« La nourriture de Nitish Kumar étant… » : l’allégation surprenante de Jitan Manjhi, un jour après les critiques du Bihar CM | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI: Jitan Ram Manjhi le Hindoustani Awam Morcha chef, qui a reçu de sévères critiques de la part du ministre en chef du Bihar Nitish Kumar devant l’Assemblée, a formulé vendredi une allégation surprenante. L’ancien ministre en chef du Bihar a affirmé que des « substances toxiques » étaient mélangées à la nourriture servie à Nitish Kumar par ceux qui « convoitaient sa chaise ».“J’exige une enquête de haut niveau sur la nourriture servie à Nitish Kumar qui, je soupçonne, est mélangée à des substances qui le rendraient fou. Il y a des gens autour de lui qui convoitent sa chaise”, a déclaré Manjhi sans plus de détails. .

Jeudi, Nitish Kumar, qui est critiqué pour ses cours de contrôle des naissances à l’assemblée, avait fustigé Manjhi lorsque ce dernier avait émis des doutes sur l’enquête sur les castes du gouvernement.

Dans un accès de rage, Nitish Kumar a déclaré que sa « stupidité » avait conduit Jitan Ram Manjhi à occuper le plus haut siège du pouvoir de l’État. “Il n’arrête pas de dire que lui aussi a été ministre en chef. Il est devenu ministre en chef à cause de ma stupidité. A-t-il un sens (ye bolta hai ki hum Mukhyamantri the. Meri moorkhta ki vajah se mukhyamantri bana. Isko koi sense hai)” , a crié Kumar, provoquant une agitation dans la Chambre.

Jitan Ram Manjhi faisait auparavant partie du parti de Nitish Kumar, le Janata Dal (United), et a été nommé ministre en chef de l’État lorsque Nitish a démissionné, assumant la responsabilité de la débâcle de son parti dans les sondages de Lok Sabha.

Réagissant à l’incident, Manjhi a déclaré : « Nitish Kumar a utilisé un langage vulgaire il y a quelques jours, ce qui l’a amené à s’excuser auprès des deux chambres de la législature. Hier, il a encore perdu le contrôle de lui-même et m’a parlé de manière insultante, oubliant que je suis plus âgé que lui en termes d’âge et d’expérience politique. C’est le signe d’une détérioration de la santé mentale.

Certains dirigeants du BJP ont également affirmé que Nitish Kumar avait besoin d’un examen médical. “Je me sens gêné de parler de Nitish Kumar. Il était extrêmement regrettable qu’il ait humilié l’ancien ministre en chef Jitan Ram Manjhi, qui appartient à la communauté Dalit, quelques jours seulement après avoir insulté les femmes dans les deux chambres de l’assemblée du Bihar. Il est clair qu’il a besoin un examen médical, » Samrat Choudhary a déclaré le président de l’État du BJP.

« Nitish Kumar est devenu dangereux pour la démocratie du Bihar. Le BJP l’a exhorté à plusieurs reprises à se reposer. Maintenant, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés au Bihar à cause de lui”, a-t-il ajouté.

Nitish Kumar avait suscité une controverse majeure lorsqu’il avait utilisé un langage répréhensible pour donner des cours de contrôle des naissances à l’assemblée. Plus tard, il a été contraint de s’excuser et de revenir sur ses propos.

Manjhi, quant à lui, a également révélé qu’il rencontrerait samedi le gouverneur du Bihar, Rajendra Arlekar, pour l’informer de la « situation sombre » qui prévaut dans le Bihar.