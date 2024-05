La nourriture gratuite? Modi s’assure que chaque Indien sait qui remercier pour cela.

Les programmes sociaux indiens ont une portée et une portée considérables. Dans le cadre du plus grand programme, 821 millions d’Indiens ont droit chaque mois à des sacs de cinq kilogrammes (11 livres) de riz ou de blé gratuits. Le gouvernement a commencé à distribuer des céréales pour lutter contre la faim dès le début de la pandémie et a depuis engagé 142 milliards de dollars dans ce programme. Le visage de M. Modi a commencé à apparaître sur les sacs en janvier.

Un autre programme lancé par le Premier ministre a aidé les gens à construire 15 millions de logements depuis 2015, pour un prix de 3 milliards de dollars par an ; les améliorations et les ajouts à la maison sont également couverts. Le gouvernement a également financé des millions de toilettes et s’efforce de fournir de l’eau potable à chaque foyer.

Les bases de ce système de protection sociale élargi ont été posées peu après que M. Modi soit devenu Premier ministre en 2014. Les comptes bancaires, également marqués « PM », sont devenus accessibles à tous les Indiens qui en manquaient, dans le cadre d’un programme d’identification universelle lancé par le gouvernement précédent. .

Les comptes ont fourni à l’État des informations précieuses sur la vie financière, même de ses citoyens les plus pauvres. Et ils ont ouvert la voie à des « transferts de bénéfices directs », de l’argent qui contourne les fonctionnaires locaux parfois corrompus qui distribuaient autrefois l’aide sociale – semblant provenir plutôt de M. Modi lui-même.