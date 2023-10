La nourriture va manquer dans quelques jours en raison du blocus total de Gaza par Israël, préviennent les experts humanitaires

Les organisations humanitaires ont appelé mardi à une aide internationale pour Gaza alors qu’Israël impose un nouveau blocus sur ce territoire appauvri. Alors que les experts ont condamné les attaques du Hamas contre les Israéliens comme étant « odieuses », ils ont également averti qu’un siège complet du territoire entraînerait des pénuries désastreuses de nourriture, d’eau et d’électricité pour des millions de civils.

Les représentants des Nations Unies auprès des conseils de réfugiés ont déclaré que le dernier siège israélien serait un autre exemple de violation du droit international par les deux côtés du conflit, qui a fait des centaines de morts et des milliers de blessés depuis samedi.

« Cela va tout affecter », a déclaré Michael Lynk, ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour la situation des droits de l’homme et du territoire palestinien, à propos d’un blocus total.

« Gaza est un cas perpétuel de catastrophe humanitaire. Mais il ne s’agit pas de tremblements de terre ni de typhons. Ce sont des catastrophes provoquées par l’homme. »

Les experts affirment qu’un siège total de Gaza affectera l’accès à la nourriture, à l’eau, à l’électricité, aux fournitures médicales et au traitement des eaux usées pour les 2,3 millions d’habitants du territoire. Les Nations Unies ont déclaré qu’un tel blocus violerait le droit international humanitaire – mais si la communauté internationale n’est pas déterminée à faire appliquer ces lois, les experts ont déclaré que ce seraient les civils qui en supporteraient les conséquences.

REGARDER | La crise humanitaire à laquelle sont confrontés les civils à Gaza : Gaza fait face à une crise humanitaire avec des représailles israéliennes Vidéo en vedetteAprès une attaque du Hamas, Israël a déclaré le siège de la bande de Gaza, coupant la nourriture, l’eau et le carburant – une décision qui, selon beaucoup, provoquerait une crise humanitaire dans une région déjà en difficulté.

Israël promet un siège complet du territoire

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré lundi que les autorités couperaient totalement l’approvisionnement de Gaza après que les militants du Hamas ont lancé une attaque stupéfiante contre Israël samedi.

Les civils ont payé le prix de la violence des deux côtés du conflit depuis l’attaque.

L’attaque du Hamas a fait plus de 1 000 morts parmi les Israéliens et environ 150 civils et soldats pris en otages, le Hamas menaçant d’exécuter certains d’entre eux si les frappes aériennes israéliennes sur Gaza se poursuivaient sans avertissement.

Au moins 900 Palestiniens ont été tués à cause de la guerre jusqu’à présent, a déclaré mardi le ministère de la Santé de Gaza, et des districts entiers de Gaza ont été rasés.

Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés.

La circulation des personnes et des biens – y compris la nourriture et l’eau – est contrôlée sous blocus israélien depuis 2007. Israël a retiré ses forces militaires du territoire sous la pression internationale en 2005, mais a déclaré qu’il devait maintenir le blocus pour protéger les Israéliens du Hamas.

« Israël contrôle tout ce qui entre et sort de la bande de Gaza », a déclaré Lynk, qui se rendait régulièrement à Gaza alors qu’il travaillait pour l’ONU à Jérusalem.

REGARDER | Les sièges mettant en danger les civils ne sont pas autorisés par le droit international, déclare le représentant de l’ONU : Les sièges mettant en danger les civils sont « interdits par le droit international humanitaire », selon un représentant de l’ONU Vidéo en vedetteRavina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a évoqué l’annonce par Israël d’un « siège complet » de Gaza après que le Hamas a lancé des attaques depuis l’enclave qui ont depuis dégénéré en guerre.

Il a ajouté que la nourriture s’épuiserait « très rapidement » en cas de blocus total, ce qui entraînerait « un début de famine en quelques jours ». Il a déclaré que les deux tiers de la population palestinienne de Gaza seraient également touchés par la perte d’eau potable.

Lynk a déclaré que le siège affecterait également le traitement des eaux usées, conduisant à des eaux usées brutes dans les rues de Gaza, susceptibles de propager des maladies.

« Des pénuries importantes » d’équipements médicaux et de médicaments vont s’aggraver, a-t-il déclaré, créant une « crise humanitaire des soins de santé ».

« Les médecins et les hôpitaux vont être submergés par le nombre de personnes qui arrivent et par l’incapacité de disposer du personnel – et, en particulier, de l’équipement et du traitement médicamenteux – pour pouvoir travailler sur ces patients », a-t-il déclaré.

La mosquée Ouest du camp de réfugiés de Shati à Gaza est visible lundi après avoir été touchée par une frappe aérienne israélienne. Après l’attaque stupéfiante du Hamas contre Israël ce week-end, les responsables israéliens ont annoncé lundi qu’ils couperaient totalement l’approvisionnement de Gaza, ce qui, selon les organisations humanitaires internationales, pourrait violer le droit international. (Adel Hana/Associated Press)

Quelque 187 500 personnes ont fui leurs foyers à Gaza, a déclaré lundi un porte-parole du bureau humanitaire de l’ONU. Le point de passage de Rafah vers l’Égypte, seule voie de sortie du territoire car le reste de Gaza est entouré par Israël et la mer Méditerranée, a été fermé mardi.

L’Organisation mondiale de la santé a demandé l’ouverture d’un couloir humanitaire pour permettre l’acheminement de nouvelles fournitures médicales vers Gaza.

Le siège pourrait signifier un « désastre total », préviennent des groupes

Le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, une organisation humanitaire internationale, a déclaré que la décision du gouvernement israélien lundi serait un « désastre total » pour les civils vivant à Gaza.

« Il ne fait aucun doute que les punitions collectives constituent une violation du droit international. C’est aussi clair que cela », a déclaré Jan Egeland à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique.

« Si et quand cela conduisait à la mort d’enfants blessés dans les hôpitaux en raison du manque d’énergie, d’électricité et de fournitures, cela pourrait constituer des crimes de guerre. »

Un communiqué de la Cour pénale internationale indique mardi que son procureur rassemble des informations sur le conflit entre Israël et les Palestiniens. Le tribunal enquête et juge les personnes accusées des « crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale », y compris les crimes contre l’humanité.

REGARDER | Comment le Hamas n’a pas été détecté dans les jours qui ont précédé l’attaque contre Israël : Comment s’est déroulée l’attaque surprise du Hamas contre Israël Vidéo en vedetteIsraël a déclaré la guerre au Hamas après que le groupe militant palestinien a lancé une attaque surprise qui a fait des centaines de morts. Le National explique comment le Hamas n’a apparemment pas été détecté par les services de renseignement israéliens pendant les mois et les jours qui ont précédé l’attaque et ce qui pourrait arriver ensuite.

Le secrétaire général de l’ONU a condamné les attaques « odieuses » du Hamas, mais s’est dit également « profondément affligé » par le blocus israélien.

« La situation humanitaire à Gaza était extrêmement désastreuse avant ces hostilités. Aujourd’hui, elle ne fera que se détériorer de façon exponentielle », a déclaré Antonio Guterres lors d’une conférence de presse à New York lundi.

« Bien que je reconnaisse les préoccupations légitimes d’Israël en matière de sécurité, je rappelle également à Israël que les opérations militaires doivent être menées dans le strict respect du droit international humanitaire. »

Guterres a appelé à l’accès de l’ONU pour acheminer l’aide humanitaire et a exhorté les partenaires internationaux à soutenir ces efforts.

Une volonté politique est nécessaire pour faire appliquer les lois

Lynk, qui est également professeur émérite à la Faculté de droit de l’Université Western Ontario à London, en Ontario, affirme que les lois humanitaires internationales sont aussi fortes que la détermination de la communauté internationale à les faire respecter.

« Il n’existe pas de tribunal international efficace capable de faire respecter des droits que nous pensons garantis par le droit international. Le droit international est la promesse que les pays se font les uns aux autres », a-t-il déclaré.

Les Palestiniens se rassemblent lundi autour des décombres d’un immeuble dans le sud de la bande de Gaza. L’Organisation mondiale de la santé a demandé l’ouverture d’un couloir humanitaire pour permettre l’acheminement de fournitures médicales vers Gaza. (Ibraheem Abou Mustafa/Reuters)

« En fin de compte, la responsabilité… ne dépend pas simplement du droit. Elle dépend également de la détermination politique de la communauté internationale, et cela n’a pas été très important. »

Une commission d’enquête nommée par l’ONU a déclaré dans un communiqué qu’il existait déjà « des preuves claires que des crimes de guerre pourraient avoir été commis » par toutes les parties au conflit. Il a déclaré qu’il collectait des preuves pour garantir la responsabilité juridique future.