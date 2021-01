La Norvège a annoncé qu’elle mettrait fin aux restrictions de voyage imposées au Royaume-Uni dans le but d’arrêter la propagation d’une mutation de coronavirus. Il a déclaré que des règles spéciales concernant les voyageurs en provenance du pays resteraient cependant en vigueur.

Le gouvernement norvégien a publié vendredi un communiqué dans lequel il expliquait que la décision d’interdire les vols directs depuis le Royaume-Uni serait levée, à partir de samedi à 17h00 heure locale (16h00 GMT), mais que des directives sanitaires strictes pour les personnes venant du Royaume-Uni continuera.

Lire la suite Terre du pont-levis montant: le Japon interdit à TOUS les étrangers d’entrer jusqu’à fin janvier pour empêcher la propagation de la mutation Covid-19

En vertu des règles, les personnes voyageant du Royaume-Uni doivent être testées pour Covid-19 dès que possible et au plus tard un jour après leur arrivée. Un deuxième test doit être effectué une semaine plus tard et être rendu disponible avant la fin de la période de quarantaine obligatoire.

Les règles de quarantaine sont également plus strictes pour ceux qui entrent en Norvège depuis le Royaume-Uni, avec certaines exemptions à la période d’auto-isolement supprimées ou renforcées pour les voyageurs. Cependant, les personnes qui peuvent prouver qu’elles ont été testées positives et se sont rétablies du virus au cours des six derniers mois n’auront pas à se mettre en quarantaine à leur arrivée.

L’interdiction de voyager et les restrictions ont été introduites pour la première fois le 21 décembre et prolongées jusqu’au 2 janvier, dans le but d’arrêter la propagation d’une nouvelle souche de coronavirus détectée pour la première fois en Grande-Bretagne en septembre.

On pense que la variante du virus, connue sous le nom de SARS-CoV-2 VOC 202012/01, est plus contagieuse, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve solide suggérant qu’elle est plus mortelle que le SRAS-CoV-2. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré au public qu’il pourrait être jusqu’à 70% plus transmissible que la variante originale. Les mutations virales sont naturelles et les nouvelles variantes sont généralement plus faibles.

En dépit de la question de savoir si la tension présente réellement de nouveaux risques, le gouvernement britannique l’a utilisée pour imposer des restrictions plus strictes sur les mouvements et les rassemblements, annulant essentiellement Noël et le Nouvel An dans la majeure partie du pays.

La découverte a déclenché une réponse internationale. La Norvège a été l’un des plus de 50 pays à suspendre les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni en raison des préoccupations concernant la mutation, même si de nombreux experts de la santé ont émis l’hypothèse qu’elle était probablement déjà présente dans de nombreuses autres régions du monde. Le Japon a poussé les restrictions un peu plus loin, annonçant la semaine dernière qu’il arrêterait toutes les arrivées étrangères dans le pays jusqu’à la fin du mois de janvier. Cependant, les ressortissants japonais et les étrangers vivant au Japon seront toujours autorisés à rentrer.

La nouvelle souche a déjà été trouvée dans de nombreux pays européens, dont le Danemark, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et l’Espagne.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!