La Norvège pourrait devenir l’un des principaux donateurs de l’Ukraine avec un programme d’aide proposé de 7,3 milliards de dollars

La Norvège, riche en pétrole, envisage de faire don de 7,3 milliards de dollars à Kyiv dans le cadre d’un programme de soutien de cinq ans qui ferait du pays scandinave l’un des plus grands donateurs au monde à l’Ukraine déchirée par la guerre, a annoncé lundi le gouvernement norvégien.

Le Premier ministre Jonas Gahr Støre a déclaré que l’argent serait réparti à parts égales entre l’aide militaire et humanitaire sur cinq ans, ventilé à 1,5 milliard de dollars par an. Le programme d’aide proposé sera soumis au vote du parlement.

La semaine dernière, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que, globalement, le soutien économique, humanitaire et militaire de l’Union européenne à l’Ukraine s’élevait désormais à près de 50 milliards d’euros. Plus tôt ce mois-ci, l’UE a annoncé qu’elle dévoilerait son 10e paquet de sanctions contre la Russie le 24 février, anniversaire de la guerre. Il ciblera, entre autres, la technologie utilisée par la machine de guerre russe.

La Norvège, qui n’est pas membre de l’UE, a donné l’année dernière à l’Ukraine plus d’un milliard de dollars d’aide civile et militaire.

“Cela conduira à une utilisation accrue de l’argent du pétrole”, a déclaré Gahr Støre, ajoutant qu’il espérait qu’une “large majorité” au parlement norvégien approuverait le programme d’aide. Une majorité parlementaire devrait adopter la proposition.

“Soutenir l’Ukraine, c’est soutenir un peuple en guerre, mais c’est aussi soutenir notre sécurité fondamentale”, a déclaré Gahr Støre lors d’une conférence de presse.

“Nous montrons aux Ukrainiens que nous les soutiendrons longtemps”, ajoutant que cela permettrait “de mieux planifier pour que l’argent soit utilisé là où les besoins sont les plus grands”.

Lors d’une conférence plus tôt lundi à Oslo, Gahr Støre a parlé d’un nouveau rideau de fer divisant l’est et l’ouest.

“Les implications pour l’Europe sont difficiles à surestimer. Une Russie dans l’isolement auto-imposé est une mauvaise nouvelle pour nous.” Il a également déclaré que “les besoins de l’Ukraine sont immenses”.

Le gouvernement d’Oslo a également proposé d’augmenter l’aide aux pays touchés par la guerre en Ukraine de 490 millions de dollars – cet argent devrait être utilisé pour l’aide humanitaire et la nourriture.

La semaine dernière, le gouvernement norvégien a déclaré que les bénéfices pétroliers devraient servir à financer davantage d’aide à l’Ukraine.

La Norvège est l’un des plus grands exportateurs de combustibles fossiles d’Europe, et le conflit en Ukraine a fait grimper ses revenus gaziers. Cependant, la Norvège a repoussé les accusations selon lesquelles elle profite de la guerre en Ukraine.

Une ruée des pays européens pour sécuriser des sources d’énergie alternatives après l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a près d’un an a considérablement augmenté la demande – et le prix – du pétrole et du gaz norvégiens.