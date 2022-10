La note vocale effrayante du pyromane avant de brûler deux voisins à mort alors que d’autres sautaient des appartements après la révélation d’une rangée de bruit

Un incendiaire a laissé une note vocale glaçante avant de tuer deux de ses voisins dans un incendie.

Hakeem Kigundu, 32 ans, a semblé déclarer son intention de causer la “mort” à ses victimes, dont certaines qu’il a qualifiées de “c * nts persistants” pour se plaindre de comportements antisociaux.

Un incendiaire a laissé une note vocale effrayante avant de tuer deux de ses voisins dans un incendie Crédit : Hyde News & Pictures

Hakeem Kigundu, 32 ans, a semblé déclarer son intention de causer la “mort” à ses victimes Crédit : PA

Il a été surpris en train de remplir un bidon d’essence sur CCTV 1 crédit

Il a également déclaré: “Les actions que je suis sur le point de prendre sont justifiées, croyez-moi.”

Kigundu a également appelé le 999 depuis l’extérieur du poste de police de Reading, avouant l’incendie criminel.

Dans un enregistrement audio diffusé aujourd’hui devant le tribunal de Reading, il a déclaré: “C’est la première fois que j’ai ce niveau de rage.

“[It was] comme une expérience hors du corps. Je pense qu’une partie est une brume. Je sais juste que j’ai mal agi.”

Images de vidéosurveillance, au dessusle montrait également en train de remplir un bidon d’essence avant l’attentat.

Il avait précédemment admis avoir versé de l’essence au rez-de-chaussée de Rowe Court à Reading, dans le Berkshire.

Il a déclenché l’incendie qui a tué Richard Burgess, 46 ans, et Neil Morris, 45 ans, et en a blessé deux autres le 15 décembre de l’année dernière.

Au cours de sa condamnation aujourd’hui, Kigundu a baissé la tête afin que son visage ne soit pas visible pour des dizaines d’habitants qui étaient présents lorsque le procureur Alison Morgan a décrit ce qui a conduit à l’attaque.

Elle a dit que pendant plusieurs mois avant l’incendie, les habitants s’étaient plaints du comportement antisocial de Kigundu, qui consistait notamment à jouer de la musique forte toute la nuit, et que son propriétaire lui avait signifié un avis d’expulsion en octobre.

Kigundu a été informé qu’il devait quitter Rowe Court avant le 14 décembre – la veille de l’incendie.

Mme Morgan a déclaré qu’à peu près au même moment, Kigundu avait également perdu son emploi d’ingénieur en fibre optique chez BT et qu’il était “en colère”.

Mme Morgan a déclaré: “Le dossier de l’accusation est que dans les premières heures du 15 décembre 2021, l’accusé, Hakeem Kigundu, a mené une attaque préméditée et dévastatrice sous forme d’incendie criminel, avec l’intention de tuer et de blesser autant de personnes que possible. il pourrait.

“Cet événement avait été soigneusement planifié par lui dans les jours et les semaines précédents, y compris l’approvisionnement en quantités importantes d’essence.

“Dans un message enregistré six jours avant cet attentat, il révélait également sa haine de son entourage et son désir de provoquer leur mort.

“Cet incendie catastrophique a entraîné la mort de Neil Morris et de Richard Burgess.

“Tous deux n’ont pas pu échapper aux effets accablants du feu, de la fumée et des flammes. D’autres n’ont eu d’autre choix que de sauter du bâtiment.”

Kigundu avait précédemment plaidé coupable à deux chefs de meurtre, deux chefs de lésions corporelles graves et un chef d’incendie criminel avec intention de mettre la vie en danger.

Richard Burgess a été tué 1 crédit