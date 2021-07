La Norvège versera une indemnisation pour les effets secondaires d’AstraZeneca alors que les patients souffrant de Pfizer & Moderna regardent et attendent

Le système norvégien d’indemnisation des patients (NPE) versera des paiements à trois candidats gravement touchés par le vaccin Oxford-AstraZeneca, a-t-il annoncé vendredi. Il a officiellement confirmé que le vaccin, actuellement suspendu dans le pays européen, a entraîné des cas graves de caillots sanguins et une faible numération plaquettaire chez ces patients, dont l’un est décédé.

















Parmi ceux qui ont beaucoup souffert du coup de feu – plus tard retiré du programme national de vaccination en raison d’effets secondaires graves – se trouvent des agents de santé qui ont été vaccinés en priorité. Les deux femmes ont été hospitalisées en mars et l’une d’entre elles, qui avait la quarantaine, est décédée. Un autre candidat, un homme anonyme dans la trentaine, souffre toujours de graves réactions immunitaires.

« J’ai été admis à l’hôpital avec une grande douleur. C’était effrayant de suivre les nouvelles concernant d’autres personnes qui venaient de mourir du même vaccin», a-t-il déclaré à NPE.

Les responsables calculent maintenant le montant exact de l’indemnisation, a annoncé le directeur de l’organisme, Rolf Gunnar Jorstad, affirmant que des liens directs entre le vaccin et les conditions détériorées de ses receveurs ont été établis et confirmés médicalement. La famille de la femme décédée recevra également un paiement pour ses funérailles, a-t-il déclaré.

Au total, 77 demandes d’indemnisation liées aux effets secondaires des vaccins Covid ont été reçues en Norvège. Plus de 50 d’entre eux concernent AstraZeneca, tandis qu’il y a également des plaintes concernant les tirs de Pfizer et Moderna. Huit des 77 demandes concernent des cas mortels.

Dans le même temps, plus de 16 000 signalements d’effets secondaires suspectés de la vaccination anti-Covid ont été enregistrés fin juin, ont rapporté les médias NRK, citant l’Agence norvégienne des médicaments. Alors que de nombreuses personnes se plaignent de symptômes relativement bénins tels que fièvre, maux de tête, fatigue et vertiges, des conséquences médicales plus graves, notamment des caillots sanguins, des saignements, une paralysie et des réactions allergiques graves avec anaphylaxie, ont également été signalées.

794 personnes en Norvège sont décédées du coronavirus. Quelque 4,2 millions de doses de vaccin ont été administrées, et plus de 1,5 million de personnes sont désormais complètement vaccinées. Beaucoup ont reçu des injections d’Oxford-AstraZeneca plus tôt cette année, mais, quelques semaines après le lancement de la campagne de vaccination, l’Institut norvégien de santé publique (NIPH) a recommandé au gouvernement de cesser de l’utiliser, à la suite de rapports faisant état de caillots sanguins rares et potentiellement mortels. AstraZeneca a ensuite été complètement retiré du déploiement national du vaccin, tandis que le NIPH a également exprimé ses inquiétudes concernant un autre vaccin, le vaccin Johnson & Johnson.

