La nouvelle aide américaine à l’Ukraine n’inclura pas l’arme demandée par Kiev – Politico – RT World News

Les États-Unis n’incluront pas les convoités chars de combat principaux M1 Abrams dans le programme d’aide majeur à l’Ukraine qui sera annoncé cette semaine, a rapporté mercredi le magazine Politico, citant trois responsables américains et une autre personne proche du dossier.

Kiev avait inclus les Abrams dans sa “liste de souhaits” pour 2023 à la fin du mois dernier, alors que les responsables ukrainiens cherchaient des armes plus lourdes de l’Occident pour son conflit avec la Russie. Les alliés de l’Ukraine se réunissent vendredi sur la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne.

Les États-Unis hésitent à fournir ces réservoirs particuliers en raison de “les défis logistiques et de maintenance des chars, et non la crainte que leur transfert puisse aggraver le conflit”, un responsable américain a été cité comme disant.

L’Associated Press a cité des responsables américains qui ont déclaré jeudi que Washington promettrait probablement jusqu’à 2,6 milliards de dollars d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine cette semaine. Le package devrait inclure – pour la première fois – environ 100 Stryker et au moins 50 véhicules de combat d’infanterie Bradley, selon le rapport.

Les États-Unis ont dévoilé un plan visant à fournir des véhicules Bradley au début du mois. “Pour permettre aux Ukrainiens de percer compte tenu des défenses russes, l’accent a été mis sur leur permettre de combiner le feu et la manœuvre d’une manière qui s’avérera plus efficace”, a déclaré mercredi le sous-secrétaire américain à la Défense pour la politique, Colin Kahl, cité par AP.















Lundi, la Grande-Bretagne a promis de fournir à l’Ukraine un escadron de chars Challenger 2 et “des centaines” de véhicules blindés, y compris les véhicules de transport de troupes Bulldog. L’Allemagne, quant à elle, s’est engagée à fournir à Kiev des véhicules blindés Marder, tandis que la France a déclaré qu’elle enverrait des véhicules AMX-10 RC, également décrits comme des chars légers à roues.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les chars occidentaux ne feraient que “brûler” en Ukraine et ne pas changer l’issue du conflit. Anatoly Antonov, l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, a quant à lui accusé Washington de poursuivre une “parcours dangereux” en continuant à envoyer des armes.

L’ambassade de Russie à Berlin a fait valoir que l’Allemagne avait seulement accepté d’envoyer des Marders “sous une pression importante de Washington.”

Moscou a accusé l’Occident de donner la priorité à la “inondation” de l’Ukraine avec des armes au lieu de se concentrer sur une solution pacifique. “L’Occident utilise l’Ukraine pour détruire le système de sécurité qui existe dans la région Europe-Atlantique depuis de nombreuses années”, a déclaré vendredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.