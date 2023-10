La note de TD Cowen reflète une perspective prudente sur WK Kellogg

NEW YORK — La société de recherche sur les actions TD Cowen, une division de Valeurs Mobilières TD, a commencé à couvrir WK Kellogg Co comme une « performance sur le marché », notant que même si la scission de la société avec Kellanova lui donne l’opportunité de regagner des parts de marché dans le secteur des céréales pour petit-déjeuner dans ce pays On craint toujours que des années de sous-investissement « aient pu nuire aux marques de l’entreprise et entraver sa capacité à opérer un redressement dans une catégorie en déclin ».

La notation « performance boursière » de TD Cowen signifie que les actions de la société nouvellement créée devraient avoir un rendement total qui se situe entre les paramètres d’une « surperformance » (c’est-à-dire qu’une action devrait atteindre un rendement total positif d’au moins 15 % au cours de la prochaine période). 12 mois) et une « sous-performance » (c’est-à-dire une action qui devrait réaliser un rendement total négatif d’au moins 10 % au cours des 12 prochains mois).

Dans le rapport, TD Cowen a identifié plusieurs facteurs qui déterminent sa note de « performance sur le marché ».

Premièrement, la société de recherche a déclaré que la catégorie des céréales américaines est en « déclin structurel ».

« La direction elle-même reconnaît que les céréales pour petit-déjeuner américaines constituent une catégorie structurellement en déclin », a déclaré TD Cowen. « Nos données de suivi indiquent un TCAC de -2,7 % pour le volume des catégories au cours des quatre dernières années, malgré les avantages structurels apportés à la restauration à domicile par la pandémie. L’évolution des préférences des consommateurs vers des aliments de petit-déjeuner plus riches en protéines et moins sucrés a joué un rôle important dans ces tendances. La croissance des catégories a ralenti à 1,6 % au cours des quatre dernières semaines avec un volume en baisse de 5,6 % et va probablement s’aggraver en 2024. »

Parallèlement au déclin de la catégorie des céréales aux États-Unis, TD Cowen a mentionné que la part de marché de WK Kellogg était en déclin depuis plusieurs années. Et tandis que la direction de WK Kellogg estime pouvoir ramener sa part de marché là où elle était avant l’incendie et la grève dans ses installations de fabrication en 2021, les analystes de TD Cowen ne sont pas aussi optimistes.

« Nous constatons que la part de marché de l’entreprise était en baisse depuis plusieurs années avant l’incendie/la grève et qu’elle aurait probablement été là où elle est aujourd’hui (29 % contre 32 % en 2019) même si l’interruption de la fabrication ne s’était pas produite. » TD Cowen a déclaré. « La direction décrit ses principales marques comme « les six grands », mais aucune d’entre elles n’a le pouvoir de marché des marques incontournables de ses concurrents (Cheerios et Honey Bunches of Oats). Les marques Special K et Kashi de la société, destinées aux adultes, en particulier, n’ont pas réussi à s’adapter à l’évolution des préférences des consommateurs.

Une troisième raison de prudence identifiée par TD Cowen concerne les marges d’EBITDA. WK Kellogg s’est fixé un objectif de marge EBITDA d’environ 15 % d’ici 2026, un objectif conforme à celui des autres concurrents de la catégorie alimentaire. Mais selon TD Cowen, cet objectif représente près de 600 points de base d’expansion par rapport au point de départ de l’entreprise en 2023.

« Cela semble difficile à réaliser dans une catégorie où le volume est en forte baisse et où les concurrents devront probablement baisser leurs prix de manière plus agressive pour le stabiliser », a déclaré TD Cowen. « Si tel est le cas, Kellogg devra suivre et repousser ses objectifs de marge. »

TD Cowen a établi un objectif de cours de l’action de 11 $ pour WK Kellogg sur la base d’un multiple EV/EBITDA de 6,5x par rapport à son estimation prospective de l’EBITDA sur 12 mois. Le cabinet de recherche a déclaré que le meilleur scénario inclut « des gains de part de marché plus élevés que prévu dans le secteur des céréales et/ou des performances de catégorie meilleures que prévu par rapport aux estimations de l’entreprise en baisse (à un chiffre dans la fourchette basse) » ainsi qu’une « performance plus rapide que prévu ». -reprise de marge attendue et amélioration de la vitesse de la force de vente consolidée. Le scénario pessimiste, quant à lui, pourrait comprendre un « environnement promotionnel accru conduisant à une baisse des prix sur les marques clés » et des « coûts plus élevés que prévu dus au spin-off, entraînant une baisse des marges ».