NOUVELLE-ANGLETERRE (5-6) à LOS ANGELES CHARGERS (3-8)

Dimanche, 16 h 25 HE, CBS

LIGNE D’OUVERTURE – Chargeurs avec 1 1/2

ENREGISTRER VS. SPREAD – Patriots 5-6; Chargeurs 5-6

RECORD DE LA SÉRIE – Les Patriots mènent 25-15-2

DERNIÈRE RÉUNION – Les Patriots ont battu les Chargers 41-28, le 13 janvier 2019, en Nouvelle-Angleterre en séries éliminatoires de division

SEMAINE DERNIÈRE – Les Patriots ont battu les Cardinals 20-17; Chargeurs perdus en raison des comptes 27-17

CLASSEMENT AP PRO32 – Patriots n ° 18, chargeurs n ° 26

VIOLATION DES PATRIOTES – GÉNÉRAL (20T), RUSH (5), PAS (29).

DÉFENSE DES PATRIOTES – GÉNÉRAL (16), RUSH (21), PAS (14).

VIOLATION DES CHARGEURS – GÉNÉRAL (3), RUSH (11T), PAS (2).

DÉFENSE DES CHARGEURS – GÉNÉRAL (12), RUSH (18), PAS (10).

STREAKS, STATS ET NOTES La Nouvelle-Angleterre a remporté les cinq dernières rencontres avec les Chargers, y compris les séries éliminatoires. Bill Belichick a une fiche de 7-5 dans sa carrière contre les Chargers en saison régulière, dont un 6-3 en tant qu’entraîneur des Patriots. La Nouvelle-Angleterre fait son premier voyage à Los Angeles depuis 1992.… L’entraîneur des Chargers Anthony Lynn a une fiche de 0-2 contre les Patriots. … Les Patriots ont une fiche de 53-3 depuis la saison régulière 2000, lorsqu’un joueur court au moins 100 verges. La Nouvelle-Angleterre a commis 42 pénalités à la NFL cette saison. Les Patriots ont dépassé 56-21 au premier quart de la saison. Ils n’ont que deux touchés offensifs au cours de la période d’ouverture en 2020. Le quart Cam Newton obtient une note de 23,6 passeurs au cours des dernières semaines contre l’Arizona, avec 9 passes sur 18 pour 84 verges, aucun touché et deux interceptions. Les Patriots ont 17 touchés hâtifs en 11 matchs, troisièmes de la NFL derrière la Nouvelle-Orléans (19) et l’Arizona (18). RB Damien Harris a une équipe de trois matchs de course de 100 verges cette saison. Il mène la Nouvelle-Angleterre avec 561 verges au sol et une moyenne de 5,1 verges par course en 2020. Seuls quatre joueurs de l’histoire de l’équipe ont terminé en moyenne au moins 5,0 en une saison. Le dernier était LaGarrette Blount (5,05) en 2013. Le RB James White a marqué ses deux premiers touchés de la saison la semaine dernière. Avec son coup de pied de 50 verges gagnant le match alors que le temps expirait contre l’Arizona la semaine dernière, K Nick Folk est devenu le premier botteur de l’histoire de la NFL à avoir marqué plusieurs buts sur le terrain de plus de 50 verges au fil du temps. une saison. La défense de la Nouvelle-Angleterre a réalisé 12 interceptions en 2020, à égalité pour la quatrième place de la NFL. Cornerback JC Jackson est deuxième dans la NFL avec six interceptions; il a un INT dans deux de ses trois dernières courses sur route. S Adrian Phillips a réussi cinq plaqués et un INT la semaine dernière. DE Adam Butler a réussi cinq plaqués et son premier sac de la saison la semaine dernière. … Los Angeles entame une séquence de trois des quatre prochains matchs à domicile. …. Justin Herbert a lancé pour 3015 verges et n’est que le deuxième quart de l’histoire de la NFL à avoir lancé plus de 3000 verges lors de ses 10 premiers départs. Herbert a 10 touchés, deux interceptions et un score de 103,5 passeurs en cinq départs à domicile. …. Le RB Austin Ekeler est revenu la semaine dernière après avoir raté six matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et a récolté 129 verges de mêlée. Il a 125 verges ou plus dans trois des cinq matchs qu’il a disputés cette saison. …. WR Keenan Allen mène la NFL avec 85 réceptions et a une prise de TD en cinq matchs consécutifs. … Hunter Henry a 48 réceptions, la troisième des bouts serrés. …. DE Joey Bosa a eu trois sacs, un sommet en carrière la semaine dernière et est toujours à 2 1/2 d’atteindre 50 pour sa carrière. Ses .79 sacs par match est le troisième plus grand nombre depuis 2016.… S Rayshawn Jenkins a réalisé un sommet en carrière de 11 plaqués la semaine dernière et en compte cinq ou plus en sept matchs consécutifs. … K Michael Badgley a raté trois points supplémentaires et est à égalité pour la troisième place de la compétition. Son taux de précision de 77,3% sur les buts sur le terrain est le septième parmi les pires parmi les botteurs qualifiés de la ligue. … Astuce fantastique: Herbert a six matchs de 300 verges, la plupart au niveau d’Andrew Luck dans une saison recrue. C’est aussi deux des buts ex aequo de Philip Rivers et Dan Fouts pour le record d’équipe du plus grand nombre de matchs de 300 verges en une saison.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL