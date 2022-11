La Norvège relève le niveau d’alerte militaire au milieu des drones et de la guerre de la Russie en Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

La Norvège, membre de l’OTAN qui partage une frontière de 120 milles avec la Russie, a relevé son niveau d’alerte militaire à partir de mardi, citant la guerre de la Russie en Ukraine après que des observations suspectes de drones eurent mis le pays sur les nerfs. Le Premier ministre Jonas Gahr Store a affirmé qu’il n’y avait pas de menace immédiate en Norvège, mais a déclaré que l’Europe était confrontée à sa “situation de politique de sécurité la plus grave depuis des décennies”.

« Aujourd’hui, nous n’avons aucune raison de croire que la Russie voudra impliquer directement la Norvège ou tout autre pays dans la guerre. Mais la guerre en Ukraine oblige tous les pays de l’OTAN à être plus vigilants », a-t-il déclaré lundi lors d’une conférence de presse.

Le changement du niveau d’alerte militaire implique que certaines troupes passent moins de temps à s’entraîner et se concentrent davantage sur la “surveillance maritime”, a déclaré le ministre norvégien de la Défense, Bjørn Arild Gram. Surveiller la mer du Nord et protéger les installations pétrolières et gazières “est une priorité absolue”, a déclaré Gram aux journalistes. La Home Guard norvégienne, une force de mobilisation rapide, renforcera également sa présence, ont déclaré des responsables sans donner de détails sur les changements de sécurité.

Les observations de drones ces dernières semaines ont provoqué une enquête des services de renseignement norvégiens et la détention d’au moins sept Russes – dont le fils d’un associé du président Vladimir Poutine – pour avoir piloté des drones ou pris des photos dans certaines zones. Les véhicules aériens sans pilote ont été signalés autour des aéroports norvégiens et de ses champs pétroliers et gaziers offshore, un pilier de l’économie du pays.

La Norvège sur les nerfs après les observations de drones et l’arrestation du fils d’un confident de Poutine

La Norvège, désormais un fournisseur vital de gaz naturel en Europe, et d’autres pays ont cherché à renforcer la sécurité autour des infrastructures clés depuis les explosions de septembre qui ont frappé les pipelines Nord Stream, construits pour transporter le gaz naturel de Russie à travers la mer Baltique. Les dirigeants européens ont accusé le sabotage et les forces armées norvégiennes ont depuis déclaré avoir intensifié leurs opérations navales en mer du Nord aux côtés des forces de l’OTAN.

Le Premier ministre norvégien a qualifié les sorties de drones ce mois-ci de «renseignement étranger», pointant indirectement vers la Russie. Les autorités norvégiennes ont déclaré que l’objectif des drones pourrait être de déclencher la peur, rassurant les citoyens d’un faible risque global d’attaque.

Suite à l’annonce du niveau d’alerte accru, le Premier ministre norvégien a déclaré à un journaliste que les gens ne remarqueraient probablement pas de grands changements dans leur vie quotidienne et que cela serait plus visible le long de la côte et dans les installations où la Home Guard est stationnée.

Les craintes d’un débordement de la guerre en Ukraine ont poussé les pays nordiques à renforcer leurs frontières avec la Russie, et les voisins de la Norvège, la Suède et la Finlande, à demander à rejoindre l’alliance de défense de l’OTAN dans un changement tectonique avec un fort soutien des États-Unis.