La Norvège reconstruit une clôture le long de la frontière russe pour empêcher les rennes d’errer dans le pays voisin

Cette année, au moins 42 rennes ont traversé la frontière depuis la Norvège vers la Russie à la recherche de meilleurs pâturages et de meilleures terres de pâturage.

Les rennes obligent la Norvège à compenser la Russie pour la perte de prairies dans le pays.

La Norvège est en train de reconstruire la clôture le long de la frontière entre les deux pays dans le but d’empêcher les rennes de traverser.

La Norvège est en train de reconstruire une clôture délabrée contre les rennes le long de sa frontière avec la Russie, dans l’Arctique, pour empêcher les animaux d’errer dans le pays voisin – des promenades coûteuses pour lesquelles Oslo doit indemniser Moscou pour la perte de prairies.

Les responsables norvégiens ont déclaré jeudi que depuis le début de l’année, 42 rennes sont entrés en Russie à la recherche de meilleurs pâturages et de pâturages.

La barrière contre les rennes le long de la frontière entre la Norvège et la Russie s’étend sur 93 milles et remonte à 1954. L’Agence norvégienne de l’agriculture a déclaré qu’un tronçon d’environ 4 milles entre les villes norvégiennes de Hamborgvatnet et Storskog serait remplacé.

La construction, d’un prix de 348 000 dollars, devrait être achevée d’ici le 1er octobre, a indiqué l’agence.

Le travail constitue toutefois un défi, car les travailleurs doivent rester du côté norvégien de la frontière « à tout moment » pendant la construction, « ce qui rend le travail encore plus exigeant », a déclaré Magnar Evertsen de l’agence. Si un travailleur pénétrait sur le territoire russe sans visa russe, cela équivaudrait à une entrée illégale.

Les passages de rennes entraînent beaucoup de bureaucratie supplémentaire. La Russie a envoyé deux demandes d’indemnisation, a indiqué l’agence.

L’une des demandes s’élève à près de 4 700 dollars par renne entré en Russie pour paître dans la vaste réserve naturelle de Pasvik Zapovednik, dans la région russe de Mourmansk. L’autre réclamation demande une somme forfaitaire de près de 4,4 millions de dollars au total pour les jours où les animaux ont pâturé dans le parc, composé principalement de lacs, de rivières, de forêts et de marais.

L’agence a indiqué que sur les 42 animaux entrés en Russie cette année, 40 ont été ramenés en Norvège et les deux autres devraient revenir bientôt.

Les animaux rapatriés ont depuis été abattus de peur qu’ils ne retournent en Russie, a déclaré Evertsen. L’Autorité norvégienne de sécurité des aliments peut exiger que les carcasses soient détruites pour des raisons de sécurité, a indiqué l’organisme gouvernemental dans un communiqué.

Les rennes sont élevés par le peuple autochtone Sami dans le centre et l’Arctique de la Norvège. Anciennement connus sous le nom de Lapons, les Samis seraient originaires d’Asie centrale et se seraient installés avec leurs troupeaux de rennes dans l’Europe arctique il y a environ 9 000 ans.

Ils vivent traditionnellement en Laponie, qui s’étend du nord de la Norvège à la Russie en passant par la Suède et la Finlande. Dans la région arctique, la majorité vit du côté norvégien de la frontière.