La note de sondage de Keir Starmer s’enfonce dans les profondeurs de Jeremy Corbyn car moins d’un quart des Britanniques pensent qu’il fera un bon Premier ministre

La popularité de SIR Keir Starmer s’est effondrée dans les profondeurs de Jeremy Corbyn, car moins d’un quart des Britanniques pensent qu’il ferait un bon Premier ministre.

La cote de sondage du patron travailliste assiégé est désormais comparable à celle de son prédécesseur de gauche au même stade de son leadership désespéré.

Seuls 24% des Britanniques pensent que Sir Keir « a ce qu’il faut pour être un bon Premier ministre », selon l’enquête Ipsos Mori pour l’Evening Standard.

Pendant ce temps, près de la moitié des partisans travaillistes (47 pour cent) en ont assez de lui et pensent que le parti devrait l’abandonner avant les prochaines élections.

Et dans un autre coup de pied dans les dents, de plus en plus de gens pensent que le maire de Manchester, Andy Burnham, ferait un meilleur travail au n ° 10.

M. Burnham a jeté son chapeau sur le ring pour remplacer Sir Keir à la suite des performances épouvantables des travaillistes aux élections locales.

Il a également obtenu le soutien d’une partie de l’extrême gauche du parti, qui affûte ses couteaux avant des élections partielles inquiétantes pour le parti.

Le sondage Ipsos Mori montre que le taux de satisfaction de Sir Keir a chuté de 14 points à seulement 22% depuis avril.

Et seulement environ un quart des personnes estiment que le leader travailliste « a un bon jugement » et serait bon « sur la scène mondiale ».

Dans une bonne nouvelle, le leader travailliste devance de peu Boris Johnson pour l’honnêteté – 29% à 22 – à la suite de la rangée de décors plats. Mais le Premier ministre est considéré comme presque deux fois plus patriote.

Sir Keir cherche désespérément à relancer sa fortune depuis son échec aux urnes en mai – perdant le joyau du mur rouge de Hartlepool au profit des conservateurs.

M. Johnson a navigué vers la victoire sur une vague d’optimisme pour les vaccins alors que la campagne de jab britannique continuait de progresser.

Dans le but de bousculer son image, ce mois-ci, Sir Keir a tout raconté à Piers Morgan’s Life Stories.