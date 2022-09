La nourriture et l’eau se font rares alors que les Russes avancent sur la ville de Bakhmut en première ligne

Commentez cette histoire Commentaire

BAKHMOUT, Ukraine – Pour les derniers civils qui s’accrochent dans cette ville de première ligne pilonnée par l’avancée de l’artillerie russe, un nouveau cratère béant est à la fois une marque de guerre et une source d’eau. Lundi, quelques heures après la frappe de la roquette qui a fait le trou, les habitants descendaient pour remplir des bouteilles au filet limoneux d’une conduite d’eau brisée.

“Celui-ci n’a pas de poignée”, a déclaré un homme boueux en tendant une bouteille à un ami. “Mettez-le dans un sac à transporter.”

Dans ce qui pourrait être ses dernières semaines de liberté avant qu’il ne soit englouti par la marée d’occupation qui progresse lentement à Moscou – les unités russes sont à moins de six kilomètres de la place centrale de la ville – Bakhmut s’accroche aux derniers lambeaux de vie supportable.

Vivant dans des immeubles d’appartements déserts sans eau ni électricité fiable, ceux qui restent tirent le maximum de normalité des dons de nourriture, de deux magasins d’alimentation partiellement fonctionnels et du bois et de l’eau qu’ils peuvent rassembler dans ce qui était une ville animée il y a à peine six mois.

“J’ai essayé d’acheter des œufs, mais sans électricité, ils n’avaient pas d’œufs”, a déclaré Nadezda Andreevna, après avoir rejoint la file devant l’épicerie Simya.

Prendre Bakhmut rapprocherait les troupes russes du principal centre régional de Kramatorsk, où la fréquence des tirs d’artillerie entrants a également augmenté ces dernières semaines. Prendre n’importe laquelle de ces villes donnerait un coup de pouce à l’objectif ambitieux de la Russie de contrôler l’immense bande industrielle de l’est de l’Ukraine connue sous le nom de Donbass, où le président russe Vladimir Poutine a officiellement reconnu deux républiques séparatistes autoproclamées que le Kremlin soutient depuis 2014.

Plus de 80% des 71 000 habitants de Bakhmut ont fui depuis l’invasion, selon les responsables de la ville. Ceux qui attendent dans ce paysage de guerre estival de roses en fleurs et de bâtiments détruits disent qu’ils n’ont pas le choix. Beaucoup d’entre eux sont âgés et disent qu’ils n’ont pas de famille ailleurs en Ukraine et pas d’argent pour partir.

Le matin après qu’une roquette a soufflé la vitre de la fenêtre de son salon et a piqué la façade de son immeuble de l’ère soviétique avec des éclats d’obus, la réponse de Maria Tiutiunnykova n’a pas été de faire ses valises, mais de nettoyer le trottoir. La femme de 81 ans, dont la fille a été tuée dans les combats avec des séparatistes soutenus par la Russie dans la région il y a plusieurs années, a déclaré que sa pension était trop petite et ses compétences trop maigres pour aller ailleurs.

“Personne ne veut de nous”, a-t-elle dit, balayant les éclats en piles nettes sur le trottoir fissuré.

Au moins certains restent dans cette région de loyautés historiquement divisées parce qu’ils ne regrettent pas la lenteur de l’approche de l’ennemi.

“Ils ne nous le diront pas, mais il y a des gens qui vont acclamer les Russes”, a déclaré un soldat ukrainien stationné dans la région depuis juillet.

Beaucoup de ceux qui sont encore ici refusent la sagesse militaire conventionnelle : la lente mais inexorable rampement des forces russes à travers la région de Donetsk qui a submergé les villes voisines de Severodonetsk et Lysychansk est susceptible de consumer Bakhmut ensuite.

“Nos soldats nous protégeront” est un refrain répété par ceux qui ont vu l’armée ukrainienne, au-delà de toute attente, repousser les envahisseurs russes de Kyiv et monter cette semaine une offensive pour reprendre la ville méridionale de Kherson.

Bakhmut a été marqué par la guerre pendant huit ans, depuis que les séparatistes soutenus par la Russie ont commencé à conquérir la région de Donetsk, et la ville a souvent été le théâtre de violents combats.

En 2015, dans le cadre d’une vague de sentiments anti-communistes et anti-russes, les habitants ont abandonné le nom de leur ville datant de l’ère soviétique, Artemivsk, qui avait été adopté en 1924, et ont restauré le nom historique de Bakhmut, qui date de 1571. quand c’était une colonie cosaque.

Aujourd’hui, les derniers habitants de la ville sont fatalistes quant à l’avenir. “Nous déciderons de partir ou non lorsque les Russes arriveront”, a déclaré Andreevna, la cliente, alors qu’elle rapportait ses deux miches de pain et deux litres d’eau à son appartement. “S’ils viennent.”

Alors que cette ligne de front se rapproche de Bakhmut, les emplois et le commerce se sont évaporés dans une zone de mines de charbon et de sel qui était l’un des plus grands producteurs de sel d’Europe. Certains agriculteurs vendent des fleurs et des raisins sur la place centrale, mais d’autres commerces de détail se limitent en grande partie à quelques kiosques à tabac et à cette épicerie sombre.

Les clients ne sont pas admis dans les allées sombres et vides du magasin, dont les vitres arrière ont récemment été soufflées par un obus de mortier. Au lieu de cela, ils remettent leurs listes à un commis à la porte d’entrée.

L’aide humanitaire — eau, riz, conserves — arrive toujours en ville, acheminée plusieurs fois par semaine par des bénévoles. Ce que les résidents viennent acheter ici, ce sont les produits plus spécialisés qui animent le régime alimentaire ukrainien.

“Avez-vous du kvas?” a déclaré un homme avec deux cruches d’eau attachées à son vélo, demandant la boisson populaire à faible teneur en alcool à base de pain fermenté.

“J’aimerais que nous puissions avoir plus de produits frais”, a déclaré Oksana Budylina, la responsable. “Mais nous n’avons pas eu d’électricité depuis trois jours.”

Ce n’est pas le magasin de Budylina – les propriétaires ont fui vers le centre de l’Ukraine peu après l’invasion – mais elle se sent une mission de rester avec Bakhmut jusqu’à la fin. Sans ses biens, les personnes restantes ici dépendraient de dons qui peuvent être incertains et limités.

“Les gens veulent toujours de la viande sur leur table”, a déclaré Budylina, qui portait un t-shirt “La vie est meilleure en pyjama”. Elle essaie de garder le magasin ouvert neuf heures par jour. “Même si les Russes viennent, nous travaillerons”, a-t-elle déclaré.

La majeure partie de l’activité qui reste dans la ville provient de son rôle éphémère de salle d’urgence pour les soldats blessés dans les zones de première ligne environnantes.

Des ambulances militaires parcourent régulièrement les rues calmes, évitant les cratères d’obus, les barrages routiers et les chiens et chats laissés par les habitants qui ont fui.

Bakhmut se trouve au centre d’un réseau de postes médicaux de l’armée nichés dans des bunkers, des bâtiments abandonnés et des tranchées dans la région. Lorsque les centres de commandement reçoivent un appel radio au sujet des victimes – les responsables refusent de discuter de chiffres précis mais reconnaissent que les équipages répondent à des « centaines » d’appels d’évacuation par jour – ces médecins se rendent sur le champ de bataille, ramassent les blessés et se précipitent vers Bakhmut.

“Parfois, nous n’avons même pas assez de civières pour les transporter tous”, a déclaré Volodymyr Pigulevskiy, 37 ans, l’un des chirurgiens militaires de service.

Souvent, les chauffeurs arrivent trop tard. La camionnette militaire ne se précipitait pas lorsqu’elle s’est arrêtée lundi dans un bâtiment quelconque de la ville, laissant sortir des soldats qui ont décompressé un sac mortuaire afin que le personnel médical puisse voir les restes d’un soldat de 25 ans qui a reçu une balle dans la poitrine.

Il n’y a pas de morgue à Bakhmut. Les soldats ont posé le sac mortuaire et sa civière sur le trottoir pour attendre le transport vers l’ouest. Un berger allemand égaré s’est installé à côté.

Bakhmut est devenu une fenêtre sur le côté le plus macabre de la guerre.

Pigulevskiy a traité des soldats russes – “Aucun d’entre eux n’a montré de remords”, a-t-il dit – ainsi que des civils de Bakhmut et des enrôlés ukrainiens âgés de 19 à 61 ans.

“Nous avons beaucoup moins de temps pour soigner beaucoup plus de gens”, a déclaré Pigulevskiy, dont les sandales et le t-shirt Gucci lui ont donné l’apparence du chirurgien civil qu’il était avant que la guerre ne l’appelle au devoir dans une ville où les explosions sont monnaie courante. Lui et ses collègues ont tous été proches des grèves à Bakhmut, risquant d’en devenir des victimes comme ceux qu’ils soignent.

“Les obus ne décident pas où ils atterrissent”, a-t-il dit, se dirigeant vers la prochaine urgence. “Ici, ils ont juste frappé.”