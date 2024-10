La nourriture et les médicaments s’épuisent alors qu’Israël poursuit son offensive, selon les responsables d’un hôpital du nord de Gaza

Les responsables palestiniens de la santé ont demandé mercredi un couloir humanitaire vers trois hôpitaux du nord de Gaza qui ont failli s’effondrer alors que les troupes israéliennes ont coupé la zone pendant près de deux semaines de violents combats contre le Hamas.

Les médecins des hôpitaux Kamal Adwan, Al-Awda et indonésiens ont refusé de laisser leurs patients malgré les ordres d’évacuation émis par l’armée israélienne au début d’une offensive majeure dans la région de Jabalia, au nord de Gaza, il y a 12 jours.

« Nous appelons la communauté internationale, la Croix-Rouge et l’Organisation mondiale de la santé à jouer leur rôle humanitaire en ouvrant un couloir vers notre système de santé et en permettant l’entrée du carburant, des soins médicaux, des délégations, des fournitures et de la nourriture », a déclaré Hussam Abu Safiya, directeur de l’hôpital Kamal Adwan.

« Nous parlons de plus de 300 membres du personnel médical travaillant à l’hôpital Kamal Adwan, et nous ne pouvons même pas leur fournir un seul repas pour pouvoir offrir des services médicaux en toute sécurité. »

Jabalia, qui abrite l’un des huit camps de réfugiés historiques de Gaza, a été nettoyée au début de la guerre par les troupes israéliennes qui traversaient le nord de Gaza, mais les combattants du Hamas se sont rétablis dans la région.

La situation humanitaire désastreuse suscite l’inquiétude du monde entier

Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré que la nouvelle offensive israélienne a tué environ 350 Palestiniens à Jabalia et dans les environs. Mercredi, dans la ville de Gaza, une frappe aérienne israélienne contre une maison a tué 13 personnes, ont indiqué des médecins. Dans son rapport quotidien, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que les frappes militaires israéliennes avaient tué 65 Palestiniens dans l’enclave au cours des dernières 24 heures.

La situation humanitaire désastreuse a suscité l’inquiétude du monde entier, les États-Unis lançant l’un de leurs avertissements les plus forts à Israël selon lequel il doit améliorer la situation ou faire face à d’éventuelles restrictions de l’aide militaire.

L’armée israélienne affirme avoir tué plus de 50 combattants palestiniens au cours des derniers jours lors de frappes aériennes et de combats rapprochés alors que les troupes tentaient d’extirper les forces du Hamas opérant comme guérilleros dans les décombres.

Il a demandé à la population d’évacuer vers ce qu’il considère comme des zones plus sûres dans le sud, alimentant les craintes parmi les Palestiniens que cette campagne vise à les évacuer définitivement du nord de Gaza dans le cadre d’un plan visant à contrôler l’enclave.

Israël a nié que les ordres d’évacuation fassent partie d’un plan de déminage systématique, affirmant qu’ils avaient été émis pour garantir la sécurité des personnes et les séparer des militants.

Le Canada condamne les attaques dans le nord de Gaza

Le Canada a notamment durci mercredi son ton envers Israël, condamnant les frappes israéliennes contre les infrastructures civiles à Gaza et les forces de maintien de la paix des Nations Unies au Liban, et a exigé que ces attaques cessent immédiatement.

« Ces mesures sont inacceptables et doivent cesser immédiatement », a-t-il ajouté.

Le Canada a largement soutenu la campagne militaire israélienne à Gaza et au Liban, mais, comme certains alliés, il commence à exprimer ses inquiétudes face à un désastre humanitaire.

Des Palestiniens déplacés fuient les zones du nord de la bande de Gaza suite à un ordre d’évacuation israélien, à Jabalia le 6 octobre. (Hussam Al-Zaanin/Reuters)

« La situation humanitaire de plus en plus désastreuse est inacceptable et continue de se détériorer en raison d’une diminution significative de l’aide autorisée à entrer à Gaza… la population civile palestinienne a été déplacée d’innombrables fois, sans nulle part où aller en sécurité et est incapable de répondre à ses besoins les plus élémentaires », « , indique le communiqué.

La déclaration — publiée par la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et le ministre du Développement international Ahmed Hussen — réitère l’appel du Canada à un cessez-le-feu immédiat et condamne également les attaques du Hamas et du Hezbollah contre Israël.

Le montant de l’aide destinée aux habitants du nord n’est pas clair

L’armée israélienne nie avoir restreint l’approvisionnement, affirmant que depuis le 1er octobre, plus de 9 000 tonnes d’aide humanitaire, comme de la nourriture, de l’eau, du gaz, des équipements pour abris et des fournitures médicales, sont entrées à Gaza par divers points de passage.

Il a indiqué qu’une partie de cette aide avait été transférée directement vers le nord de Gaza, où les Nations Unies estiment qu’il reste quelque 400 000 Palestiniens.

Cependant, on ne sait pas exactement quelle part de cette somme a bénéficié à ceux qui en ont besoin dans le nord de Gaza.

« Rien n’est entré dans le nord de Gaza. Les habitants du nord de Gaza meurent de faim », a déclaré Hadeel Obeid, un infirmier superviseur à l’hôpital indonésien, où 28 patients étaient soignés.

REGARDER | Les frappes aériennes israéliennes ont tué plusieurs civils en début de semaine : Israël critiqué pour ses attaques contre les civils de Gaza alors qu’il frappe le nord du Liban Israël fait face à de nouvelles critiques après que des frappes aériennes à Gaza ont tué plusieurs civils, notamment des personnes travaillant dans une école gérée par l’ONU qui distribuait des vaccins contre la polio. Pendant ce temps, la colère règne au Liban après une attaque aérienne meurtrière dans le nord. Israël s’est engagé à continuer de frapper le Hezbollah dans tout le pays.

« Notre responsable administratif ne fournit qu’un seul repas pour toutes les personnes, y compris les médecins, les infirmières, les patients et leurs accompagnateurs. C’est une petite quantité, pas suffisante pour une personne adulte. »

Les fournitures médicales s’épuisaient en raison des exigences quotidiennes liées aux soins des blessés, a-t-elle déclaré à Reuters via une application de messagerie.

Israël a lancé l’offensive contre le Hamas après l’attaque du groupe militant contre Israël le 7 octobre 2023, au cours de laquelle 1 200 personnes ont été tuées et environ 250 prises en otages à Gaza, selon les décomptes israéliens.

Jusqu’à présent, plus de 42 000 Palestiniens ont été tués lors de l’offensive, selon les autorités sanitaires de Gaza.

L’UNRWA proche du point de rupture à Gaza

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens est proche d’un possible point de rupture pour ses opérations dans la bande de Gaza en raison de conditions de plus en plus compliquées, a déclaré mercredi son chef.

« Je ne cacherai pas le fait que nous pourrions atteindre un point où nous ne pourrons plus opérer », a déclaré le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, aux journalistes lors d’une conférence de presse à Berlin.

« Nous sommes très proches d’un possible point de rupture. Quand cela arrivera-t-il ? Je ne sais pas. Mais nous en sommes très proches. »

Il a déclaré que l’agence était confrontée à une combinaison de menaces financières et politiques qui pèsent sur son existence, en plus des difficultés dans ses opérations quotidiennes, car l’aide est encore plus désespérément nécessaire contre la menace de maladie et de famine.

REGARDER | Le secrétaire général de l’ONU a évoqué la possibilité qu’Israël ait interdit l’UNRWA la semaine dernière : « L’UNRWA… est plus que jamais indispensable », déclare António Guterres Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que l’interdiction de l’UNRWA serait « une catastrophe dans ce qui est déjà un désastre absolu ». Il a écrit au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour tenter de le dissuader de rédiger une législation visant à bloquer les opérations de l’UNRWA en Israël.

Il a ajouté qu’à l’approche de l’hiver, avec l’affaiblissement du système immunitaire des populations, le risque de famine ou de malnutrition aiguë devenait réel.

L’UNRWA fournit éducation, santé et aide à des millions de Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie.

Elle entretient depuis longtemps des relations tendues avec Israël, mais celles-ci se sont fortement détériorées depuis le début de la guerre à Gaza.