La Norvège va interdire les voitures immatriculées en Russie conformément aux sanctions de l’UE

La Norvège a annoncé vendredi qu’elle allait interdire l’entrée dans ce pays scandinave aux voitures particulières immatriculées en Russie à partir de la semaine prochaine, à l’image des sanctions imposées par l’Union européenne contre Moscou en raison de sa guerre contre l’Ukraine.

La Norvège, qui est membre de l’OTAN mais pas de l’UE, a une frontière de 123 milles de long dans l’Arctique avec la Russie. Le pays scandinave « se tient aux côtés de ses alliés et des personnes partageant les mêmes idées dans les réactions contre la guerre d’agression brutale de la Russie », a déclaré la ministre des Affaires étrangères Anniken Huitfeldt dans un communiqué.

L’interdiction signifie que les voitures particulières immatriculées en Russie et comportant neuf sièges ou moins ne peuvent plus être introduites en Norvège. Les bus et minivans de dix places ou plus pourront toujours traverser la frontière à Storskog, le seul point de passage entre la Norvège et la Russie.

Le gouvernement d’Oslo a déclaré qu’il y aurait des exceptions pour les véhicules diplomatiques, pour les voitures appartenant à des citoyens norvégiens et aux membres de leur famille résidant de manière permanente en Russie, ainsi que pour les voyages nécessaires pour des raisons humanitaires, telles qu’une maladie aiguë, un décès ou des funérailles familiales.

En vertu de la décision de l’UE, les véhicules à moteur immatriculés en Fédération de Russie ne sont plus autorisés à entrer sur le territoire du bloc des 27 membres, dont les trois pays baltiques – l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie – ainsi que la Finlande et la Pologne. Les sanctions imposées à la Fédération de Russie ont été publiées par la Commission européenne le 8 septembre.

La Norvège a déclaré que son interdiction débuterait lundi à minuit.