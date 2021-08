La Nouvelle-Angleterre de retour au n°1, le New York City FC en plein essor, Nashville au n°4

Une autre semaine de divertissement en Major League Soccer est dans les livres, ce qui signifie qu’il est temps de décomposer les choses et de voir où tout le monde s’assoit. Nous avons eu des retours en retard spectaculaires – le but de Minnesota United à la 95e minute pour faire match nul avec LAFC, un match gagnant à la 91e minute pour la Nouvelle-Angleterre, le but de DC United à la 92e minute pour battre Cincinnati – certaines victoires de déclaration (LA Galaxy sur Portland, New York City FC contre Columbus Crew) – et des points de discussion à gogo de haut en bas du classement.

Alors rattrapons-nous avec le reste de l’action et voyons où se situe votre équipe dans nos classements de puissance de la semaine 12.

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : 4 août contre Nashville SC, 19 h HE, ESPN+

Après avoir tiré sept tirs sans succès, Adam Buksa a finalement trouvé le chemin des filets avec son huitième pour compléter l’impressionnante victoire de retour des Revs 3-1 contre les Red Bulls. Le jeu stellaire continu de Carles Gil est maintenant presque routinier, mais ses trois passes décisives – le portant à 14 cette année – lui permettent d’être confortablement sur le rythme pour établir un nouveau record de passes décisives en une seule saison. – Jeff Carlisle

Le retour spectaculaire de la Nouvelle-Angleterre pour battre les Red Bulls ce week-end fait que la Révolution regarde la tête et les épaules au-dessus du reste de la Conférence de l’Est. Vincent Carchietta-USA AUJOURD’HUI Sports

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : 4 août à LAFC, 22 h 30 HE, ESPN+

SKC a une habitude récente de jouer au niveau de sa concurrence. Lors de ses six derniers matchs, il a remporté des victoires contre Seattle, les deux équipes de LA et le Colorado, mais une défaite contre le FC Dallas et un match nul contre San Jose. Donnez un sens à cela si vous le pouvez. – Kyle Bonagura

Classement précédent : 9

Prochain match MLS :le 4 août au Chicago Fire, 20 h HE; ESPN+

Le NYCFC a remporté sa deuxième victoire consécutive en éliminant Columbus, 4-1. L’attaquant Thiago Andrade continue d’impressionner, convertissant sur un lob habile pour le deuxième du NYCFC après qu’une magnifique passe d’Alfredo Morales l’ait mis en évidence. Le défi maintenant pour l’équipe de Ronny Deila est de reproduire sa forme à domicile sur la route.–Carlisle

jouer 0:52 NYCFC bat le Columbus Crew en partie à cause de cette arrivée parfaitement chronométrée de Thiago.

Classement précédent : 4

Prochain match MLS :4 août à New England Revolution, 19 h HE, ESPN+

Cela a été une longue attente – quatre saisons, en fait – pour que Robert Castellanos obtienne un contrat MLS. Il a profité de ses débuts en MLS en marquant un but lors d’un match nul 1-1 à Toronto. Nashville est maintenant invaincu en huit matchs et n’a perdu qu’une seule fois cette saison.–Carlisle

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : 4 août contre FC Dallas, 22 h HE, ESPN+

Après avoir commencé l’année avec une séquence de 13 matches sans défaite, Seattle a maintenant perdu trois des quatre, dont une défaite 1-0 contre San Jose samedi. Accalmie de mi-saison ou motif d’inquiétude ? – Bonagura

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : 7 août vs Houston, 20 h HE, ESPN +

Ils ont disputé deux matchs et réussi deux matchs nuls 2-2 cette semaine, mais ils se sentaient très différents pour les Loons. Dans le premier, Hasani Dotson a marqué cinq minutes après le temps d’arrêt pour voler un point à LAFC, tandis que Vancouver a réussi un tour similaire – quatre minutes après le temps d’arrêt avec un but de pénalité de Cristian Dajome – samedi. – Bonagura

jouer 0:37 Vancouver fait match nul 2-2 avec Minnesota United après que Cristian Dajome ait converti un penalty dans les arrêts de jeu.

Classement précédent : 7

Prochain match MLS : 7 août contre Sporting Kansas City, 21 h HE, ESPN+

Le premier but d’Andre Shinyashiki était tout ce dont les Rapids avaient besoin dans une victoire 1-0 contre Austin, les laissant quatrièmes de la Conférence Ouest, mais devant le Galaxy, troisième au nombre de points par match. Pendant ce temps, Kellyn Acosta a joué un rôle de premier plan à la Gold Cup, où Sam Vines était également une figure clé. – Bonagura

Classement précédent : 12

Prochain match MLS :4 août contre Inter Miami, 20 h HE, ESPN+

Nani a fait les gros titres, mais c’est Silvester van der Water qui était le vrai héros, ajoutant un but et une passe décisive à la fin de la victoire 3-2 des Lions sur Atlanta. Le gardien de but Mason Stajduhar a été l’histoire de bien-être de la semaine, le survivant du cancer faisant ses débuts en MLS et enregistrant la victoire.–Carlisle

Classement précédent : 8

Prochain match MLS : 4 août contre Sporting Kansas City, 22 h 30 HE, ESPN+

Pour la deuxième fois en trois matches, LAFC a concédé un but tardif pour changer le résultat – cette fois permettant à Minnesota United d’égaliser le score, 2-2. Pour LAFC, cependant, la plus grande nouvelle cette semaine était les transactions qui ont envoyé Mark-Anthony Kaye et Corey Baird ailleurs dans la Conférence Ouest, sans aucun accord incluant un joueur en retour. – Bonagura

Classement précédent : 6

Prochain match MLS :4 août contre DC United, 19 h 30 HE, ESPN +

Le Crew n’a pas opposé beaucoup de résistance lors d’une défaite 4-1 contre le NYCFC. Le retour de Gyasi Zardes de la Gold Cup aidera, mais les problèmes défensifs, mis en évidence par un manque général de compétitivité au sein de cette équipe, seront quelque chose à surveiller à l’avenir. –Carlisle

jouer 1:15 Rayan Raveloson de LA Galaxy exécute un coup de pied de vélo parfait et Jeremy Ebobisse répond instantanément pour les Timbers.

Classement précédent : 13

Prochain match MLS :4 août contre Real Salt Lake, 22 h 30 HE, ESPN

Cela a été un peu difficile ces derniers temps, mais le Galaxy a éclaté avec style avec une défaite 4-1 de Portland samedi. Rayan Raveloson, Victor Vazquez, Sacha Kljestan et Samuel Grandsir ont tous marqué pour le Galaxy. – Bonagura

Classement précédent : 9

Prochain match MLS : 4 août contre Toronto FC, 19 h 30 HE, ESPN+

Le dernier signe que l’Union a du mal à reproduire la forme Supporters Shield de l’année dernière était visible lors d’un match nul 1-1 contre Chicago, malgré le fait d’avoir joué un homme pendant près d’une heure. Maintenant, il semble que le joueur désigné Jamiro Monteiro soit également en mouvement. –Carlisle

Classement précédent : 14

Prochain match MLS : 4 août à Columbus Crew, 19h30, ESPN+

Les Noir et Rouge seront satisfaits du point sur la route contre Cincinnati après que Moses Nyeman ait reçu un carton rouge au début de la seconde mi-temps et que Joseph Mora ait été expulsé tard dans un match nul 0-0. Depuis un début de saison 2-5-0, l’équipe d’Hernan Losada n’a cessé de grimper au classement de la Conférence Eatern. –Carlisle

jouer 0:20 Victor Wanyama revisite son célèbre vieux tweet en offrant son maillot à un fan en échange de quelques spaghettis.

Classement précédent : dix

Prochain match MLS :4 août contre Atlanta United, 19 h 30 HE, ESPN +

Montréal risque la chute libre après avoir perdu sur la route de Miami, sa troisième défaite de suite. Maintenant, une équipe qui, il n’y a pas si longtemps, était solidement en place pour les séries éliminatoires est sur le point d’être rattrapée par le peloton des poursuivants. –Carlisle

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : 4 août au Los Angeles Galaxy, 22 h 30 HE, ESPN+

Un match nul sans but contre Houston maintient RSL dans la dernière place des séries éliminatoires de la Conférence Ouest, et avec une grande opportunité pour eux de faire une déclaration à Los Angeles. – Bonagura

Classement précédent : 20

Prochain match MLS : 4 août à Seattle, 22 h HE, ESPN+

Paxton Pomykal et Jesus Ferreira ont tous deux marqué alors que le FC Dallas a réalisé l’une de ses performances les plus impressionnantes de la saison, battant le premier Sporting Kansas City, 2-1. Une victoire contre Seattle mercredi en ferait trois victoires consécutives contre les trois meilleures équipes du classement de la Conférence Ouest. – Bonagura

jouer 1:07 Paxton Pomykal et Jesus Ferreira ont tous deux marqué des buts nets alors que le FC Dallas remporte une victoire 2-1 sur le Sporting Kansas City.

Classement précédent : 18

Prochain match MLS : 4 août à Philadelphia Union, 19 h 30 HE, ESPN +

Verre à moitié plein : Toronto a prolongé sa séquence d’invincibilité à cinq matchs avec un match nul 1-1 contre Nashville. Verre à moitié vide : Cela fait trois matchs nuls consécutifs à domicile depuis le limogeage de Chris Armas, et le MVP en titre Alejandro Pozuelo est à nouveau blessé.–Carlisle

Classement précédent : 25

Prochain match MLS :4 août à Portland, 22 h 30 HE, ESPN+

Quelle façon pour San Jose de mettre fin à sa séquence de 11 matchs sans victoire : sur la route à Seattle. Le but de Cristian Espinoza en première mi-temps a fait la différence, mais les Quakes peuvent-ils en tirer parti ? – Bonagura

Classement précédent : 19

Prochain match MLS : 8 août à LA Galaxy, 20 h HE, ESPN+

Le but de Cristian Dajome dans les arrêts de jeu a sauvé un point pour les Whitecaps lors d’un match nul 2-2 contre le Minnesota lors de ce qui sera leur dernier match à domicile joué au stade Rio Tinto cette année. Après trois matchs à l’extérieur, Vancouver disputera son premier match à BC Place le 21 août. – Bonagura

Classement précédent : 15

Prochain match MLS :4 août contre San Jose, 22 h 30 HE, ESPN+

Les problèmes de Portland à l’extérieur se sont poursuivis dans une défaite apathique de 4-1 au LA Galaxy. La bonne nouvelle : Eryk Williamson est de retour dans l’équipe après une solide performance avec les États-Unis à la Gold Cup. – Bonagura

Classement précédent : 17

Prochain match MLS :4 août contre FC Cincinnati 20 h HE; ESPN+

La dernière défaite des Red Bulls a été profonde alors que New York a perdu deux avances et qu’un effondrement tardif les a vus perdants dans un thriller de cinq buts contre la Nouvelle-Angleterre. Après avoir gagné une seule fois lors de leurs sept derniers matchs, les renforts de défenseur central promis ne peuvent pas arriver assez tôt.–Carlisle

Classement précédent :22

Prochain match MLS :4 août contre New York City FC, 20 h HE, ESPN+

Laissez au Fire le soin de montrer quelque chose de complètement différent, dans ce cas Fabian Herbers assis alors qu’il est censé être allongé dans le cadre d’un mur, et Philadelphie bien sûr en profitant et marquant. Créditez cependant Chicago d’avoir éliminé un match nul 1-1 après l’expulsion de Wyatt Ormsberg en première mi-temps. –Carlisle

jouer 0:31 La tête de Przemyslaw Frankowski donne au Chicago Fire une avance de 1-0 sur l’Union de Philadelphie.

Classement précédent : 21

Prochain match MLS : 4 août à Austin, 21 h HE, ESPN+

Une autre semaine, un autre match nul, alors qu’un match sans but contre le Real Salt Lake a conduit le Dynamo à partager les points pour la septième fois lors de ses huit derniers matchs. — Bonagura

Classement précédent : 23

Prochain match MLS : 4 août contre Houston, 21 h HE, ESPN+

Les buts sont encore terriblement difficiles à obtenir pour l’Austin FC, qui a été blanchi pour le troisième match consécutif et la sixième fois en sept lors d’une défaite 1-0 contre le Colorado. – Bonagura

Classement précédent : 27

Prochain match MLS :4 août à Orlando City, 20 h HE, ESPN+

Un renouveau de Miami se profile-t-il à l’horizon ? Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais les choses semblent un peu meilleures après que Gonzalo Higuain a marqué deux fois dans une victoire de 2-1 contre Montréal, portant son total à sept pour la saison. L’arrivée de Ventura Alvarado peut-elle stabiliser la défense ?–Carlisle

Classement précédent : 24

Prochain match MLS :4 août aux New York Red Bulls, 20 h HE, ESPN+

Cincinnati a établi une nouvelle marque d’équipe pour la déception en égalant DC United, 0-0. C’est tout à fait une distinction compte tenu de son histoire misérable en MLS, mais ne pas profiter d’être un homme pendant la majeure partie de la seconde moitié – et deux hommes en retard – alors qu’à la maison équivalait à une autre performance à faire trembler la tête. –Carlisle

Classement précédent :26

Prochain match MLS :4 août à CF Montréal, 19 h 30 HE, ESPN+

Atlanta n’a pas pu tirer le meilleur parti d’une paire de worldies de Josef Martinez et Marcelino Moreno et a vacillé tard pour perdre contre ses rivaux du sud-est Orlando 3-2. Au milieu des informations selon lesquelles Paulo Fonseca est en passe d’être le prochain manager des Five Stripes, la séquence sans victoire d’Atlanta est désormais de 11 matchs. –Carlisle