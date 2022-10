La note manuscrite de la reine Elizabeth au petit-fils du prince William laisse les fans royaux émus

Une lettre manuscrite de la reine Elizabeth II à son petit-fils, le prince William, prince de Galles, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il va sans dire que la défunte reine adorait ses petits-enfants, en particulier le prince Harry et le prince William. Une image de l’adorable lettre a été publiée en début de semaine sur Twitter par le compte “Real Royal Mail”. La légende disait : « Une carte écrite de la main de la reine Elizabeth II et envoyée au jeune prince William évidemment accompagnée d’un calendrier de l’avent. Il a été acheté à un ancien employé de la princesse Diana.

“William, j’espère que vous apprécierez d’ouvrir ceci chaque jour, mamie” – Une carte écrite de la main de #Reine Elizabeth II & envoyé aux jeunes #Prince William évidemment accompagné d’un calendrier de l’avent. Il a été acheté à un ancien employé de #Princesse Diana. pic.twitter.com/qo6j882yUb — Royal Household Mail 🇬🇧 🇺🇦 (@RealRoyalMail) 25 octobre 2022

La note a rapidement gagné du terrain sur les réseaux sociaux. “William, j’espère que vous apprécierez d’ouvrir ceci chaque jour, grand-mère”, a déclaré la note, qui a été écrite sur du papier qui semble provenir du bloc-notes du palais de Buckingham. La note serait apparue deux mois après la mort de la reine.

La note non datée a été mise aux enchères en décembre 2016, selon The Daily Mail. Il aurait été censé se vendre 1 400 livres à l’époque. Il a été décrit comme “une pièce de correspondance rarement rencontrée au sein de la famille royale, renforcée par son association appropriée à Noël” par Robert Livingston, vice-président exécutif de RR Auction, basée à Boston.

Un utilisateur de Twitter a réagi à la note en commentant: “Aw, je n’ai jamais vu ça !! Ils avaient une si belle relation.

Un autre utilisateur a écrit: « Cela devrait être rendu au prince William, cela lui appartient. Un souvenir personnel pour lui. Un troisième a dit: «Aawww comme c’est beau. Beau et précieux souvenir à chérir.

Cela devrait être rendu au prince William, cela lui appartient. Un souvenir personnel pour lui.🥺 – Emily #PrinceandPrincessofWales (@EmilyMa07545124) 25 octobre 2022

Le prince William a écrit un hommage poignant à sa grand-mère qui disait: «Elle était à mes côtés dans mes moments les plus heureux. Et elle a été à mes côtés pendant les jours les plus tristes de ma vie. Je savais que ce jour viendrait, mais il faudra un certain temps avant que la réalité de la vie sans grand-mère ne se sente vraiment réelle.

Les fans royaux ont été touchés par la note personnalisée de la reine Elizabeth II à son petit-fils. La reine, le plus ancien monarque britannique régnant, est décédée paisiblement à Balmoral le 8 septembre.

