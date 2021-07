La Norvège reportera la levée des mesures de Covid-19 face à la menace de la variante Delta, annonce le Premier ministre

La quatrième et dernière série de mesures qui auraient pu être levées lundi incluait la limitation des ventes d’alcool dans les bars et restaurants au service à table uniquement, et une taille de groupe maximale de 20 personnes à la maison.

Mais Solberg a déclaré lundi que les restrictions sanitaires resteraient et que le gouvernement envisagerait de les lever fin juillet ou début août.

« Il existe un risque que la variante Delta provoque une quatrième vague d’infection dans la partie non vaccinée de la population, parmi ceux qui n’ont reçu qu’une seule dose ou qui font partie des groupes vulnérables », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

Malgré le retard de la sortie de la Norvège du verrouillage, Solberg a annoncé le léger assouplissement de certaines restrictions à partir de jeudi à minuit.

Il s’agit notamment de supprimer l’exigence de distanciation sociale pour les personnes vaccinées et d’augmenter le nombre de spectateurs lors d’événements en plein air assis de 5 000 à 7 000, à condition qu’ils puissent prouver leur statut de vaccination et d’infection.

Près de 37% de la population adulte norvégienne est entièrement vaccinée, tandis que plus de 65% ont reçu une seule dose de vaccin Covid, selon les dernières données de l’Institut norvégien de santé publique (FHI).

Le gouvernement a déclaré qu’il prévoyait également d’ouvrir les vaccinations aux personnes âgées de 16 ans et plus, dans l’attente d’un examen par le FHI, qui examinera les effets secondaires possibles de la vaccination des adolescents plus âgés. Cet examen est attendu en septembre, a déclaré le ministre de la Santé Bent Hoie.

