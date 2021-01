À la suite de trois décès d’enseignants dus au COVID-19 dans le comté de Cobb, en Géorgie, les responsables du conseil scolaire ont refusé de porter des masques faciaux lors d’une réunion du conseil d’administration jeudi à la demande d’un employé du district.

C’était le dernier souhait du professeur d’art de la maternelle Patrick Key.

« Patrick était passionné par le port de masques pendant la pandémie », a déclaré sa nécrologie. « Au lieu de fleurs, veuillez acheter et porter un masque pour protéger les autres et vous-même en son honneur. »

Key, 53 ans, résident de Marietta, est décédé le jour de Noël après une bataille de 41 jours avec le COVID-19 aux soins intensifs, selon la nécrologie. Il était « un amoureux de toute la vie de tout ce qui concerne les bandes dessinées, la science-fiction, Star Wars et Manga », indique la nécrologie. Il a enseigné dans le comté de Cobb, un comté de banlieue d’Atlanta, pendant 23 ans.

Lors de la réunion du conseil d’administration la semaine dernière, l’employée du district, Jennifer Susko, a pris la parole lors de la séance de commentaires du public. Elle a demandé aux huit membres du conseil et au surintendant d’honorer Key en observant un moment de silence et en mettant des masques « en hommage à ce professeur, qui a fait tout ce que vous lui demandiez – même en enseignant pendant une pandémie ».

«Comme on demande plus aux enseignants et au personnel de faire plus que jamais, nous apprécierions que davantage soit fait pour se souvenir et honorer Patrick ce soir», a déclaré Susko, selon un enregistrement de la réunion.

Alors que Susko s’arrêtait pendant plus de 10 secondes de silence, deux membres du conseil d’administration et le directeur, qui ne portaient pas de masque facial, n’en ont pas mis un.

« J’aimerais que le compte rendu reflète que certains d’entre vous ne portaient pas de masque, la dernière demande d’un enseignant Cobb décédé. Vos actions au cours de ces deux minutes ont plus parlé que les mots », a déclaré Susko. « Nous voyons où sont vos priorités. Sachez que nous sommes nombreux à rejeter votre fausse gratitude pour le personnel car nous semblons jetables pour beaucoup d’entre vous. »

Les trois hommes qui ne portaient pas de masques – le surintendant Chris Ragsdale, David Chastain et David Banks – n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole du district a déclaré dans un communiqué que les membres du conseil d’administration avaient suivi la politique de masquage du district et avaient été « intentionnellement espacés pour permettre une distanciation sociale » lors de la réunion.

L’épouse de Key, l’enseignante du comté de Cobb, Priscella Key, a déclaré à USA TODAY que son mari était rentré de l’école début novembre avec des symptômes de rhume. Elle a également développé des symptômes le lendemain et il est allé à l’hôpital une semaine plus tard. À la fin du mois, Priscella a été autorisée à retourner au travail mais a fait face à des symptômes persistants.

Patrick était « l’amour absolu de ma vie », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Je l’aimerai et je le manquerai à chaque instant du reste de ma vie. Il était la personne la plus intelligente, la plus drôle et la plus gentille que vous ayez jamais rencontrée. Il ferait n’importe quoi pour aider quiconque dans le besoin et ne se plaindrait jamais. C’était quelqu’un de très talentueux. artiste et avait le don d’enseigner l’art aux autres. «

Key a déclaré qu’elle et sa famille avaient regardé la réunion du conseil scolaire de jeudi en ligne. Ce qui s’est passé là-bas « lui aurait brisé le cœur », a-t-elle déclaré.

«Lorsque plusieurs membres du conseil d’administration ont refusé de mettre un masque pendant quelques secondes juste pour honorer sa mémoire, nous avons été stupéfaits. C’était très décevant, douloureux et insultant», a-t-elle déclaré. « Patrick méritait mieux. Les deux autres enseignants du comté de Cobb qui sont décédés de Covid ce jour-là méritaient mieux. »

Deux autres enseignants du district scolaire sont décédés jeudi après avoir contracté le COVID-19. Dana Johnson était enseignante à l’école élémentaire Kemp et Cynthia Lindsey était paraprofessionnelle à l’école élémentaire Sedalia Park. On ne savait pas immédiatement où ni comment les enseignants avaient contracté le COVID-19.

« L’effusion de soutien pour leurs familles montre à quel point elles étaient aimées et comment elles ont eu un impact positif sur chaque élève, enseignant et parent avec qui elles ont interagi », a déclaré le porte-parole du district tout en offrant ses condoléances aux familles des trois enseignants.

Plus de 100 enseignants se sont alignés dans des voitures et ont klaxonné devant le bâtiment du bureau du district scolaire jeudi avant le début de la réunion. Une douzaine d’autres personnes ont pris la parole lors de la session de commentaires publics, y compris de nombreux enseignants qui ont lancé des appels émotionnels au conseil pour la transparence et des approches plus fondées sur les données pour lutter contre le COVID-19 dans les écoles.

« Ils ont vraiment peur d’être le prochain éducateur qui passe », a déclaré le membre du conseil d’administration Leroy « Tre » Hutchins à USA TODAY. « Personne n’applique les masques, et il n’y a pas d’EPI. »

La réponse du district à la pandémie n’était pas à l’ordre du jour du conseil scolaire ce soir-là, a déclaré le Dr Jaha Howard, membre du conseil. Au cours de la réunion, Howard a demandé au surintendant si le groupe pouvait discuter de sa réponse au COVID-19, et Ragsdale a décliné la demande.

« Il y a eu peu ou pas de discussion sur le coronavirus, ce qui était décevant », a déclaré Howard à USA TODAY. «Il y a une histoire d’éviter les conversations difficiles en public. La majorité de notre conseil d’administration préfère une stratégie différente.

Hutchins a déclaré que son téléphone avait commencé à exploser avec des courriels et des messages texte des enseignants lorsque le directeur avait refusé de discuter de la pandémie. Les enseignants « étaient juste scandalisés que nous allions simplement passer à autre chose et ne pas en discuter lors d’une réunion du conseil d’administration, et à juste titre », a déclaré Hutchins, qui a deux enfants dans les écoles du comté de Cobb.

Le comté de Cobb a signalé près de 60000 cas de COVID-19 et près de 700 décès depuis le début de la pandémie, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

La semaine dernière, lorsque le comté a signalé le troisième plus grand nombre de nouveaux cas confirmés dans l’État, le district est passé à l’apprentissage virtuel. L’enseignement en personne a repris lundi, mais « un grand nombre » d’enseignants ne sont pas revenus, a déclaré Hutchins. Certaines écoles avaient environ un tiers de leur personnel, a-t-il dit.

Howard, qui a trois enfants dans les écoles élémentaires du comté de Cobb, a déclaré que la communauté subissait «le choc et la frustration».

«Nous demandons à nos éducateurs d’éteindre nos incendies, mais nous leur donnons un tuyau court avec très peu d’eau pour faire leur travail», a déclaré Howard.

Hutchins et Howard, ainsi que Charisse Davis, membre du conseil scolaire du comté de Cobb, se sont joints aux membres du conseil d’autres districts scolaires de la région d’Atlanta dimanche pour écrire une lettre au gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, exigeant qu’il prenne des mesures pour promouvoir la sécurité dans les écoles. Les membres du conseil ont demandé au gouverneur de donner la priorité à l’accès aux vaccinations pour le personnel, de fournir des masques N95 et de recueillir des commentaires anonymes du personnel.

« Ce n’est pas seulement un problème de comté. C’est un problème à l’échelle de l’État », a déclaré Howard. « Nous cherchons à engager nos nouveaux sénateurs américains pour voir quel type d’aide fédérale nous pouvons obtenir, car il ne s’agit pas d’un débat partisan. Il s’agit de personnes et de notre société qui ont besoin que nos écoles soient ouvertes et sûres. »

Pour honorer Patrick Key, Hutchins a créé une bourse commémorative pour financer des fournitures pour les professeurs d’art. Les membres de la communauté travaillaient également sur des plans pour commémorer Johnson et Lindsey, les deux autres enseignants décédés, a déclaré Hutchins.