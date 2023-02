La note cryptique des stylos d’Urfi Javed est brutalement contrôlée

Lundi, la sensation des médias sociaux Urfi Javed s’est rendue sur Instagram et a brûlé Internet avec sa vidéo dans une tenue audacieuse et bizarre. On peut la voir vêtue d’une jupe et d’une chemise blanche, cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est que l’actrice n’était couverte que de face.

L’actrice peut être vue exhibant son dos dans le miroir. Partageant la vidéo, Urfi a écrit une note énigmatique et a écrit : “c’est fini”. Les internautes ont réagi à son message et l’ont traquée pour sa tenue. L’un d’eux a écrit : “La première impression était que je pensais que ça allait s’améliorer… mais après 3 secondes de bobine, il m’a dit que j’étais un urfi et que je ne pourrais jamais m’améliorer.” Le deuxième a dit, “C’est ce que je pense aujourd’hui, combien il y a de vêtements.” Le troisième a dit: “Allez frère, maintenant la scène derrière est allumée.” Le quatrième a dit: “Haha, j’avais envie de porter tous les vêtements aujourd’hui.”





Le cinquième a dit : « urfi kya yar tum ne toh shock kr dia tha ek sec. k liye .. mais vous krna har kisi k bas ka nhi, ur le meilleur. Le cinquième a dit: “Au début, je pensais que je portais un voyou mais le miroir a dit la vérité que ça ne va pas s’améliorer.”

Pendant ce temps, après que Kangana Ranaut ait félicité Urfi Javed pour son attitude et ses déclarations de mode, la candidate de Bigg Boss OTT a changé d’avis et elle est impressionnée par Ranaut. La guerre des mots entre Urfi et Kangana n’a jamais pris une mauvaise tournure, car l’actrice appréciait Uorfi.

Tout a commencé quand Urfi a critiqué Kangana pour s’être moqué du dernier film de Shah Rukh Khan, Pathaan. Urfi a perdu son sang-froid et a réagi au tweet de Kangana après avoir comparé Pathaan à Dhaakad. Javed a fait part de ses sentiments sur Twitter et a souligné qu’elle divise l’art sur la base de la religion.

Connue pour partager des opinions franches sur Twitter, Kangana a qualifié Urfi de “pure et unique” et a même apprécié son sens de la mode. La candidate de Splitisvilla a réagi à ses propos et a écrit sur son Twitter : “Nos opinions politiques ne correspondent pas, mais un respect fou pour cette femme aujourd’hui (rose rouge et emoji cœur).”

Lire | Urfi Javed reproche à Kangana Ranaut de s’être « comparée » à Shah Rukh Khan et accuse l’actrice de jouer à la « carte de la religion »