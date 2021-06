La note sincère de Mohit Malik pour sa femme Addite Malik et son fils nouveau-né Ekbir est adorable ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’acteur de télévision Mohit Malik apprécie ses devoirs de papa. L’acteur a accueilli son premier-né avec l’actrice-femme Addite Malik en avril 2021.

Mohit, qui a été passer beaucoup de temps avec sa famille en raison du confinement, continue de poster des photos avec sa femme et son fils.

L’acteur s’est rendu sur son Instagram mardi 1er juin pour partager une magnifique photo ensoleillée avec sa femme, évoquant leur voyage ensemble et comment leur fils Ekbir était en quelque sorte présent dans leur vie avant même sa naissance.

« Depuis le jour où je t’ai rencontré jusqu’au jour où je nous ai proposé de nous marier, les beaux souvenirs que nous avons créés jusqu’à avoir maintenant Ekbir dans nos vies, chaque jour je réalise d’autant plus à quel point nous avons de la chance de nous être trouvés. Et je pense que toute la raison est Ekbir. C’est comme si Ekbir était toujours avec nous, invisible dans nos vies liant notre amour et celui qui nous a réunis au départ. Essentiellement, nous sommes parce qu’il est et il est parce que nous sommes et que la beauté de l’unité a toujours été là, c’est à peu près quand vous la voyez ! Je t’aime @additemalik @ekbirmalik », a écrit l’acteur de 37 ans.

L’acteur est devenu célèbre pour sa performance dans des émissions comme Kulfi Kumar Bajewala, Doli Armaanon Ki, Banoo Main Teri Dulhann, entre autres.