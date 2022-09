La notoriété de PSY of That That et Gangnam Style passe sous le radar du ministère coréen du Travail ; Le bureau de Séoul perquisitionné [Read Report]

Le chanteur coréen PSY est connu dans le monde entier pour son tube culte, Gangnam Style. Dernièrement, sa chanson That That est également un gros succès avec SUGA de BTS. La société PSY de PSY est sous le contrôle du ministère coréen du Travail après la mort d’un travailleur mongol non identifié lors du Summer Swag Festival. Le festival qui voit des concerts de musique par les meilleurs artistes est l’une des attractions de la Corée. Il semble que le ministère ait perquisitionné le bureau de P Nation le 25 août 2022. Il semble que l’accident se soit produit le 30 juillet lorsque l’ouvrier mongol est décédé en démontant le plateau du concert de Psy. Il avait joué sur son dernier tube, That That, et SUGA a également fait une apparition surprise. Le concert a eu lieu dans la ville de Gangneung. On dit que les travailleurs n’ont pas reçu l’équipement de sécurité qui est obligatoire lorsqu’ils travaillent dans des conditions météorologiques instables. Cela a été rapporté par le portail de divertissement coréen, Koreaboo.

Il s’agit d’une violation de la loi coréenne sur la sécurité et la santé au travail, qui ordonne la suspension des travaux à risque à l’extérieur dans des conditions instables. L’entreprise peut également être reconnue coupable pour un autre motif de violation. Le ministère de l’Emploi et du Travail a publié une déclaration officielle. Il semble qu’une équipe ait été envoyée au bureau principal de Séoul de P Nation avec leurs bureaux de sous-traitants pour rechercher des preuves. La firme a présenté ses condoléances à la famille du défunt et soutenu qu’il s’agissait d’un accident inattendu. Ils avaient dit qu’ils avaient assisté aux funérailles. P Nation a déclaré avoir augmenté sa sécurité et être plus prudent à l’avenir.

Mais le ministère du Travail a obtenu un mandat du tribunal et a perquisitionné les locaux du groupe d’idols. Alors que Psy détient 60% des parts de P Nation, la société est dirigée par une autre personne non identifiée. Ainsi, même si les accusations sont fondées, il sera exempté de conséquences juridiques. Le Summer Swag Festival a été appelé pour une utilisation excessive de l’eau lorsque les agriculteurs coréens ont dû faire face à la pire sécheresse de tous les temps. Il était également sous surveillance pour la propagation du COVID. En été, il y a eu un pic soudain de cas en Corée.