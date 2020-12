Un couple « fatigué et désolé » a envoyé des lettres d’excuses à leurs voisins – s’excusant à l’avance pour les éventuels cris de leur bébé. L’un des voisins surpris, qui a reçu les excuses, a partagé l’image de la lettre en ligne. La photo a reçu le soutien et l’amour des internautes qui tendent tous leur main secourable au couple.

Le couple, Matthew et Kelee Ward, ont mentionné dans la lettre qu’ils avaient déjà passé de nombreuses nuits sans sommeil à cause de leur enfant de 4 mois et qu’ils essaieraient ensuite la méthode du cri-it-out, pour aider leur fils à dormir. La lettre mentionne que le couple a commencé à entraîner le sommeil de leur fils et voulait donc s’excuser pour tout bruit qui pourrait survenir.

« Les voisins ont laissé ça sur la porte … je vais leur faire cuire des biscuits », a écrit l’un des voisins sur Twitter avec une photo de la lettre.

La note mentionnait également que leur fils avait commencé à redouter la régression du sommeil de 4 mois. Ils ont également dit désolé pour tout inconvénient causé à ses voisins à l’avance.

La lettre a reçu plus d’un million de likes et plus de 100 000 retweets en ligne. Des personnes ont partagé les photos et ont été émues par le geste, partageant leur propre expérience de la parentalité.

La lettre demande aux voisins que s’ils entendent des cris, ils doivent prier pour la mère et savoir aussi qu’elle pleure et devient folle aussi. Le couple a également écrit qu’ils feraient tout pour améliorer leur relation avec les voisins si leur bébé était sur les nerfs des gens et ont également invité les voisins à passer pour du lait, des œufs, du sucre ou même de la tequila.

Ils ont également ajouté que puisqu’ils commencent aujourd’hui, ils prendraient une pause dans l’expérience si elle échouait après une semaine environ. La lettre mentionne également que si les voisins commencent à ressentir de la haine envers le couple, ils pourraient donner un « coup amical » à leur porte et travailler à réparer leur relation. La lettre dit également aux voisins d’augmenter le volume de leur téléviseur si les cris du bébé sont forts.

En réponse à ce geste sincère, leurs voisins qui ont téléchargé la lettre sur Internet leur ont fait cuire des biscuits, ont offert aux parents un nécessaire de toilette pour bébé et pour le couple, elle a reçu une bouteille d’alcool.

«Je ne m’attendais pas à ce que ça explose grâce à tous les amoureux. J’ai fait des biscuits aux pépites de chocolat, des sablés à la menthe poivrée et des biscuits au brownie que j’espère qu’ils apprécieront », a-t-elle écrit en mettant en ligne les photos de cadeaux.

Je ne m’attendais pas à ce que cela explose merci pour tous les amoureux (j’ai fait des pépites de chocolat, des sablés à la menthe poivrée et des biscuits au brownie, j’espère qu’ils apprécieront) pic.twitter.com/Up3wfnTLPE – Rendre l’Amérique Purrr à nouveau (@KittyBeeJr) 15 décembre 2020

Découvrez les réponses émotionnelles et positives à la lettre ici:

