La note manuscrite des enfants pour la mère de Covid Ward gagne des coeurs

La deuxième vague de la nouvelle pandémie de coronavirus a créé le chaos en Inde. De nombreuses personnes dans différents États ne sont pas en mesure d’accéder aux installations de test appropriées ou aux soins médicaux pour traiter le virus. En conséquence, trop de personnes ont succombé à la maladie. Dans une telle situation, il est évident que lorsqu’une personne contracte la maladie COVID-19, elle a également extrêmement peur. Ainsi, s’il est vrai qu’il faut veiller à ce que le plus grand soin soit apporté à un patient atteint de coronavirus, il est également un fait que les proches du patient COVID-19 doivent également déployer leurs efforts en vue d’assurer la santé mentale du patient. la personne n’est pas en mauvaise posture.

Dans un de ces mouvements, les membres de la famille d’une femme ont réfléchi pour s’assurer qu’elle reste forte pendant sa guerre contre le misérable virus qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Une note manuscrite, rédigée par les enfants de la femme en hindi, explique comment son état de santé s’améliore. Le mot réconfortant la pousse également à ne pas s’inquiéter. La note petite mais significative a été signée par quatre de ses enfants à savoir; Bulbul, Munmun, Gudiya et Vikas. Même si l’on ne sait pas qui a écrit la note à l’origine, l’image de celle-ci est largement partagée et n’a cessé de faire sourire les internautes en cette période sombre et pénible.

Le message percutant partagé par un journaliste nommé Saurabh Tripathi n’a reçu que des réactions pleines d’amour sur Twitter.

Une personne dont le grand-père avait contracté le COVID-19 a raconté comment lui et sa famille avaient fait des efforts pour garder leur grand-père occupé avec certaines des autres choses prometteuses. Dans la conclusion de son tweet, il a également écrit que son grand-père avait finalement vaincu le virus.

सौरभ जी, जब हमारे दादाजी भर्ती थे, वो रोज़ बोला करते थे की बस मुझे घर ले चलो। हम हर रोज़ सोचा करते थे की आज क्या बहाना बनाएं की उन्हें एक और दिन रोका जा सके। मेरी और मेरी बेहेन की शादी से लेकर मेरा जर्मनी से भारत वापस आना तक सब कुछ आज़माया हमने और आखिर कार वो ठीक होकर वापस आ गए।— Shubham 🏹 (@_Shubham_RC) 21 mai 2021

Voici quelques-unes des réactions les plus chaleureuses à la publication.

Toute la lutte de la famille affectée par COVID peut être vue sur cette image. COVID est plus brutal en ce qui concerne la force mentale. – Bhushan Bankar 🇮🇳 (@ BhushanBankar1) 21 mai 2021

Har roz Umeed ki kuch dose… – Shirol Imran (@shirolimran) 21 mai 2021

बहुत सारा भरोसा और उम्मीद लगी है इसे लिखने में, भगवान इनको एयर शक्ति दे, और मम्मी घर आ जायें।— Sandip maurya (@ sandipmaurya18) 21 mai 2021

सही कहा आपने— Ramesh (@ Ramesh63239402) 21 mai 2021

बिल्कुल— Umesh Kumar Shukla (@shuklaumesh) 21 mai 2021

Au milieu de ces moments difficiles, des gestes minutieux de vos proches peuvent faire la journée pour vous!

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici