La Nouvelle-Angleterre au n ° 2, Seattle toujours en tête, Columbus Crew grimpe

C’était un week-end pour des matchs serrés – quatre victoires 1-0 différentes, n’importe qui? – et beaucoup d’équipes familières occupant des positions familières, aussi, puisque Seattle et la Nouvelle-Angleterre sont restées en tête des conférences de l’Ouest et de l’Est respectivement. De plus, Carlos Vela est revenu dans la formation de départ de LAFC pour la première fois depuis son ouverture de saison, et la victoire tardive de Columbus contre le NYCFC était tout aussi excitante que leurs allers-retours sur le nom de l’équipe.

Suivez l’action du week-end et voyez où se situe votre équipe dans nos classements de puissance de la semaine 5.

Classement précédent: 1

Prochain match MLS: 29 mai vs Austin, 21 h 30 HE

Les Sounders restent invaincus, mais ils ne se sentiront pas à l’aise avec un match nul 1-1 à domicile contre Atlanta United dans lequel ils ont mené pendant 80 minutes avant d’abandonner un but de pénalité tardif. Raul Ruidiaz a mis Seattle en tête à la sixième minute alors qu’il rentrait chez lui dans un corner. – Bonagura

La Nouvelle-Angleterre a de nouveau gagné, cette fois en envoyant les Red Bulls, pour s’asseoir seule au sommet de la Conférence Est. Bob DeChiara-USA TODAY Sports

Classement précédent: 3

Prochain match MLS: 29 mai au FC Cincinnati, 15 h HE, ESPN +

Les Revs continuent de tourner. Non seulement ils se sont occupés des affaires en battant les Red Bulls 3-1, mais Gustavo Bou se remet en forme, avec un but et une passe. La peur des blessures de Carles Gil était heureusement trop bruyante pour rien. – Carlisle

Classement précédent: 4

Prochain match MLS: 29 mai aux Red Bulls de New York, 13 h HE, ESPN +

Les Lions l’ont fait avec la défense jusqu’à présent cette saison, bien que la victoire 1-0 de samedi contre Toronto ait nécessité un excellent gardien de but et des interventions désespérées sous la forme de deux dégagements sur la ligne de but. Le prêt de Daryl Dike à Barnsley étant maintenant terminé, l’attaque devrait être renforcée. – Carlisle

Classement précédent: 7

Prochain match MLS: 29 mai contre Houston, 20 h 30 HE, ESPN +

Après sa victoire 3-1 contre San Jose samedi, le Sporting KC se classe deuxième de la MLS avec 12 buts, derrière seulement Seattle. Après avoir marqué un doublé lors de son dernier match, le quatrième but de l’année d’Alan Pulido s’est avéré être le vainqueur contre les Quakes. – Bonagura

jouer 1:17 Felipe Mora marque deux fois et Diego Valeri ajoute un troisième alors que Portland bat le Galaxy à 10.

Classement précédent: 2

Prochain match MLS: 29 mai vs San Jose, 19 h HE

Le terrible défi de Derrick Williams a laissé le Galaxy avec 10 hommes pour toute la seconde période lors d’une défaite 3-0 à Portland. Le Galaxy occupe la troisième place de la Conférence Ouest, mais dans une bizarrerie statistique, il est l’une des quatre équipes de la conférence avec un différentiel de buts négatif. – Bonagura

Classement précédent: dix

Prochain match MLS: 30 mai vs Portland, 19 h HE

Le timing des courses de Kacper Przybylko reste exquis, et il s’est avéré efficace une fois de plus lorsqu’il a marqué le seul but lors d’une victoire 1-0 sur DC United. Bonne chose aussi, car il n’y avait pas grand-chose d’autre à noter … à part une autre victoire efficace de l’Union.– Carlisle

Classement précédent: 9

Prochain match MLS:29 mai à Atlanta, 15 h 30 HE, ESPN +

Nashville reprend son approche 2020: opportuniste en attaque et difficile à briser défensivement, et ils restent invaincus en conséquence. Après avoir joué cinq de ses six premiers à domicile, NSC peut-il maintenir sa forme sur la route? Les deux prochains matches à Atlanta et aux Red Bulls devraient en révéler beaucoup. – Carlisle

jouer 1:17 Diego Rossi marque deux fois et Carlos Vela encaisse une passe dans la victoire 2-1 du LAFC contre le Colorado.

Classement précédent: 6

Prochain match MLS: 29 mai vs FC Dallas, 21 h HE, ESPN +

Les Rapids ont eu LAFC à un mauvais moment – avec Carlos Vela de retour dans la formation de départ – mais après avoir eu du mal à créer des occasions en première mi-temps, ils ont menacé après la pause. Le but de Michael Barrios à la 50e minute n’a cependant pas suffi à effacer le déficit lors d’une défaite 2-1. – Bonagura

Classement précédent: 14

Prochain match MLS: 29 mai vs Toronto FC, 15 h HE, ESPN +

Le match contre le NYCFC ressemblait à une autre nuit frustrante pour l’équipage – ravi que ce soit encore le nom officiel, au fait – mais ensuite Lucas Zelarayan est venu à la rescousse avec une paire de somptueux coups francs et Columbus a eu un, oserais-je dire. , victoire «massive». – Carlisle

Classement précédent: 12

Prochain match MLS: 29 mai contre NYCFC

Avec Vela de retour dans la formation de départ pour la première fois depuis l’ouverture de la saison, LAFC a montré des éclairs de l’équipe qu’il a le potentiel d’être. Diego Rossi a marqué deux buts en première période et Los Angeles s’est accroché pour battre le Colorado, 2-1. – Bonagura

Classement précédent: 11

Prochain match MLS: 29 mai contre Minnesota, 21 h 30 HE, ESPN +

La tête de Damir Kreilach à la 86e minute a sauvé un point pour RSL dans un match nul 2-2 au FC Dallas. Rubio Rubin a marqué le premier but et en cinq matchs, deux de moins que certaines équipes de la ligue, il est à égalité au troisième rang de la MLS avec quatre buts. – Bonagura

jouer 1:45 Le FC Dallas et le Real Salt Lake marquent un point chacun après un match nul 2-2 au Toyota Stadium.

Classement précédent: 16

Prochain match MLS: 29 mai au Sporting Kansas City, 21 h HE, ESPN +

Memo Rodriguez et Maximiliano Urruti ont marqué des buts dans une victoire de 2-1 contre Vancouver pour garder Houston invaincu à domicile cette année. Après avoir terminé dernier de la Conférence de l’Ouest l’an dernier, le Dynamo a grimpé au quatrième rang en sept matchs. – Bonagura

Classement précédent: 21

Prochain match MLS: 30 mai à Philadelphie, 19 h HE

Après que le Galaxy soit tombé à 10 hommes après un défi horrible de Williams, Portland a profité d’une victoire 3-0. Les trois buts sont intervenus en seconde période pour donner aux Timbers des victoires consécutives après un début lent de la saison 2021. – Bonagura

Classement précédent: 5

Prochain match MLS: 29 mai au LAFC, 17 h HE

Un point en deux matches à domicile, y compris la défaite de samedi contre Columbus, a freiné ce qui avait été un début brillant. Sean Johnson aura probablement l’impression qu’il aurait pu faire mieux sur le premier but encaissé. Le nouveau venu Talles Magno peut-il donner un coup de pouce?– Carlisle

Classement précédent:17

Prochain match MLS:29 mai vs Nashville SC, 13 h 30 HE, ESPN +

La possession n’a pas été un problème cette saison pour Atlanta, mais les buts l’ont été. C’était encore le cas contre Seattle, mais Josef Martinez – qui est toujours en train de revenir de l’opération de l’ACL de l’année dernière – a marqué un penalty tardif pour donner aux Five Stripes un match nul 1-1 mérité. –Carlisle

Classement précédent: 13

Prochain match MLS: 30 mai à Seattle, 21 h 30 HE

Le manque de puissance de feu offensive d’Austin devient un problème. Il a été tenu sans but pour la deuxième semaine consécutive dans une défaite 1-0 contre Nashville dimanche et n’a marqué que deux fois en cinq matchs en dehors de leur victoire 3-1 contre le Colorado. – Bonagura

Classement précédent: 8

Prochain match MLS:29 mai à Los Angeles Galaxy, 19 h HE

Javier Eduardo « Chofis » Lopez a bien démarré les Quakes, mais son but à la quatrième minute n’était pas suffisant puisque le Sporting Kansas City est revenu pour gagner 3-1. Après avoir décroché trois victoires consécutives, San Jose a maintenant perdu trois victoires consécutives. – Bonagura

Classement précédent: 15

Prochain match MLS: 29 mai à Chicago Fire, 13 h HE, ESPN +

La défaite de la semaine dernière contre Cincinnati, auparavant sans victoire, restera dans le craw du manager Wilfried Nancy. Montréal était en contrôle et a marqué un but, seulement pour concéder deux buts arrêtés dans les 20 dernières minutes. Le premier but était rempli de papier de soie doux comme du papier de soie, ce qui signifie qu’il n’y a aucun doute sur quoi Nancy travaillera son équipe cette semaine. – Carlisle

jouer 0:36 Le hurleur de John McCarthy donne un but à Luka Stojanovic et Chicago une victoire 1-0 sur l’Inter Miami.

Classement précédent: 18

Prochain match MLS: 29 mai contre DC United, 20 h HE, ESPN +

Miami n’aurait pas été dans le match contre Chicago sans les arrêts de John McCarthy, mais tout ce dont on se souviendra est son hurleur qui a conduit à une défaite 1-0. La réalité est que toute l’équipe de Miami n’a pas bien joué, mais tel est le sort d’un gardien de but.– Carlisle

Classement précédent: 20

Prochain match MLS: 29 mai contre Orlando City, 13 h HE, ESPN +

Le deuxième avertissement d’André Reyes et son éjection qui a suivi ont-ils changé la donne? Tu paries. Mais les Red Bulls vacillaient déjà. Combiné à la défaite du défenseur Aaron Long pour la saison, New York a du mal à ce stade. – Carlisle

Classement précédent: 23

Prochain match MLS: 29 mai à Real Salt Lake, 21h30, ESPN +

Après une paire de victoires la semaine dernière pour soulager la pression après quatre défaites consécutives pour ouvrir la saison, le Minnesota était absent cette semaine. – Bonagura

Classement précédent: 22

Prochain match MLS: 29 mai à Columbus Crew, 15 h HE, ESPN +

Yeferson Soteldo continue de faire une première impression positive, mais TFC a dû déplorer un manque de finition lors de la défaite contre Orlando. Les buts vont finir par couler, surtout une fois Alejandro Pozuelo de retour, mais pour l’instant, les Reds ont du mal. – Carlisle

Classement précédent: 25

Prochain match MLS: 29 mai au Colorado, 21 h HE, ESPN +

Dallas pensait avoir gagné grâce au but de Ryan Hollingshead à la 83e minute, pour concéder trois minutes plus tard dans un match nul 2-2 avec le Real Salt Lake. Avec six points en six matchs, Dallas est à égalité avec le Minnesota et le club d’expansion Austin FC en bas du classement de la Conférence Ouest. – Bonagura

Classement précédent:26

Prochain match MLS:29 mai vs CF Montréal, 13 h HE, ESPN +

Parfois, tout ce qu’il faut pour briser une séquence sans victoire, c’est un peu de chance, et le Fire l’a certainement obtenu sur le but de coup franc de Luca Stojanovic, qui aurait dû être sauvé. Raphael Wicky et le reste de ses accusations ne s’en soucieront pas, car ils sont officiellement hors du schneid proverbial. – Carlisle

jouer 2:03 Jurgen Locadia et Gustavo Vallecilla complètent le retour de Cincinnati avec style contre le CF Montréal.

Classement précédent: 27

Prochain match MLS: 29 mai contre New England Revolution, 15 h HE, ESPN +

Ce n’est pas seulement que Cincinnati a remporté son premier match de la saison, mais la façon dont FCC a gagné en battant Montréal. Face à un déficit en seconde période, l’équipe de Jaap Stam s’est ralliée avec une paire de coups de pied arrêtés pour l’emporter 2-1. La présence de Geoff Cameron semble déjà avoir un effet positif sur la ligne de fond de Cincinnati. – Carlisle

Classement précédent: 19

Prochain match MLS: 18 juin à Real Salt Lake, 22 h HE, ESPN +

Depuis un début de saison encourageant, les Whitecaps ont perdu trois matchs consécutifs, dont une défaite 2-1 à Houston samedi. Le but de Deiber Caicedo à la 80e minute a donné aux Caps un espoir tardif, mais ils n’ont pas trouvé d’égalisation tardive. – Bonagura

Classement précédent: 24

Prochain match MLS: 29 mai à l’Inter Miami CF, 20h, ESPN +

C’était plus ou moins la même chose pour le noir et rouge. Edison Flores s’est blessé après seulement 20 secondes, DCU a dominé de larges pans du match, mais a dû payer pour une panne catastrophique. Le manager Hernan Losada est confiant quant à un changement de fortune, mais il doit se faire rapidement, de peur que la croyance ne commence à diminuer. – Carlisle