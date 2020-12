NAIROBI, Kenya (AP) – Les Nations Unies affirment que la nourriture est désormais épuisée pour les quelque 100000 réfugiés d’Érythrée qui se sont réfugiés dans des camps dans la région du Tigray, au nord de l’Éthiopie, qui est coupée du monde depuis près d’un mois au milieu des combats.

« Les inquiétudes grandissent d’heure en heure », a déclaré mardi le porte-parole des Nations Unies aux réfugiés, Babar Baloch, aux journalistes à Genève. «Les camps seront désormais à court de denrées alimentaires – faisant de la faim et de la malnutrition un réel danger, un avertissement que nous lançons depuis le début du conflit il y a près d’un mois. Nous sommes également alarmés par les informations non confirmées faisant état d’attaques, d’enlèvements et de recrutement forcé dans les camps de réfugiés. »

Mercredi marque un mois depuis que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé que des combats avaient éclaté dans la région du Tigray entre les forces fédérales et régionales, chaque gouvernement considérant désormais l’autre comme illégitime en raison d’un différend sur la tenue d’élections pendant la pandémie.

Les liaisons de communication et de transport vers la région du Tigray de 6 millions de personnes ont été coupées, et l’ONU et d’autres ont plaidé pour l’accès à la livraison de la nourriture, des médicaments et d’autres fournitures dont on avait grand besoin.

Abiy, lauréat du prix Nobel de la paix de l’année dernière, a rejeté l’idée d’un dialogue avec les dirigeants régionaux du Tigray, qui sont en fuite mais disent qu’ils continuent de se battre même après qu’Abiy a déclaré la victoire au cours du week-end dans le conflit meurtrier.

Le gouvernement éthiopien a déclaré qu’il créerait et gérerait un «couloir humanitaire» pour l’acheminement de l’aide, mais l’ONU veut un accès neutre et sans entrave.

L’ONU a déclaré qu’environ 2 millions de personnes au Tigray ont maintenant besoin d’assistance – un double par rapport au nombre d’avant les combats – et qu’environ 1 million de personnes sont déplacées, dont plus de 45 000 Éthiopiens qui ont fui au Soudan en tant que réfugiés.

Les 96 000 réfugiés érythréens se trouvent dans une situation particulièrement précaire. Ils se trouvent dans des camps d’Eithopia près de la frontière de leur patrie, l’Érythrée, dont ils ont fui, et des informations ont fait état selon lesquelles certains ont été attaqués ou enlevés. Le chef des réfugiés de l’ONU a averti que, si elle était vraie, de telles actions «constitueraient des violations majeures des normes internationales».

L’Érythrée est restée presque silencieuse alors que les dirigeants du Tigré l’accusent de se joindre au conflit à la demande de l’Éthiopie, ce que le gouvernement d’Abiy a nié.

«Pendant près de deux décennies, l’Éthiopie a été un pays hospitalier pour les réfugiés érythréens, mais nous craignons maintenant qu’ils soient pris dans le conflit», a déclaré Baloch. «Le HCR appelle le gouvernement éthiopien à continuer d’assumer sa responsabilité d’accueillir et de protéger les réfugiés érythréens et de permettre aux humanitaires d’accéder à des personnes qui sont maintenant désespérément dans le besoin.»