La note adorable d’un enfant pour maman après une journée difficile est la chose la plus mignonne sur Internet aujourd’hui

Les enfants sont l’une des âmes les plus douces et parfois, leur moi adorable est trop mignon pour être manipulé. Ils peuvent instantanément égayer la journée de n’importe qui. Tout comme ce gamin édifie les gens sur Internet avec une note réconfortante pour sa mère. Un utilisateur de Twitter a partagé une note que son enfant lui a laissée. Bien qu’elle n’ait pas partagé la raison exacte pour laquelle son enfant lui a laissé la note, elle restait tout aussi réconfortante. La note grossièrement griffonnée disait: “Chère maman, je suis désolé si tu as eu une journée difficile”. Il y avait deux petits cœurs dessinés en bas. Tout est doux et même l’utilisateur le trouve ainsi. Elle a partagé qu’elle conserverait la note jusqu’au jour de sa mort.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été impressionnés par le geste. Beaucoup ont demandé à l’utilisateur qui l’avait partagé de le faire encadrer ou plastifier. Ce seraient des notes comme celles-ci qui lui permettraient de traverser tous les «jours difficiles» que la vie lui infligera. D’autres ont dit que cela lui permettrait également de traverser les dures années d’adolescence de son enfant. Certains ont partagé des histoires de leurs propres enfants en leur écrivant des notes. Un utilisateur de Twitter a écrit: «J’étais infirmière de deuxième quart quand ils étaient petits. Nous avions un cahier de communication – un cahier à feuilles mobiles. Je leur laissais des notes et ils me répondaient après l’école. 1990-1997. Grande impression puis écriture manuscrite. En cas d’incendie, je prends le carnet.

J’étais une infirmière de deuxième quart quand ils étaient petits. Nous avions un cahier de communication à feuilles mobiles. Je leur laissais des notes et ils me répondaient après l’école. 1990-1997. Grande impression puis écriture manuscrite. En cas d’incendie, je prends le cahier.— Marion Miller☮️ (@MillerMj314) 7 février 2023

Un autre utilisateur a mentionné avoir écrit lui-même la note pour quelqu’un de spécial. “Ça me rappelle le mot que j’ai laissé à ma copine ce matin. Une écriture un peu meilleure que la mienne », lit-on dans le tweet.

ça me rappelle le mot que j’ai laissé à ma copine ce matin – Jarrad Hicks (@Jarrad_Hicks) 7 février 2023

Un utilisateur a tweeté : « Une âme si attentionnée. C’est vraiment spécial, mais cela ne fait pas de mal d’écrire le nom et la date sur ces choses parce que nous oublions.

Une âme si attentionnée. ❤️ C’est vraiment spécial mais ça ne fait pas de mal d’écrire le nom et la date sur ces choses parce qu’on oublie.— Lesia (@LesiaOA) 7 février 2023

Plusieurs utilisateurs ont partagé ce que leurs enfants écrivent pour eux dans leurs notes. Pour un utilisateur, ses enfants ont pris l’habitude de faire de petits dessins puis de les transformer en cartes qui disent “je t’aime”. Elle a tout autant aimé la pile de cartes. D’autres ont partagé des clichés de ces adorables notes qu’ils ont reçues de leurs enfants. Certaines notes dataient même de quelques décennies. Beaucoup ont demandé à l’utilisateur d’écrire la date au dos de la note pour la garder comme un souvenir précieux pour toujours.

Tous les tweets ont continué à montrer à quel point ces petites interactions signifiaient pour les parents.

