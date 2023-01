La nourriture, c’est l’amour : ces cadeaux de la Saint-Valentin plairont à tous les cuisiniers

Comme Julia Child l’a dit un jour : “Les gens qui aiment manger sont toujours les meilleurs.” Je ferai juste un petit ajout à cela : les gens qui aiment cuisiner, surtout pour les autres, ne sont pas mal non plus. Si votre valentin actuel s’imagine être un chef à domicile ou espère améliorer ses compétences culinaires, considérez-vous chanceux car il y en a probablement quelques-uns. des choses savoureuses dans votre avenir. Si vous souhaitez encourager leurs activités culinaires, nous avons rassemblé les meilleurs cadeaux de la Saint-Valentin pour quelqu’un qui cuisine.

Bien que ce guide de cadeaux soit destiné à inspirer et à proposer des suggestions d’équipements de cuisine que nous avons essayés et aimés, c’est une bonne idée de faire d’abord le point sur l’inventaire des ustensiles de cuisine de votre cadeau. S’ils ont déjà fait des folies sur d’excellentes casseroles et poêles, ils n’en voudront peut-être pas ou n’en auront pas besoin de plus. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez parier que nous avons tout testé depuis batteries de cuisine pour Fours hollandais, couteaux de chef, cuiseurs à riz

et mixeurs plongeants trouver le meilleur de tout pour sa cuisine. Nous avons également déterminé où vous pouvez trouver le meilleurs ingrédients de spécialité en ligne ou le haut délices préfabriqués de Goldbelly’s marché en ligne tentaculaire.

Tirés de nos meilleures listes testées sans relâche et de nos recherches pratiques et orales constantes, ce sont les meilleurs cadeaux de la Saint-Valentin pour un cuisinier à la maison cette année.

Milo Il existe de nombreux fours hollandais de qualité parmi lesquels choisir – Le Creuset, Staub, Vermicular – mais le pot émaillé de Milo a un look minimaliste très distinct. Il arrive également à un prix appétissant de 125 $ pour la taille de 3,5 pintes. Comparez cela avec ces marques de luxe françaises et japonaises qui vous coûteront probablement près de trois fois plus cher. Le Milo est disponible en 10 superbes couleurs et constitue le cadeau parfait pour la Saint-Valentin pour un chef qui manque d’une casserole en fonte émaillée.

Fermes de la rivière Snake Pour les mangeurs de boeuf, Wagyu vraiment est vaut le battage médiatique. Tourbillonné de riches marbrures pour une saveur dynamique, ce bœuf peut coûter cher, c’est pourquoi un paquet est le moyen le plus économique de l’acheter. Snake River Farms est spécialisé dans ce genre de choses et vous pouvez sécuriser ce pack avec deux filets, deux hauts de surlonge, deux chiens et deux livres de bœuf pour 179 $. Cela peut encore sembler beaucoup – et ça l’est – mais attendez de l’essayer.

Yamazaki Pour un faucon de recettes, il est essentiel d’avoir un support de tablette dédié pour la cuisine. Cette unité élégante sert également de support de livre de cuisine pour tous les recueils analogiques qu’ils ont traînés d’antan.

Galanz Si vous allez offrir une friteuse à air à quelqu’un, et je le recommande vivement s’il n’en a pas, faites-en un modèle avec un peu de flair esthétique. La cuisinière de 4,8 pintes de Galanz fait exploser tous vos favoris de friteuse à air – ailes, carottes, filets de poisson – et le fait avec style.

GE Si vous êtes prêt à faire des folies, et je veux dire vraiment à faire des folies, le nouveau mélangeur intelligent de GE Profile avec balance intégrée et technologie de détection automatique qui détecte quand vous avez besoin de plus ou moins de punch, est le cadeau idéal pour un boulanger en 2023. Jessica Dolcourt a pu essayer le mélangeur intelligent au CES lorsqu’il a été dévoilé lors de l’énorme salon technologique, et l’a depuis qualifié de “très important”. Désormais, il est entièrement accessible au public et peut être acheté exclusivement chez Crate & Barrel.

Ingarden C’est peut-être le jardin intelligent le plus attrayant que nous ayons rencontré et il est incroyablement facile à utiliser. Les micro-légumes sont surtout connus pour leur rôle de garniture d’entrée, mais ces jeunes légumes-légumes regorgent de vitamines et d’antioxydants. Ingarden a des lampes de culture à LED et un réservoir pour l’eau qui est évacuée dans les coussinets de semences sans sol. Dans environ sept jours, vous aurez des micro-verts touffus à utiliser pour les salades, les sandwichs et une foule d’autres applications. Le cultivateur d’intérieur élégant, simple et propre est fabriqué à partir de céramique et d’acier et s’adapte à pratiquement n’importe quel rebord de fenêtre ou étagère pour une touche de vert bienvenue. C’est le cadeau parfait pour la Saint-Valentin si votre proche veut profiter de plus de fraîcheur dans sa planification quotidienne des repas. Lisez mon examen complet de l’Ingarden ici. Vous recevez des alertes de prix pour Un jardin de micro-pousses

Tablier bleu Mon père m’a acheté moi et mes trois frères et sœurs poêles en fonte pour les vacances de l’année dernière. Bien que je sois reconnaissant, j’aurais aimé que ce soit celui-ci, qui est plus léger que la poêle en fonte moyenne (les nôtres étaient tout à fait l’ajout à nos valises en rentrant à la maison). Celui-ci est antiadhésif et constitue un excellent plat de service pour quelque chose comme un gros biscuit aux pépites de chocolat. Et c’est tellement beau à regarder. Si vous voulez quelque chose d’encore plus léger mais tout aussi équipé pour supporter une chaleur élevée pour la cuisson de steaks et d’autres viandes, essayez notre préféré. Poêle à frire en acier au carbone bleu Made In (89 $).

Sur La Table Il s’agit d’une petite planche parfaite pour servir du fromage et de la charcuterie le soir d’un rendez-vous à la maison. Les motifs de grain naturel de l’olivier sont indéniablement beaux, tout comme le prix ; seulement 17 $ pour le plateau de fromages de fabrication italienne. Ajoutez-le à une boîte-cadeau ou à un panier avec un fromage fin et une bouteille de vin pour un effet sensationnel que votre valentin adorera à coup sûr.

Presse à dix vitesses S’il y a un chef dont on ne cesse de feuilleter les livres de cuisine ces dernières années, c’est bien Yotam Ottolenghi. Le chef et restaurateur britannique d’origine israélienne est un maître des saveurs avec un accent sur la cuisine à base de plantes. Dans sa dernière version, Flavor, Ottolenghi et l’auteur Ixta Belfrage se concentrent sur le processus et la technique pour des recettes incroyablement savoureuses comme le dal à la noix de coco, les boulettes d’aubergines et les crêpes de pois chiches avec du yogourt à la mangue et au cornichon. Des saveurs exotiques rendues accessibles, ce livre constitue l’une des options de cadeaux les plus parfaites pour la Saint-Valentin.

de Melinda Je ne sais pas qui est Melinda, mais elle fait de très bonnes sauces. Beaucoup de ces trempettes et condiments ont une bonne chaleur, mais ne provoquent pas de larmes, mais ils sont également construits avec des saveurs complexes qui en font des sauces piquantes dignes d’un vrai chef ou d’un fan de nourriture. J’ai craqué dur sur le moutarde au miel habanero et parmesan épicé à l’ail toute l’année. C’est un cadeau alimentaire parfait pour la Saint-Valentin, vous pouvez transporter dans une boîte-cadeau un échantillon de six sauces pour 40 $ et pimenter votre relation.

Aliments52 Qui a dit que les gants de cuisine ne pouvaient pas être élégants ? Ces mitaines plus intelligentes ont des aimants intégrés (!) pour les placer sur le réfrigérateur ou le gril pour les garder ensemble lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Ventre d’or J’ai la chance d’avoir un marché italien à un pâté de maisons qui vend des pâtes fraîches. Mon moi snob ne peut tout simplement pas revenir aux trucs séchés en boîte. Vous pouvez envoyer à Valentine qui aime les pâtes 4 livres de pâtes fraîchement préparées chez Raffetto à New York (via Goldbelly) pour 30 $. Choisissez parmi cinq coupes différentes, y compris les linguini et les pappardelle et sept recettes différentes comme l’œuf classique ou ajoutez des variétés plus aventureuses comme le poivron rouge citronné ou le romarin. Tout ce qu’ils n’utilisent pas dans les premiers jours peut être congelé et décongelé pour plus tard.

Marché du tablier bleu Vous n’utiliserez peut-être pas un petit couteau à chaque fois que vous craquerez une recette, mais avoir une bonne lame utilitaire précise pour les petites coupes complexes est énorme, surtout lorsque vous tranchez du poisson, des tomates et d’autres aliments mous exactement comme vous le souhaitez. Shun est un fournisseur d’acier japonais de classe mondiale, et son élégante lame utilitaire Sora de 6 pouces serait un ajout bienvenu à tout bloc de chef. Vous recevez des alertes de prix pour Petit couteau japonais Shun Sora

Urbain La première étape consiste à s’assurer qu’ils aiment les truffes avant de les acheter, car elles ne sont pas bon marché. La plupart d’entre nous, les gens normaux, ne cuisinons pas avec des truffes ou ne les mangent pas régulièrement, donc marquer quelques onces pour votre valentine à raser sur des pâtes ou du risotto sera un régal majeur. Bonus : vous pourriez aussi en profiter.