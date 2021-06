La Norvège réduit l’intervalle entre les doses de Covid-19 alors que les vaccinations s’accélèrent, le gouvernement confiant sur l’approvisionnement

« Nous avons un très bon accès aux vaccins à l’avenir. La vaccination est maintenant si rapide que nous pouvons déjà raccourcir l’intervalle », Le ministre de la Santé et des Services de soins, Bent Hoie, a déclaré lundi dans un communiqué, notant que l’intervalle entre les jabs serait fixé à neuf semaines au lieu de 12 semaines.

« Avec les livraisons supposées d’aujourd’hui, FHI pense que nous pouvons obtenir l’effet souhaité, offrir la première dose le plus rapidement possible » Hoie a déclaré, ajoutant que les autorités locales s’efforceraient de reprogrammer la deuxième dose pour ceux qui ont été piqués une fois. Les personnes de plus de 65 ans et celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents seront toujours vaccinées à des intervalles de six semaines.

Le ministre a déclaré que les plans pourraient changer si les livraisons de nouveaux vaccins n’arrivent pas à temps, mais ils étaient confiants dans leur capacité à accélérer davantage les vaccinations.

Au 6 juin, environ 32 % des Norvégiens avaient reçu au moins une injection. Environ 22% sont complètement vaccinés.

