouce à l’heure de l’est du Connecticut au centre du Massachusetts. La tempête de neige devait frapper Boston à 15 heures après une matinée de pluie.

Les chutes de neige devraient se poursuivre plus au sud tout au long de l’après-midi pour atteindre le sud du Massachusetts à 19 heures.

Il n’a pas été conseillé de voyager dans le Maine, où tombera le pire de la neige. « Les voyages ne sont pas conseillés d’ici la fin de l’après-midi (samedi) car il existe un potentiel de fortes chutes de neige entraînant des conditions dangereuses », a déclaré le service météorologique local.

Il était concentré sur le Connecticut et le Massachusetts mais a également apporté de la pluie à New York

Le froid et la neige mouillée se poursuivront samedi soir

La neige commencera à diminuer d’ici dimanche, mais jusqu’à 18 pouces auraient pu tomber sur le Maine d’ici là

Les pannes de courant étaient également très préoccupantes, le centre du Massachusetts devant subir le pire impact en raison de la vitesse à laquelle la neige tombera.

« Les principaux dangers avec les prévisions actuelles comprennent les conditions de conduite dangereuses dans les premières heures, le volume de neige mouillée prévu pour tomber et les vents en rafales possibles dans les zones côtières », a déclaré Alec O’Meara, le porte-parole d’Unitil Corp., un service public de gaz en Nouvelle-Angleterre.

Les équipes sont en attente en cas de panne de courant, a déclaré O’Meara.

Les vents associés à la visibilité réduite de la neige entraîneront également des mers dangereuses, qui pourraient chavirer ou endommager les navires.

Dans le Massachusetts, les pires chutes de neige se produiront à l’intérieur des terres tandis que la côte sera battue par des vents violents

Un avertissement météorologique a également été émis pour Portland, où de fortes pluies devraient se transformer en neige de l’ouest se déplaçant du nord au sud dans la soirée. NWS a averti que cela pourrait également créer des conditions de type blizzard.

Les régions au sud de la Nouvelle-Angleterre, y compris la région de New York, devraient connaître de fortes pluies et des vents violents. Bien que la neige ne soit pas prévue, les résidents sont avertis que les températures peuvent chuter du jour au lendemain, entraînant des conditions de voyage plus dangereuses.

L’Office of Emergency Management du New Jersey surveille également la situation. « Bien qu’il n’y ait pas de neige dans les prévisions, il est possible que des conditions glaciales se développent dans certaines régions », ont-ils tweeté.