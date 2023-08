La Norvège reconstruit une clôture pour empêcher les rennes de traverser la frontière avec la Russie | Nouvelles du monde

Quelque 42 rennes sont entrés en Russie cette année (Photo : AP) La Norvège est en train de réparer une clôture délabrée le long de sa frontière après que des dizaines de rennes ont été tués alors qu’ils traversaient vers les pays voisins. Russie. Environ quatre milles de la barrière – qui s’étend sur 93 milles au total – entre les villes norvégiennes de Hamborgvatnet et Storskog seront remplacés, a indiqué l’agence agricole du pays. Le projet coûtera 3,7 millions de couronnes (274 000 £) et sera achevé d’ici le 1er octobre. La reconstruction de la clôture sera à la fois difficile et exigeante, car les travailleurs devront rester « à tout moment » du côté norvégien de la frontière. Si un travailleur pénétrait sur le territoire russe sans le visa approprié, il serait considéré comme entrant illégalement dans le pays. La Norvège espère que la nouvelle clôture empêchera les rennes d’errer en Russie après que les autorités ont déclaré que 42 de ces animaux avaient traversé cette année. Parmi eux, 40 ont été ramenés mais ont depuis été massacrés par crainte de pouvoir retourner en Russie. La Russie a déposé deux demandes d’indemnisation pour la perte de prairies (Photo : AP)



Les travailleurs ne sont pas autorisés à traverser la frontière pendant la reconstruction (Photo : AP) Les deux autres devraient bientôt rentrer chez eux. Plus: Tendance

Chaque voyage des rennes s'avère coûteux, la Norvège devant compenser la Russie pour la perte de prairies due aux animaux en pâturage. L'une de ces réclamations a exigé qu'Oslo paie près de 50 000 couronnes (3 715 £) par renne traversant la frontière vers la réserve naturelle de Pasvik Zapovednik. Un autre dossier d'indemnisation demande une somme forfaitaire de près de 47 millions de couronnes (3,5 millions de livres sterling) pour tenir compte des jours passés par les animaux dans la réserve tentaculaire. La barrière s'étend sur 93 milles le long de la frontière entre la Norvège et la Russie (Photo : AP) Les rennes sont élevés par le peuple indigène Sami qui s'est installé en Europe arctique il y a environ 9 000 ans. Ils vivent traditionnellement en Laponie, qui s'étend du nord de la Norvège à la Suède, à la Finlande et à la Russie. De retour au Royaume-Uni, un pélican qui s'est échappé d'un zoo a été aperçu en train de nager parmi des cygnes dans un étang à 30 miles de là – mais s'est à nouveau échappé avant que les gardiens ne puissent l'attraper.

