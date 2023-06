La nouvelle affiche de Gadar 2 lance le compte à rebours jusqu’à la sortie; les fans prédisent que ce sera un blockbuster de tous les temps

Sunny Deol a été le sujet de conversation de la ville. Non seulement il accapare les projecteurs pour le mariage de son fils, Karan Deol, mais l’acteur fait également l’actualité pour avoir repris son rôle de Tara Singh, dans le film très attendu Gadar 2. Mené par Anil Sharma, le compte à rebours de la sortie de Gadar 2 a déjà commencé. Alors qu’il ne reste que 50 jours avant la première du film dans les salles, Anil Sharma a offert aux fans une nouvelle affiche de Gadar 2 sur les réseaux sociaux. Et la réponse du public est quelque chose d’inégalé.

Le réalisateur de Gadar 2 laisse tomber l’affiche du film avant 50 ans de sortie

« 50 dinon mein Tara Singh aa raha hai laut kar, machaane bade parde par Gadar ! (Tara Singh vient dans 50 jours créer une rébellion sur les grands écrans). Gadar 2 vient mettre le feu aux écrans en ce jour de l’Indépendance ! Cinémas le 11 août 2023 », a écrit Anil Sharma, annonçant l’arrivée fracassante du film.

L’affiche a capturé Sunny Deol, vêtue d’une tenue typique de Tara Singh. Il portait un ensemble entièrement noir et enroulait un turban de la même teinte autour de sa tête. L’acteur arborait une barbe adulte. Le visage sinistre de Sunny et le regard déterminé dans ses yeux sont ce qui a fait ressortir l’affiche. Ci-dessous, il y avait aussi des aperçus des militaires engagés dans la guerre, au milieu des nuages, de la fumée et des explosions violentes.

Les fans réagissent à l’affiche de Gadar 2

L’excitation des fans n’a pas connu de limites au moment où l’affiche a fait surface sur Internet. La section des commentaires débordait de leurs réactions saines. Un utilisateur a fait l’éloge de Tara Singh de Sunny Deol en écrivant: « Tara Singh Le personnage légendaire de l’Inde Le roi de l’action numéro 1 au monde, seul Sunny Deol. » Un autre fan était convaincu que « Gadar 2 sera un blockbuster de tous les temps ». « Quand est-ce que la bande-annonce arrive », a commenté un troisième utilisateur enthousiaste.

Sunny Deol et Ameesha Patel font la promotion de Gadar 2

Il n’y a pas si longtemps, Sunny Deol et Ameesha Patel ont stupéfait les téléspectateurs après leur arrivée au Kapil Sharma Show, habillés comme leurs personnages de Gadar pour la promotion du film. Alors que Sunny était vêtue d’un costume Pathani, Ameesha était parée d’un sari pêche scintillant. Gadar 2 ramènera le casting d’Ameesha Patel et d’Utkarsh Sharma maintenant adulte. Alors que le premier film portait sur l’histoire d’amour entre Tara Singh et Sakeena, Gadar 2 tournera autour de la relation père-fils.