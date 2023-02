La nouvelle Adidas Predator Accuracy est-elle la meilleure Pred depuis des années ?

Les bottes Adidas Predator Accuracy sont sorties – et celles-ci sont les plus rétro depuis des années.

C’est grâce à ces grandes rayures éclaboussées sur le côté de la botte, semblables à ce qu’elles étaient dans les années 1990 (s’ouvre dans un nouvel onglet) avec l’accélérateur Predator. Ce nouveau modèle est une sorte de retour en arrière, mais se décline dans un coloris plus moderne de noir, blanc et rose plutôt que le rouge traditionnel que nous associons à la marque.

La zone de puissance habituelle a également été remaniée, comme c’est le cas avec chaque nouveau Predator.

Technologie

L’Adidas Predator Accuracy est la Predator la plus avancée technologiquement jamais conçue

Il y a beaucoup de nouvelles technologies avec les nouveaux Predators, comme vous vous en doutez, avec les poignées doublées séparatives de l’Edge maintenant complètement retravaillées.

La technologie d’adhérence haute définition cette fois-ci est plus minimale et située sur tout le devant de la chaussure tandis qu’Adidas a développé cette fois la “technologie HYBRIDTOUCH”, un matériau en microfibre enduite pour une sensation plus douce que les dernières paires de Preds.

Bien que ceux-ci soient souples, il existe un “FACETFRAME” d’Adi pour permettre une meilleure traction, stabilité et mouvement. Les bottes X ont vu cela s’améliorer ces derniers temps et maintenant, les Predators ont emboîté le pas.

Oh, et il y a aussi la technologie Adidas PRIMEKNIT sur la languette de la botte. Ça va comme un gant mais c’est solide comme l’enfer, ‘n’ all.

Style

L’Adidas Predator Accuracy s’adresse plus que jamais aux attaquants

Ce n’est pas un hasard si les nouveaux Preds reviennent il y a environ 25 ans. Avec cette nouvelle mise à jour de la franchise, Adi cherche à rediriger le Predator vers ses origines : bien sûr, cette marque a été fabriquée par les Beckham et Ballack de ce monde. Cependant, il était à l’origine porté par Gazza et destiné aux buteurs.

“Depuis sa création en 1994, Predator a été largement considérée comme l’une des chaussures de football les plus emblématiques du jeu, et nous avons vu de nombreuses histoires différentes racontées au fil des ans”, a déclaré Mahsa Aryan, directrice mondiale de la catégorie chaussures chez Adidas.

“Avec Predator Accuracy, nous sommes ravis d’enraciner à nouveau la franchise dans ses principes fondateurs – la précision dans les buts marqués. Nous avons écouté les commentaires des athlètes et des consommateurs pour créer une chaussure de football conçue pour une précision extrême dans le jeu moderne, afin de donner aux joueurs une pleine confiance lorsqu’ils frappent le ballon.

FAQ

Quelle est la différence entre les chaussures Adidas Predator Accuracy.1 et Adidas Predator Accuracy+ ? Les versions .1 des bottes sont livrées avec des lacets, tandis que la version + des bottes est sans lacets. Bien que les deux soient utilisés par les footballeurs sur le terrain, il existe une différence de prix entre les modèles – et en fin de compte, le choix se résume à la préférence. D’autres bottes Adidas, telles que la X et la Copa, sont disponibles en versions à lacets et sans lacets.

Quels crampons ont les chaussures Adidas Predator Accuracy ? Les bottes Adidas Predator Accuracy sont disponibles en sol ferme, en sol mou, en gazon artificiel et en intérieur.

Achetez les bottes

Les bottes Adidas Predator Accuracy.1 se vendent à 200 £, tandis que les Adidas Predator Accuracy + coûtent 250 £. Les deux sont disponibles à partir de Adidas.fr (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Pro :Direct (s’ouvre dans un nouvel onglet).

