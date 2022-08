La note de la chancelière allemande au plus bas

Si une élection avait lieu maintenant, Scholz arriverait en troisième position, selon un sondage

La cote de popularité du chancelier allemand Olaf Scholz a atteint son niveau le plus bas depuis son entrée en fonction en décembre. Seulement 25% du public est satisfait du travail qu’il fait, révèle un sondage publié dimanche par Bild.

“Ça ne fonctionne pas” pour Scholz et le gouvernement de coalition “feux de circulation”, a déclaré le tabloïd en partageant les résultats du sondage, mené par l’institut de recherche allemand INSA.

Seuls 25% des personnes interrogées approuvent le travail de chancelier, 62% exprimant leur désapprobation.

Si une élection avait lieu en ce moment, Scholz ne terminerait que troisième avec 18% des voix.

Le ministre de l’Economie Robert Habeck du Parti vert et Friedrich Merz, qui dirige l’opposition Union chrétienne-démocrate (CDU), sont actuellement plus populaires, soutenus respectivement par 25% et 19%, selon le sondage.

Les chiffres de la coalition «feux de circulation», qui réunit le Parti social-démocrate (SPD), le Parti libéral-démocrate (FDP) et les Verts, étaient aussi mauvais que ceux de Scholz. Seuls 27% ont déclaré aux sondeurs qu’ils étaient satisfaits du gouvernement, tandis que 65% ont déclaré avoir une opinion négative de ses décisions.

Les notes de Scholz sont en baisse constante depuis qu’il est devenu chancelier il y a huit mois, a déclaré Bild. En mars, alors que le conflit en Ukraine – dans lequel Berlin s’est rangé du côté de Kiev, lui fournissant des armes et imposant des sanctions sévères à Moscou – venait de commencer, il était soutenu à 46 %, mais en avril, ce nombre est tombé à 38 %.

Les problèmes économiques causés par la pandémie de Covid-19 ont été encore exacerbés par les restrictions occidentales sur Moscou et la diminution subséquente des approvisionnements en gaz russe vers l’UE.

Bien qu’elle soit la première économie d’Europe, l’Allemagne a été durement touchée par la flambée des prix du gaz alors qu’elle fait face au risque de pénurie d’énergie cet hiver. Dimanche, le chef de la banque centrale allemande a prévenu que «un taux d’inflation de même 10% est possible pendant les mois d’automne », quelque chose qui n’a pas été vu dans le pays depuis plus de 70 ans.