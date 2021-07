La note déchirante de sa fille supplie les voleurs de rendre les cendres de maman mises dans un pot de fleurs

La note déchirante d’une fille supplie les voleurs de rendre les cendres de maman qui avaient été stockées dans une plante en pot.

Ercilia, de Campbelltown dans le sud-ouest de Sydney, avait hébergé les restes incinérés de sa mère à l’intérieur de l’usine, ce qui, selon elle, « devenait de plus en plus spécial » pour elle et sa famille.

Ercilia avait malheureusement perdu sa mère il y a trois ans[/caption]

La note déchirante de la femme de Sydney, invitant la personne qui a cambriolé sa maison à revenir[/caption]

Elle avait déménagé en Australie avec sa famille en 2013 et, malheureusement, elle a perdu sa mère il y a trois ans.

Ercilia a été dévastée lorsqu’elle a remarqué pour la première fois que la plante manquait, il y a environ deux semaines.

Elle avait depuis accroché une pancarte en carton devant sa porte d’entrée avec le message « Dans la plante que vous avez volée se trouvent les restes de ma mère.

« Pourrais-je la récupérer ? »

Ercilia a dit au Chronique de Macarthur elle ne voulait pas savoir qui avait pris la plante.

« Je ne veux rien savoir. Si la plante vient de revenir là où elle était, c’est tout ce qui nous importe », a-t-elle déclaré.

Une photo du panneau en carton a été partagée avec un groupe Facebook communautaire, ce qui a conduit des centaines de personnes à condamner les voleurs « irrespectueux ».

« À quel point devez-vous être désespéré et désespéré pour voler une plante dans le jardin de quelqu’un ? » a commenté un membre.

« Quelle chose dégoûtante à faire.

« Si vous avez la moindre morale, vous rendrez la plante », a écrit l’un d’eux.





La mère de la région, Jamie Lee, avait remarqué le panneau lors de son retour à l’école du matin et avait partagé la photo en ligne avec le groupe du tableau d’affichage de Macarthur.

Elle a déclaré que le signe l’avait fait pleurer et l’avait laissée vouloir faire tout ce qu’elle pouvait pour réunir la plante avec son propriétaire.

«Ça m’a brisé le cœur. Essayons tous de remettre la plante à sa place », a-t-elle écrit.

Ercilia a dit qu’elle ne voulait pas savoir qui avait volé la plante – elle voulait juste la récupérer[/caption]