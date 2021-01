Il semble que la chanson Treat People with Kindness de Harry Styles ait influencé un enfant canadien de dix ans. Un père a publié jeudi un tweet partageant une note de gratitude adressée à son fils par un nouvel élève qui a eu du mal à se faire des amis. Ravi Kahlon, ministre de l’Emploi, de la Relance économique et de l’Innovation de la Colombie-Britannique et député de North Delta a tweeté que c’était un moment de fierté pour lui lorsque son fils et l’un de ses amis ont décidé de rejoindre un nouvel enfant à l’école pendant l’heure du déjeuner, alors qu’il était assis tout seul.

Le geste réconfortant a été bien accueilli par le petit nouveau qui lui a écrit une note aimable à la fin de la journée. Ravi a partagé une photo de la note écrite par l’enfant selon laquelle il se sentait mieux quand il a été rejoint par eux et aimerait savoir s’il peut rejoindre le groupe d’amis du fils de Ravi à l’école.

Moment de papa fier aujourd’hui. Mon fils de 10 ans a vu un nouvel enfant assis tout seul. Un autre ami et il a décidé de passer du temps avec lui pendant le déjeuner. Il a eu cette jolie note à la fin de la journée😢❤️ pic.twitter.com/b1MNgvMeK7 – Ravi Kahlon (@KahlonRav) 14 janvier 2021

En tweetant la note, Ravi a tweeté que c’était un moment de fierté pour son père après que son fils ait accueilli l’enfant en engageant une conversation et en le faisant se sentir mieux. Le tweet a recueilli plus de 41,41000 likes depuis son partage et a été retweeté plus de 31,2k fois.

Les internautes ont exprimé leurs réflexions sur le geste de roi du fils de Ravi. Un utilisateur a commenté le tweet de Ravi et a écrit que son fils venait de rendre le monde meilleur avec un simple acte de gentillesse non seulement pour l’autre garçon, mais pour tous les autres qui liraient le tweet. Il a remercié Ravi d’avoir partagé cet acte aimable, tandis que d’autres utilisateurs ont commenté en quoi cela reflétait les compétences parentales de Ravi et de sa femme. Certains internautes ont également été très émus en lisant le tweet, car une utilisatrice du nom de Marianne a écrit qu’elle avait de grosses gouttes de larmes après avoir lu la note. Elle a en outre écrit que cela la rend fière du fils de Ravi et de ses amis. C’est cette attitude qui est le plus nécessaire au monde, écrit-elle.

De grosses gouttes de larmes à ce sujet. Si fier de votre fils et de ses amis. Thst nous l’attitude dont nous avons besoin aujourd’hui. ❤️ – Marianne (@ Mariann04000368) 15 janvier 2021

Un autre utilisateur, Brian, a fait remarquer que le père doit se sentir extrêmement fier de lui. Il a également félicité les jeunes enfants pour leur prévenance et leur gentillesse. Brian a également félicité le petit nouveau qui a écrit la note de remerciement qui était «tellement adorable».

Sensationnel!! Vous devez vous sentir très fier de lui et des garçons gentils et attentionnés que lui et ses amis sont et si adorables que le jeune garçon lui a envoyé un si gentil mot de remerciement. – Brian (@ brian0775) 15 janvier 2021

Appelant cela un contenu «sain», un twitterati a écrit qu’ils avaient besoin de plus de ce genre de choses sur Internet.

Merde c’est sain. Besoin de plus de ce genre de chose s’il vous plaît. – Mark Lord (@lord_of_madness) 15 janvier 2021

L’un des commentaires sur le tweet de Ravi mettait également en vedette une femme qui a partagé son expérience en tant que nouvel enfant à l’école lorsqu’elle était enfant. Le nom de l’utilisateur Twitter était Elise Flynn qui a écrit qu’elle était toujours la petite nouvelle, presque chaque année scolaire. Elle a mentionné qu’elle aurait aimé avoir de la chance d’avoir quelqu’un comme le fils de Ravi dans ses écoles. Elise a demandé à Ravi de lui dire que sa gentillesse résonnera pour toujours avec ce nouvel enfant.