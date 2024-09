La nouvelle accusatrice de Diddy affirme qu’elle a été droguée, violée et qu’elle s’est réveillée avec des marques de morsure

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda.

Pendant quatre ans, le magnat du divertissement Sean « Diddy » Combs aurait drogué, violé et agressé physiquement une femme qui prétend s’être réveillée plus d’une fois dans le lit de Combs, grièvement blessée, après avoir perdu connaissance la nuit précédente – sans aucun souvenir. de ce qui s’était passé.

Lorsqu’elle est tombée enceinte plus tard, la femme affirme qu’un allié de Combs l’a harcelée en son nom pour qu’elle se fasse avorter.

C’est ce que révèle un procès déposé vendredi devant la Cour suprême de l’État de New York et rapporté pour la première fois par L’Indépendant. L’accusatrice, identifiée uniquement comme Jane Doe, déclare dans la poursuite qu’elle a rencontré Diddy à l’automne 2020 « dans un endroit à l’étranger ». Diddy a payé pour que la femme soit là, et les deux ont commencé à se voir « régulièrement » après cela, selon le procès.

Tout au long de 2021 et 2022, Diddy a emmené Doe chez lui à Los Angeles, New York et Miami, en utilisant « un langage coercitif et harcelant pour la contraindre à se conformer », indique le procès. « L’accusé Combs et ses agents et employés ont non seulement utilisé un langage et des tactiques pour forcer Jane Doe à agir contre sa volonté : elle a également été involontairement droguée avec de l’alcool et des substances inconnues. »

Au printemps 2022, Doe a rendu visite à Diddy chez lui à Miami, le procès continue.

« Un matin, elle s’est réveillée et ses pieds étaient violets et meurtris et elle avait une marque de morsure au talon », peut-on lire. « Jane Doe ne savait pas comment elle avait été blessée. »

Doe a appris plus tard qu’elle avait involontairement reçu une dose de kétamine, selon le procès.

Diddy faisait souvent pression sur Doe pour qu’il « ajoute d’autres hommes et femmes dans la chambre malgré… Doe ayant clairement indiqué qu’elle ne voulait pas que d’autres soient impliqués », poursuit la poursuite, ajoutant : « À certaines occasions, Jane Doe a été forcée d’être témoin de la gifle de l’accusé Combs. et abuser d’autres femmes.

Les agents d’enquête chargent une boîte dans une voiture à l’entrée de la maison du producteur et musicien américain Sean « Diddy » Combs à Miami Beach (AFP via Getty Images)

Il indique que Diddy a fait des « blagues » menaçantes à Doe qui l’ont fait craindre pour sa sécurité si elle ne se conformait pas à ses exigences. Il a surveillé son téléphone, suivi sa position et enregistré leurs relations sexuelles, sans la permission de Doe, selon le procès. Diddy « décourage également[d] [Doe] du travail », lui versant plutôt une allocation « qu’il utilisait pour la contrôler ».

« Jane Doe avait peur de ce que ferait l’accusé Combs si elle disait non », indique le procès.

À l’été 2022, lorsque Doe est tombée enceinte, Combs aurait reçu un appel de son « associé » et aurait fait pression sur elle pour qu’elle se fasse avorter. Doe a ensuite fait une fausse couche, selon le procès.

En juillet 2024, Diddy a « ordonné » à Doe de lui rendre visite à Miami, selon la poursuite. Quand elle est arrivée, Doe dit que Diddy « a mis deux pilules dans [her] bouche. » Elle a ensuite essayé de boire de l’eau, mais, selon le costume, cela « avait un goût étrange » et « la faisait se sentir mal ».

« Le lendemain matin, Jane Doe s’est sentie malade et confuse et ne pouvait pas se souvenir de ce qui s’était passé la nuit précédente et la chambre était en désordre », indique le procès.

Combs, 54 ans, fait face à une multitude de poursuites concernant des allégations d’agression et d’inconduite sexuelle, y compris des poursuites civiles de neuf autres femmes. Il a été arrêté et inculpé il y a 10 jours pour des accusations fédérales de trafic sexuel et de racket, pour lesquelles il a plaidé non coupable.

Lorsque les autorités ont perquisitionné les domiciles de Combs à Los Angeles et Miami, les agents ont récupéré des stupéfiants, trois AR-15 avec des « numéros de série dégradés », des munitions, un chargeur de tambour et « plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant », selon le acte d’accusation contre lui.

« Combs a maintenu le contrôle sur ses victimes, entre autres choses, par la violence physique, les promesses d’opportunités de carrière, l’octroi et la menace de refuser une aide financière, et par d’autres moyens coercitifs, notamment en localisant leurs allées et venues, en dictant leur apparence, en surveillant leurs dossiers médicaux. , contrôlant leur logement et leur fournissant des substances contrôlées », affirme l’acte d’accusation.

L’avocat Marc Agnifilo, qui aide désormais Combs à lutter contre ses accusations fédérales, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires vendredi. Au tribunal la semaine dernière, Agnifilo a laissé entendre que les accusateurs de son client étaient motivés par l’idée d’un riche salaire.

« Tout le monde faisait la queue pour recevoir son chèque », a-t-il déclaré.