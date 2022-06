La Norvège rejoint ses voisins et offre une injection de rappel supplémentaire aux personnes âgées

COPENHAGUE, Danemark (AP) – La Norvège s’est jointe mercredi à d’autres pays scandinaves pour offrir un deuxième rappel du vaccin COVID-19 à une partie de sa population, qui sera disponible à partir du 1er juillet pour les personnes âgées de 75 ans et plus, en raison d’une augmentation des infections .

“Il est nécessaire de vacciner nos citoyens les plus vulnérables”, a déclaré la ministre de la Santé, Ingvild Kjerkol, ajoutant que la vaccination reste “la pierre angulaire de la préparation du gouvernement”.

Les résidents des maisons de retraite et les personnes de plus de 80 ans devraient être en première ligne, a déclaré Kjerkol, ajoutant que les vacances d’été pourraient être “exigeantes” pour certaines municipalités – qui en Norvège sont responsables de la gestion des vaccinations.

“Je tiens donc à souligner que le rythme de vaccination doit être adapté à la capacité des communes”, a-t-elle déclaré.

Le Danemark a proposé une deuxième injection de rappel aux résidents des maisons de retraite et aux personnes âgées de 50 ans et plus, tandis que la Suède a recommandé une troisième injection de rappel aux personnes présentant un risque accru de tomber gravement malades et à toute personne âgée de 65 ans et plus.

___

Suivez la couverture de la pandémie par AP sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic

The Associated Press