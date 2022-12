La note sincère de l’actrice pour son petit ami présumé, Sheezan Khan, devient VIRALE

À l’âge de 20 ans, l’actrice Tunisha Sharma est décédée. Elle était surtout connue pour son travail dans la série télévisée Bharat Ka Veer Putra – Maharana Pratap et Ali Baba Dastaan-E-Kabul. L’actrice s’est suicidée sur le plateau de son émission de télévision samedi après-midi, selon la police du Maharashtra.

Quelques heures après sa disparition choquante, son message sincère pour le petit ami présumé Sheezan Khan est devenu viral.

Dans un post sur Instagram, l’actrice avait écrit : “Bonne journée internationale de l’homme à l’homme qui me soulève comme ça ! L’homme le plus travailleur, passionné, follement enthousiaste et le plus beau de ma vie ! Vous ne savez pas ce que vous êtes et c’est la plus belle partie. @sheezan9. Il est temps de reconnaître et d’honorer les contributions et les sacrifices qu’un homme fait pour sa famille et la société ! Bonne Journée internationale de l’homme à tous les hommes incroyables !





L’actrice serait allée aux toilettes après avoir pris une pause thé, et lorsqu’elle n’est pas revenue, la police a défoncé sa porte et a découvert qu’elle s’était prétendument pendue, selon la police de Waliv. La cause du suicide est encore inconnue, selon la police, qui a ajouté avoir enquêté sur les lieux et trouvé aucune note de suicide.

En plus. Sheezan a été arrêtée après qu’un cas d’incitation au suicide a été enregistré contre elle, a annoncé la police de Waliv aux premières heures de dimanche. L’accusé a été identifié comme étant Sheezan Khan, contre qui une affaire en vertu de l’article 306 du CPI a été enregistrée. Cela survient après que Sharma se serait suicidée sur les plateaux d’une série télévisée samedi.

“Affaire de la mort de l’actrice de télévision Tunisha Sharma | La police de Waliv a arrêté la co-vedette de l’actrice Tunisha Sharma, Sheezan Khan, en enregistrant un cas d’incitation au suicide. La police a enregistré un cas en vertu de l’article 306 de la CPI”, a déclaré la police de Waliv. Khan sera présenté au tribunal lundi.

(Entrée de l’ANI)