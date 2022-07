La Norvège s’effondre pour choquer la sortie de l’Euro 2022

Londres (AFP) – La Norvège a subi une sortie choc de l’Euro 2022 alors que les prétendants au titre d’avant-tournoi se sont écrasés sur une défaite 1-0 contre l’Autriche vendredi.

Malgré la présence de la star lyonnaise Ada Hegerberg dans leur line-up, la Norvège a fait les frais d’une nouvelle prestation en demi-teinte à Brighton.

La Norvège n’a pas réussi à se qualifier du groupe A après une deuxième défaite consécutive, tandis que l’Autriche s’est qualifiée pour les quarts de finale en tant que finaliste derrière l’Angleterre.

L’Angleterre, déjà assurée de prendre la tête du groupe, a écrasé l’Irlande du Nord 5-0 lors de son dernier match pour passer en quart de finale avec trois victoires de suite et sans encaisser le moindre but.

Ayant besoin d’une victoire pour dépasser l’Autriche lors de son dernier match de groupe, la Norvège a été poussée vers l’élimination après 37 minutes lorsque Nicole Billa a dirigé le centre de Verena Hanshaw.

Les Norvégiens n’ont pas réussi à revenir et c’est l’Autriche qui aurait pu gagner avec une plus grande marge avec une finition plus clinique.

Battu 8-0 par l’Angleterre lors de leur match précédent, le tournoi norvégien avait rapidement tourné au vinaigre après l’optimisme initial alimenté par une victoire 4-1 sur l’Irlande du Nord lors de leur premier match de groupe.

Alors que la Norvège rentre chez elle, l’Autriche peut se réjouir d’affronter l’Allemagne, huit fois championne d’Europe, en quarts de finale à Brentford jeudi.