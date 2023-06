La nouvelle affiche des Archies : Suhana Khan, Agastya Nanda et Khushi Kapoor sont prêts à prendre d’assaut Bollywood

Zoya Akhtar a publié une nouvelle mise à jour de son prochain film Netflix The Archies. Le cinéaste a partagé une affiche du gang. Il présente Suhana Khan, Khushi Kapoor ainsi qu’Agastya Nanda dans des coiffures stylées et des tenues rétro, nous rappelant les années 60. Dans la légende, Zoya Akhtar a laissé entendre que la date de sortie du film tant attendu approche. Le cinéaste a écrit: « Faites un voyage à Riverdale. Nous vous avons réservé une place Rencontrez le gang des Archies. Bientôt disponible uniquement sur Netflix. »

Réagissant au message, la sœur d’Agastya Nanda, Navya Nanda, a écrit : « Allons-y, GANG. » Son oncle Abhishek Bachchan a également commenté le message. Il a laissé tomber un emoji souriant et applaudissant. Alors que Soni Razdan a commenté « yay » avec un smiley et un emoji de cœur, Sonali Bendre a laissé tomber des emojis de mains qui applaudissent. Bhavna Pandey et Maheep Kapoor ont également réagi au message avec un tas d’émoticônes.

Jetez un œil à l’affiche ici :

À propos des Archies

Réalisé par Zoya Akhtar, Les Archies est une adaptation du roman éponyme. Il présente la fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, aux côtés de ses collègues débutants Agastya Nanda, petit-fils d’Amitabh Bachchan, et Khushi Kapoor, qui est la fille de Boney Kapoor et Sridevi, entre autres.

Il y a un jour, la page officielle de The Archies a mis en ligne un message pour souhaiter la bienvenue aux fans de Riverdale. Pour les non-initiés, Riverdale et Riverdale High School serviront de toile de fond à l’histoire d’Archie Andrews et de sa bande d’amis. La légende du message disait : « BRB, kursi ki, aur humari peti baandh rahein hai pour aller à Riverdale ! Prenez des shakes et des hamburgers de Pop Tates et préparez-vous à rencontrer le gang #TheArchies, bientôt sur @netflix_in ! »

Regarde:

Pendant ce temps, le casting de The Archies avec le cinéaste Zoya Akhtar s’envolera pour le Brésil pour l’événement Netflix TUDUM.